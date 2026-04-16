Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Akbank çöktü! Akbank mobil neden açılmıyor?

    Akbank sistemlerinde erişim sorunu yaşanıyor. Akbank hesabına girmek isteyen ve ATM'den işlem yapmak isteyenler hata ile karşılaşıyor. Akbank konu ile ilgili açıklama yayımladı.

    Bu sabah Akbank’a erişmek isteyen müşteriler hata mesajı ile karşılaşıyor. 16 Nisan saat 09.15 itibarıyla Akbank sistemleri açılmıyor. Şirketin teknolojik altyapısında erişim sorunu yaşanıyor.

    Akbank’a girmek isteyen müşteriler “Sadece geçici bir süre için işlemini gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar dene” uyarısı alıyor. Yaşanan erişim sorunu Akbank’ın tüm sistemlerini etkiliyor. Akbank mobil uygulaması, Akbank internet şubesi, Akbank telefon bankacılığı, Akbank ATM’leri ve Akbank POS cihazları hizmet veremiyor.

    X'te gündem oldu

    Saat 09.15'te başlayan kesinti, saat 10.30 itibarıyla devam ediyor. Müşteriler 1 saati aşan kesinti hakkındaki tepkilerini X platformunda dile getirdi. X'te gündem listesinde #Akbank etiketi dördüncü sıraya yükseldi.

    Akbank’tan çöktü mü? Akbank’tan açıklama

    Akbank’tan yapılan açıklamada sistemlerde geçici süreyle teknik aksaklık yaşandığı ve sorunun en kısa sürede çözülmesi için çalışmaların başladığı vurgulandı.

    Akbank’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
    “Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alexander vasilievich +56 Jack! +36 ShinQda +33 DaRK_KniGHT_ +26 NvdiaAmd +21 dashwood +19 the flying dutchman +19 eg2077 +18 Sarper Yasin Mutlubay +17 volkie +17
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    166 Kişi Okuyor (30 Üye, 136 Misafir) 31 Masaüstü 135 Mobil
    snorlax55, siberkent, TVFKRCN ve 24 üye daha okuyor
    S
    T
    GENEL İSTATİSTİKLER
    7201 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    akbank, Türkiye Haberleri ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Internet
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dedektörden altın nasıl saklanır ani su isıtıcı musluk yorumlar en iyi psp oyunları ocak neden kırmızı yanar fiat panda otomatik vites yorum

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum