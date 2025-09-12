AirPods Pro 3'ün Canlı Çeviri özelliği Avrupa Birliği'nde kullanılamıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, bu hafta başında iPhone 17 serisiyle birlikte yeni üst seviye kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3'ü de tanıttı. Kulaklığın en ilgi çeken özelliklerinde biri Canlı Çeviri özelliği oldu. Ancak bu özelliğin Avrupa Birliği'nde kullanılamayacağı ortaya çıktı.

Apple'ın kendi özellik kullanılabilirliği sayfasında şu ifadeler yer veriliyor: "AB'deyseniz ve Apple Hesabınızın Ülkesi veya Bölgesi de AB sınırları içindeyse, AirPods ile Canlı Çeviri özelliği kullanılamaz."

Avrupa Birliği'nin katı yapay zeka ve gizlilik kuralları nedeniyle olabilir

Şirket bir neden belirtmese de, AB'nin katı yapay zeka ve gizlilik kuralları nedeniyle özelliğin kısıtlandığı tahmin ediliyor. Eğer durum buysa, Apple, özelliği bölgede uygulamaya koymadan önce AB'nin onaylamasını veya incelemesini bekliyor olabilir. AB’nin Yapay Zeka Yasası, özellikle kullanıcı gizliliği ihlali ya da ayrımcılığa yol açabilecek yüksek riskli kullanım alanlarında sıkı şekilde uygulanıyor. Bu nedenle birlik, uygulama kullanılırken elde edilen verilerin güvenli biçimde saklanıp bölge içinde tutulduğundan emin olmak isteyebilir.

Apple’ın özelliğin kullanımına dair ifadeleri, bunun Kuzey Amerika’dan veya diğer bölgelerden AB’ye gelen kullanıcılar için çalışacağını, muhtemelen tersi durumda da erişilebilir olacağını gösteriyor. Ancak hem Avrupa’da bulunan hem de Apple hesabı Avrupa’ya kayıtlı olan kullanıcılar bu imkândan yararlanamayacak.

Canlı Çeviri, AirPods kullanan kişilerin yabancı dil konuşanlarla doğal şekilde iletişim kurmasına olanak tanıyor. Eğer karşıdaki kişi de AirPods kullanıyorsa, konuşmalar eş zamanlı çevrilip her iki tarafın kulaklıklarına iletiliyor. Karşı tarafın AirPods’u yoksa, çeviri telefona aktarılıyor ve diğer kişi ister okuyabiliyor ister dinleyebiliyor.

Bu özellik ilk kez WWDC’de, iOS 26’nın bir parçası olarak tanıtıldı ve Salı günü düzenlenen Apple’ın “Awe Dropping” etkinliğinde AirPods Pro 3’ün öne çıkan özelliklerinden biri olarak duyuruldu. iPhone 15 ve üzeri cihazlarda, Apple Intelligence ile birlikte çalışacak ve iOS 26’nın 15 Eylül’de yayınlanmasıyla AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 ve AirPods 4 modellerinde kullanılabilecek.

Şu anda Canlı Çeviri; İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce (Brezilya) ve İspanyolca arasında gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor. Apple, 2025’in ilerleyen dönemlerinde İtalyanca, Japonca, Korece ve Basitleştirilmiş Çince desteğini de eklemeyi planlıyor.

