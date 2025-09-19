AirPods Pro 3, satışa çıkmadan güncelleme aldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Apple, bu haftanın başlarında AirPods için yeni özellikler getiren 8A356 yazılım sürümünü sundu. Şirket şimdi, AirPods Pro 3’e özel revize edilmiş 8A357 sürümünü yayınladı.

Apple, önceki ürün yazılımında en yeni AirPods modeli için düzeltilmesi gereken bir hata keşfetmiş olabilir. Ne yazık ki Apple, iPhone yazılım güncellemelerinde olduğu gibi AirPods ürün yazılımı güncellemesini manuel olarak başlatmanın bir yolunu sunmuyor. AirPods Pro 3’ü aldıktan sonra en son ürün yazılımını hemen yüklemek istiyorsanız, Apple'ın önerdiği adımlar şunlar:

iPhone, iPad veya Mac'inizi en son sürüme güncelleyin Bluetooth'un açık, AirPods’unuzun cihazınıza bağlı olduğundan emin olun Cihazınızın Wi-Fi’a bağlı olduğundan emin olun AirPods'u şarj kutusuna yerleştirin, kutuyu şarja takın ve kapağı kapatın AirPods'u eşleştirilmiş cihazınızın yakınında en az 30 dakika tutun AirPods’u cihazınıza yeniden bağlamak için kutu kapağını açın Bağlı cihazınızdaki ürün yazılımı sürümünü kontrol edin.

