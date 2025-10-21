Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Görme engelliler akıllı gözlük ve göz implantı ile tekrar okuyabiliyor

    Görme kaybı yaşayan yaşlı hastalar, göz implantı ve akıllı gözlük sistemi sayesinde kaybettikleri görme yetilerinin bir kısmını geri kazanarak tekrar okuyabiliyor.

    Akıllı gözlük ve implant ile görme kaybı yaşayanlar tekrar okuyor Tam Boyutta Gör
    Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) nedeniyle görme kaybı yaşayan bazı hastalar, gözlerine yerleştirilen implant ve akıllı gözlük sistemi sayesinde merkezi görme yeteneklerinin bir kısmını geri kazandı. Çalışmaya göre teknoloji sayesinde katılımcılar çapraz bulmacaları doldurabilecek ve normal kitapları okuyabilecek kadar görebiliyor.

    Sarı nokta hastalığı, retinanın merkezindeki hücrelerin zamanla ölmesi nedeniyle geri döndürülemez bir hastalık. Yapılan çalışmaya, her iki gözünde sarı nokta hastalığı teşhisi konmuş ve en az 1.2 logMAR görme keskinliği kaybı bulunan 60 yaş ve üzeri kişiler dahil edildi. Araştırmadaki esas amaç ise bu kaybedilen görmenin bir kısmını geri kazanmak oldu.

    Yüzde 80’lik başarı oranı elde edildi

    Akıllı gözlük ve implant ile görme kaybı yaşayanlar tekrar okuyor Tam Boyutta Gör
    Kullanılan cihaz, 2x2 milimetre boyutlarında ve mikroskobik fotovoltaik güneş panellerinden oluşan bir implant olarak tanımlandı. Cihaz, cerrahi olarak hastanın retinasının altına yerleştirildi. Hastalar, üzerinde kameralar bulunan akıllı gözlükler taktı. Bu gözlükler, dünyayı yakınlaştırılmış görüntü olarak retinanın altına aktarmak için yakın kızılötesi ışık kullanıyordu. Retinal implant, retinadaki hücrelerin normalde yaptığı gibi optik sinire küçük elektriksel sinyaller göndererek görmeyi taklit etti.
    Akıllı gözlük ve implant ile görme kaybı yaşayanlar tekrar okuyor Tam Boyutta Gör
    Çalışma, başlangıçta 38 hastayla başladı ve 32 hasta klinik deneye bir yıl boyunca katıldı. Bir yıl sonunda 32 katılımcıdan 26’sı görme yetisini artırmıştı bu da yüzde 80’lik bir başarı oranına işaret ediyor. Görme tamamen geri gelmese de hastalar dünyayı bulanık ve siyah-beyaz olarak görebiliyor.

    Teknoloji, beyin-bilgisayar arayüzü geliştiren Science Corporation tarafından geliştirildi. Şirketin kurucusu ve CEO’su Max Hodak, 2016 yılında Elon Musk ile Neuralink’i kurmuştu. Science Corporation, retinal implant teknolojisini 2024 yılında Fransız tıbbi cihaz şirketi Pixium Vision’dan satın aldı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1. vitesten 2. vitese geçerken ses ehliyet fotoğrafı değiştirme izmir otogardan balçova'ya nasıl gidilir geçmiş otobüs bileti sorgulama eskişehir yeniyol dershanesi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15
    Redmi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum