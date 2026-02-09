AirPods Pro 4 iddiası: Kameralı kulaklık dönemi başlayabilir

Tam Boyutta Gör AirPods Pro 4 hakkında ortaya atılan yeni iddialar, Apple’ın kablosuz kulaklık kategorisinde donanım sınırlarını zorlamaya hazırlandığını gösteriyor. Sızıntı kaynaklarına göre Apple, bir sonraki AirPods Pro modelinde kameralara yer vererek kullanıcının çevresini algılayabilen bir yapı sunmayı planlıyor. Bu iddia; özellikle artırılmış gerçeklik, uzamsal ses ve hareketle kontrol gibi alanlarda AirPods’un rolünün yeniden tanımlanabileceğine işaret ediyor.

İşte kızılötesi kameralar ile gelmesi beklenen AirPods Pro hakkındaki iddialar:

X platformunda paylaşılan bilgilere göre yeni AirPods Pro, her bir kulaklıkta yer alabilecek kameralar sayesinde kullanıcının etrafını görebilecek. Bu ifade, kulaklıkların doğrudan görüntü kaydı yapmasından ziyade, çevresel verileri algılayan sensör benzeri bir kullanım senaryosuna işaret ediyor.

AirPods Pro 4 iddialarını güçlendiren bir diğer isim ise tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo. Kuo, 2026’da tanıtılması beklenen AirPods Pro modelinde en az bir adet küçük kızılötesi kamera bulunacağını daha önce dile getirmişti. Bu kameranın temel amacının klasik fotoğraf veya video çekimi olmadığı, el hareketlerini algılama ve uzamsal farkındalık sağlama gibi işlevlere odaklanacağı belirtiliyor. Kuo’ya göre bu tür bir donanım, özellikle Apple Vision Pro ile birlikte kullanıldığında daha hassas bir uzamsal ses deneyimi ve doğal etkileşim yöntemleri sunabilir.

Ancak AirPods Pro 4’ün konumlandırması konusunda kaynaklar arasında net bir fikir birliği bulunmuyor. Çin merkezli Instant Digital adlı bir başka sızıntı kaynağı, kızılötesi kameralarla donatılmış AirPods Pro’nun tamamen yeni bir nesil olmayabileceğini öne sürüyor. Buna göre Apple, 2025’te tanıtılması beklenen AirPods Pro 3’ün ardından 2026’da daha pahalı ve üst düzey bir varyant sunabilir. Bu senaryoda kameralı model, AirPods Pro 3 ile birlikte satılan ayrı bir seçenek olarak da konumlandırılabilir.

Kosutami’nin paylaştığı bilgilerde dikkat çeken bir diğer unsur ise fiyatlandırma iddiası. Kaynağa göre kameralı AirPods Pro’nun, mevcut modelle aynı şekilde 249 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor. Eğer bu gerçekleşirse, Apple’ın yeni sensörler ve kameralar eklemesine rağmen fiyatı sabit tutması, rekabet dengelerini doğrudan etkileyebilir. Özellikle Sony ve Bose gibi rakiplerin premium kulaklık segmentindeki fiyat artışları düşünüldüğünde, Apple’ın bu stratejisi pazarda belirleyici olabilir.

