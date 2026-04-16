Akbank çöktü! Akbank mobil neden açılmıyor?

Tam Boyutta Gör Bu sabah Akbank’a erişmek isteyen müşteriler hata mesajı ile karşılaşıyor. 16 Nisan saat 09.15 itibarıyla Akbank sistemleri açılmıyor. Şirketin teknolojik altyapısında erişim sorunu yaşanıyor.

Akbank’a girmek isteyen müşteriler “Sadece geçici bir süre için işlemini gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar dene” uyarısı alıyor. Yaşanan erişim sorunu Akbank’ın tüm sistemlerini etkiliyor. Akbank mobil uygulaması, Akbank internet şubesi, Akbank telefon bankacılığı, Akbank ATM’leri ve Akbank POS cihazları hizmet veremiyor.

Tam Boyutta Gör Saat 09.15'te başlayan kesinti, saat 10.30 itibarıyla devam ediyor. Müşteriler 1 saati aşan kesinti hakkındaki tepkilerini X platformunda dile getirdi. X'te gündem listesinde #Akbank etiketi dördüncü sıraya yükseldi.

Akbank'tan açıklama

Akbank’tan yapılan açıklamada sistemlerde geçici süreyle teknik aksaklık yaşandığı ve sorunun en kısa sürede çözülmesi için çalışmaların başladığı vurgulandı.

Akbank’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

