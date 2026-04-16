Akbank çöktü! Akbank mobil neden açılmıyor?

Akbank’a girmek isteyen müşteriler “Sadece geçici bir süre için işlemini gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar dene” uyarısı alıyor. Yaşanan erişim sorunu Akbank’ın tüm sistemlerini etkiliyor. Akbank mobil uygulaması, Akbank internet şubesi, Akbank telefon bankacılığı, Akbank ATM’leri ve Akbank POS cihazları hizmet veremiyor.
X'te gündem oldu
Akbank’tan çöktü mü? Akbank’tan açıklama
Akbank’tan yapılan açıklamada sistemlerde geçici süreyle teknik aksaklık yaşandığı ve sorunun en kısa sürede çözülmesi için çalışmaların başladığı vurgulandı.
Akbank’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”
