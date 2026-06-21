Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AISpeech yapay zekâ kayıt asistanı duyuruldu

    AISpeech TalkNote adındaki yapay zekâlı ses kaydedici cihazı, hassas bir şekilde elde ettiği sesleri 25 dilde anlık olarak tercüme yapabiliyor, çözümleyebiliyor.

    AISpeech Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ fırtınası sadece mobil cihazları değil aksesuar pazarını da doğrudan etkiliyor. Özellikle ses kayıt cihazları da bu fırtınadan nasibini alıyor. AISpeech yapay zekâ destekli ses kayıt cihazı iddialı özelliklerle geliyor.

    AISpeech TalkNote özellikleri ve fiyatı

    Çinli AISpeech tarafından geliştirilen yeni ses kayıt cihazı telefonunuzun arkasına tutturulacak kadar kompakt bir yapıya sahip. 86 x 55 x 4.5 mm boyutlarında ve 43 gram ağırlığında olan cihaz ses kaydedebiliyor, çeviri yapabiliyor, bulut ile senkronize olabiliyor.

    4 adet çok yönlü mikrofon ve 1 adet kemik iletim tabanlı mikrofon ile 5 metre çapa kadar hassas ses algılayabilen cihaz, dahili gürültü engelleme ile en temiz sesi elde ediyor. Yapay zekâ ses verilerini 25 dilde ve 57 Çin lehçesinde tercüme ederken Çince ve İngilizce dillerini otomatik olarak algılıyor. Konuşmadaki görevleri, toplantıları algılayıp ajanda oluşturabilirken farklı konuşmacıları da tespit edebiliyor.

    0.95 inçlik AMOLED bir ekranda batarya ve kayıt durumu gözlenebilirken Wi-Fi ve Bluetooth yanında 4G bağlantısı da mevcut. Ses verisi kayıt sonrasında doğrudan buluta ya da 64GB belleğe kaydediliyor. Tek şarjda 45 saat kullanılabilen cihaz bekleme modunda 60 güne kadar süre sunuyor. 750mAh batarya USB Tip-C üzerinden şarj oluyor.

    AISpeech TalkNote cihazı 192$ fiyat etiketine sahipken ömür boyu 4G aboneliği hediye ediliyor. Notların gelişmiş dokümantasyonu için gerekli olan OfficeClaw platformuna 3 aylık abonelik de dahil edilmiş.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 3 gün önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tata marina 1.4 tdi comfort elite dangerous türkçe yama almanyadan ne istenir iphone hoparlör temizleme lucid rüya nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark GO
    TECNO Spark GO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3 83K2001RTR
    Lenovo Ideapad Slim 3 83K2001RTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum