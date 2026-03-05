Akaryakıtta yeni ÖTV dönemi: Fiyat artışlarının %75'i vergiden karşılanacak

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Resmi Gazete'de yayınlanan 4 Mart 2026 tarihli ve 10995 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları dengelemeye yönelik kritik bir vergi düzenlemesi hayata geçirildi.

Trafiğe takılmayan Mercedes tanıtıldı: 10 milyon dolar! 1 gün önce eklendi

2 Mart 2026 tarihinden itibaren geçerli olan yeni sisteme göre, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında bir artış yaşanması durumunda, meydana gelen artış tutarının %75'i kadar ÖTV indirimi uygulanacak. Bu sayede, pompa fiyatlarına yansıyacak zamların önemli bir kısmının vergi ayarlamasıyla absorbe edilmesi hedefleniyor.

Fiyat düşüşlerinde ters mekanizma

Düzenleme sadece artışları değil, fiyat düşüşlerini de kapsıyor. Akaryakıt fiyatlarında bir azalış meydana gelmesi durumunda, azalış tutarının %75'i kadar ÖTV artışı yapılacak. ÖTV tutarı, hiçbir şekilde 2 Mart 2026 tarihinde uygulanan seviyenin üzerine çıkamayacak ve bu seviyenin altına kalıcı olarak inemeyecek. Karar kapsamında düşürülen vergi tutarı yeniden bu seviyeye ulaştığında ise ilgili ürün için uygulama sona erecek.

Fiyat artışında ne olacak?

Diyelim ki uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş veya döviz kurundaki artış nedeniyle benzin fiyatlarına rafineri çıkışında 10 TL'lik bir zam ihtiyacı doğdu. Eski sistemde bu 10 TL'nin tamamı pompa fiyatına yansır ve tüketici 10 TL daha fazla öderdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte zam miktarının (10 TL) %75'i kadar, yani 7.5 TL'lik bir ÖTV indirimi yapılacak. Pompa fiyatına sadece 2.5 TL'lik bir artış yansıyacak. Geri kalan 7.5 TL devlet tarafından vergiden feragat edilerek karşılanmış olacak.

Fiyat düşüşünde ne olacak?

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düştüğünü ve benzin fiyatlarında rafineri bazında 10 TL'lik bir indirim potansiyeli oluştuğunu varsayalım. Eski sistemde bu 10 TL'lik indirimin tamamı pompa fiyatına yansır ve tüketici 10 TL daha ucuza alırdı.

Yeni düzenlemenin ardından indirim miktarının (10 TL) %75'i kadar, yani 7.5 TL'lik bir ÖTV artışı uygulanacak. Tüketiciye 2.5 TL'lik bir indirim yansırken, devlet daha önce zamları baskılamak için feragat ettiği vergi gelirinin bir kısmını (7.5 TL) geri toplamış olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: