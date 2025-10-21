Görme engelliler akıllı gözlük ve göz implantı ile tekrar okuyabiliyor

Sarı nokta hastalığı, retinanın merkezindeki hücrelerin zamanla ölmesi nedeniyle geri döndürülemez bir hastalık. Yapılan çalışmaya, her iki gözünde sarı nokta hastalığı teşhisi konmuş ve en az 1.2 logMAR görme keskinliği kaybı bulunan 60 yaş ve üzeri kişiler dahil edildi. Araştırmadaki esas amaç ise bu kaybedilen görmenin bir kısmını geri kazanmak oldu.
Yüzde 80’lik başarı oranı elde edildi
Teknoloji, beyin-bilgisayar arayüzü geliştiren Science Corporation tarafından geliştirildi. Şirketin kurucusu ve CEO’su Max Hodak, 2016 yılında Elon Musk ile Neuralink’i kurmuştu. Science Corporation, retinal implant teknolojisini 2024 yılında Fransız tıbbi cihaz şirketi Pixium Vision’dan satın aldı.