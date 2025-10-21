Görme engelliler akıllı gözlük ve göz implantı ile tekrar okuyabiliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) nedeniyle görme kaybı yaşayan bazı hastalar, gözlerine yerleştirilen implant ve akıllı gözlük sistemi sayesinde merkezi görme yeteneklerinin bir kısmını geri kazandı. Çalışmaya göre teknoloji sayesinde katılımcılar çapraz bulmacaları doldurabilecek ve normal kitapları okuyabilecek kadar görebiliyor.

Sarı nokta hastalığı, retinanın merkezindeki hücrelerin zamanla ölmesi nedeniyle geri döndürülemez bir hastalık. Yapılan çalışmaya, her iki gözünde sarı nokta hastalığı teşhisi konmuş ve en az 1.2 logMAR görme keskinliği kaybı bulunan 60 yaş ve üzeri kişiler dahil edildi. Araştırmadaki esas amaç ise bu kaybedilen görmenin bir kısmını geri kazanmak oldu.

Yüzde 80’lik başarı oranı elde edildi

Tam Boyutta Gör Kullanılan cihaz, 2x2 milimetre boyutlarında ve mikroskobik fotovoltaik güneş panellerinden oluşan bir implant olarak tanımlandı. Cihaz, cerrahi olarak hastanın retinasının altına yerleştirildi. Hastalar, üzerinde kameralar bulunan akıllı gözlükler taktı. Bu gözlükler, dünyayı yakınlaştırılmış görüntü olarak retinanın altına aktarmak için yakın kızılötesi ışık kullanıyordu. Retinal implant, retinadaki hücrelerin normalde yaptığı gibi optik sinire küçük elektriksel sinyaller göndererek görmeyi taklit etti.

Tam Boyutta Gör Çalışma, başlangıçta 38 hastayla başladı ve 32 hasta klinik deneye bir yıl boyunca katıldı. Bir yıl sonunda 32 katılımcıdan 26’sı görme yetisini artırmıştı bu da yüzde 80’lik bir başarı oranına işaret ediyor. Görme tamamen geri gelmese de hastalar dünyayı bulanık ve siyah-beyaz olarak görebiliyor.

Hücreden küçük, Güneş’ten sıcak: İşte dünyanın en sıcak motoru 23 sa. önce eklendi

Teknoloji, beyin-bilgisayar arayüzü geliştiren Science Corporation tarafından geliştirildi. Şirketin kurucusu ve CEO’su Max Hodak, 2016 yılında Elon Musk ile Neuralink’i kurmuştu. Science Corporation, retinal implant teknolojisini 2024 yılında Fransız tıbbi cihaz şirketi Pixium Vision’dan satın aldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Akıllı gözlük ve implant ile görme kaybı yaşayanlar tekrar okuyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: