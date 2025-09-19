Giriş
    AirPods Pro 3, satışa çıkmadan güncelleme aldı

    Yeni iPhone 17 serisi, ilk günden kamera ve başka sorunları gideren revize edilmiş iOS 26 güncellemesi aldı. Apple, AirPods Pro 3 kulaklığı da ön siparişteyken güncelledi.

    airpods pro 3 için güncelleme yayınlandı Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 Pro için özel iOS 26 sürümü yayınladıktan kısa bir süre sonra Apple, AirPods Pro 3 için yazılım güncellemesi yayınladı.

    Apple, bu haftanın başlarında AirPods için yeni özellikler getiren 8A356 yazılım sürümünü sundu. Şirket şimdi, AirPods Pro 3’e özel revize edilmiş 8A357 sürümünü yayınladı.

    Apple, önceki ürün yazılımında en yeni AirPods modeli için düzeltilmesi gereken bir hata keşfetmiş olabilir. Ne yazık ki Apple, iPhone yazılım güncellemelerinde olduğu gibi AirPods ürün yazılımı güncellemesini manuel olarak başlatmanın bir yolunu sunmuyor. AirPods Pro 3’ü aldıktan sonra en son ürün yazılımını hemen yüklemek istiyorsanız, Apple'ın önerdiği adımlar şunlar:

    1. iPhone, iPad veya Mac'inizi en son sürüme güncelleyin
    2. Bluetooth'un açık, AirPods’unuzun cihazınıza bağlı olduğundan emin olun
    3. Cihazınızın Wi-Fi’a bağlı olduğundan emin olun
    4. AirPods'u şarj kutusuna yerleştirin, kutuyu şarja takın ve kapağı kapatın
    5. AirPods'u eşleştirilmiş cihazınızın yakınında en az 30 dakika tutun
    6. AirPods’u cihazınıza yeniden bağlamak için kutu kapağını açın
    7. Bağlı cihazınızdaki ürün yazılımı sürümünü kontrol edin.
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 2 saat önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 1 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

