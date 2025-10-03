Samsung Smart Things ekosistemi Thread desteği kazanıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Akıllı ev sistemleri üreten firmalar genelde kendi ekosistemini kurarak kendi protokolleri üzerinden kontrol sunuyor. Böyle olunca da farklı markaların ürünlerini tek bir yerden kontrol etmek kullanıcıya büyük zahmet veriyor.

Thread protokolü nedir?

Thread Group tarafından geliştirilen Thread protokolü ise düşük güç gerektiren bir bağlantı ile akıllı ev sistemlerini birbirine bağlıyor. Thread 1.4 ile grup, ekosistemler arası çalışabilme özelliğini sunmaya başladı.

Samsung'dan iki modele daha One UI 8.0 sürprizi 4 sa. önce eklendi

Bu özelliği ilk benimseyen ise Samsung oldu. Aeotec Smart Home Hub ve Aeotec Smart Home Hub 2 gibi belirli SmartThings bağlantı merkezleri Thread 1.4 desteği sunmaya başladı. Ayarlar kısmından Thread ağını birleştirme işleminden sonra Thread desteği sunan diğer cihazlara bağlantı sağlanabilecek. Bunun QR kod alarak da yapabiliyorsunuz.

Samsung, LG, Google, Anker, Belkin, Qualcomm, Tuya, Xiaomi gibi pek çok marka Thread protokolüne desteğini açıklamıştı. Yakın gelecekte bu markaların akıllı ev cihazlarının da tek bir yerden kontrole uyum sağlaması bekleniyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: