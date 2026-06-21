AISpeech yapay zekâ kayıt asistanı duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınası sadece mobil cihazları değil aksesuar pazarını da doğrudan etkiliyor. Özellikle ses kayıt cihazları da bu fırtınadan nasibini alıyor. AISpeech yapay zekâ destekli ses kayıt cihazı iddialı özelliklerle geliyor.

AISpeech TalkNote özellikleri ve fiyatı

Çinli AISpeech tarafından geliştirilen yeni ses kayıt cihazı telefonunuzun arkasına tutturulacak kadar kompakt bir yapıya sahip. 86 x 55 x 4.5 mm boyutlarında ve 43 gram ağırlığında olan cihaz ses kaydedebiliyor, çeviri yapabiliyor, bulut ile senkronize olabiliyor.

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4 adet çok yönlü mikrofon ve 1 adet kemik iletim tabanlı mikrofon ile 5 metre çapa kadar hassas ses algılayabilen cihaz, dahili gürültü engelleme ile en temiz sesi elde ediyor. Yapay zekâ ses verilerini 25 dilde ve 57 Çin lehçesinde tercüme ederken Çince ve İngilizce dillerini otomatik olarak algılıyor. Konuşmadaki görevleri, toplantıları algılayıp ajanda oluşturabilirken farklı konuşmacıları da tespit edebiliyor.

0.95 inçlik AMOLED bir ekranda batarya ve kayıt durumu gözlenebilirken Wi-Fi ve Bluetooth yanında 4G bağlantısı da mevcut. Ses verisi kayıt sonrasında doğrudan buluta ya da 64GB belleğe kaydediliyor. Tek şarjda 45 saat kullanılabilen cihaz bekleme modunda 60 güne kadar süre sunuyor. 750mAh batarya USB Tip-C üzerinden şarj oluyor.

AISpeech TalkNote cihazı 192$ fiyat etiketine sahipken ömür boyu 4G aboneliği hediye ediliyor. Notların gelişmiş dokümantasyonu için gerekli olan OfficeClaw platformuna 3 aylık abonelik de dahil edilmiş.

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AISpeech tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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