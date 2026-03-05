Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Akaryakıtta yeni ÖTV dönemi: Fiyat artışlarının %75'i vergiden karşılanacak

    4 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt fiyatlarındaki aşırı dalgalanmaları önlemek amacıyla ÖTV mekanizmasında kritik bir değişikliğe gidildi. İşte detaylar.

    Akaryakıtta fiyat artışlarının %75'i ÖTV'den karşılanacak Tam Boyutta Gör
    Resmi Gazete'de yayınlanan 4 Mart 2026 tarihli ve 10995 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları dengelemeye yönelik kritik bir vergi düzenlemesi hayata geçirildi.

    2 Mart 2026 tarihinden itibaren geçerli olan yeni sisteme göre, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında bir artış yaşanması durumunda, meydana gelen artış tutarının %75'i kadar ÖTV indirimi uygulanacak. Bu sayede, pompa fiyatlarına yansıyacak zamların önemli bir kısmının vergi ayarlamasıyla absorbe edilmesi hedefleniyor.

    Fiyat düşüşlerinde ters mekanizma

    Düzenleme sadece artışları değil, fiyat düşüşlerini de kapsıyor. Akaryakıt fiyatlarında bir azalış meydana gelmesi durumunda, azalış tutarının %75'i kadar ÖTV artışı yapılacak. ÖTV tutarı, hiçbir şekilde 2 Mart 2026 tarihinde uygulanan seviyenin üzerine çıkamayacak ve bu seviyenin altına kalıcı olarak inemeyecek. Karar kapsamında düşürülen vergi tutarı yeniden bu seviyeye ulaştığında ise ilgili ürün için uygulama sona erecek.

    Akaryakıtta fiyat artışlarının %75'i ÖTV'den karşılanacak

    Fiyat artışında ne olacak?

    Diyelim ki uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş veya döviz kurundaki artış nedeniyle benzin fiyatlarına rafineri çıkışında 10 TL'lik bir zam ihtiyacı doğdu. Eski sistemde bu 10 TL'nin tamamı pompa fiyatına yansır ve tüketici 10 TL daha fazla öderdi.

    Yeni düzenlemeyle birlikte zam miktarının (10 TL) %75'i kadar, yani 7.5 TL'lik bir ÖTV indirimi yapılacak. Pompa fiyatına sadece 2.5 TL'lik bir artış yansıyacak. Geri kalan 7.5 TL devlet tarafından vergiden feragat edilerek karşılanmış olacak.

    Fiyat düşüşünde ne olacak?

    Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düştüğünü ve benzin fiyatlarında rafineri bazında 10 TL'lik bir indirim potansiyeli oluştuğunu varsayalım. Eski sistemde bu 10 TL'lik indirimin tamamı pompa fiyatına yansır ve tüketici 10 TL daha ucuza alırdı.

    Yeni düzenlemenin ardından indirim miktarının (10 TL) %75'i kadar, yani 7.5 TL'lik bir ÖTV artışı uygulanacak. Tüketiciye 2.5 TL'lik bir indirim yansırken, devlet daha önce zamları baskılamak için feragat ettiği vergi gelirinin bir kısmını (7.5 TL) geri toplamış olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford transit mi iveco daily mi metin2 create no appropriate device üye ol kazan karter yağ kaçağı köy evi ısıtma sistemleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum