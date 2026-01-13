Giriş
    AK Parti’den yurt dışı alışveriş düzenlemesinde geri adım sinyali

    Yurt dışından 30 Euro altındaki siparişlerde gümrüksüz alışveriş uygulamasının sonlandırılması hakkında AK Parti Sözcüsü Çelik, teknolojik gerekliliği olan ürünlere istisna getirilebileceğini söyledi.

    AK Parti’den yurt dışı alışveriş düzenlemesinde geri adım sinyali Tam Boyutta Gör
    7 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan ve 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenleme ile yurt dışı alışverişlerinde 30 Euro’ya kadar siparişlere uygulanan gümrük muafiyeti kaldırıldı. Yurt dışından getirilen tüm ürünler için detaylı gümrük beyananmesi düzenlenmesi gerekecek.

    Teknolojik gerekliliği olan ürünlere istisna gelebilir

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, halkın tepkisini çeken bu düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, teknolojik geliştirme için kullanılan ürünlere istisna getirilebileceği işaret ederek, “Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda bazı yeni değerlendirmeler yapılabilir. Bunun kapısı açıktır" dedi.

    Çelik, 30 avro altındaki siparişlerin gümrük vergisinden muaf tutulmasını sağlayan maddenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin soru üzerine, haksız rekabete izin vermemek için bu adımın atıldığını söyledi. Ömer Çelik, "Tüketici güvenliği ve sağlığı, ürün güvenliği, haksız rekabetin önlenmesi açısından atılan adımlar bunlar. Aşırı fiyatlamalarla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı gereken hassasiyeti gösteriyor, bunlar takip ediliyor." ifadelerini kullandı.

    Yurt dışından ucuz alışveriş dönemi bitti

    Temu, AliExpress ve Amazon gibi platformlardan 30 Euro’nun altındaki yurt dışı alışverişler “basitleştirilmiş gümrük uygulaması” ile yüzde 30-60 vergi ödenerek kolay bir şekilde satın alınabiliyordu. 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren, yurt dışından yapılan tüm alışverişler için gümrük vergisi ödenmesi ve detaylı gümrük beyannamesi düzenlenmesi gerekecek. Siparişlerin teslim edilebilmesi için gümrük vergisine ek olarak gümrük beyanname hizmet bedeli, ardiye, müşavir gibi ek ücretler alınacak. Yeni dönemde, ürün türüne göre değişmekle birlikte 100 TL’lik bir ürün için binlerce lirayı bulan ek maliyetler oluşacak. Bu durum yurt dışından ucuza alışverişi tamamen bitirecek.

