Samsung Smart Things ekosistemi Thread desteği kazanıyor

Thread protokolü nedir?
Thread Group tarafından geliştirilen Thread protokolü ise düşük güç gerektiren bir bağlantı ile akıllı ev sistemlerini birbirine bağlıyor. Thread 1.4 ile grup, ekosistemler arası çalışabilme özelliğini sunmaya başladı.
Bu özelliği ilk benimseyen ise Samsung oldu. Aeotec Smart Home Hub ve Aeotec Smart Home Hub 2 gibi belirli SmartThings bağlantı merkezleri Thread 1.4 desteği sunmaya başladı. Ayarlar kısmından Thread ağını birleştirme işleminden sonra Thread desteği sunan diğer cihazlara bağlantı sağlanabilecek. Bunun QR kod alarak da yapabiliyorsunuz.
Samsung, LG, Google, Anker, Belkin, Qualcomm, Tuya, Xiaomi gibi pek çok marka Thread protokolüne desteğini açıklamıştı. Yakın gelecekte bu markaların akıllı ev cihazlarının da tek bir yerden kontrole uyum sağlaması bekleniyor.
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...