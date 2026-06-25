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    Akıllı kamera pazarı hızla büyüyor; DJI yükseldikçe GoPro kan kaybediyor

    Aksiyon kameraları ve içerik üretimine yönelik cihazlara talep artmaya devam ediyor. IDC verilerine göre akıllı kamera sevkiyatları ilk çeyrekte 4,14 milyon adede ulaşırken, lider yine DJI oldu.

    Akıllı kamera pazarı hızla büyürken, DJI zirveye tırmanıyor Tam Boyutta Gör
    Aksiyon kameraları, gimbal kameralar ve 360 derece çekim yapabilen panoramik kameralar artık yalnızca profesyonel kullanıcıların değil, geniş bir tüketici kitlesinin de tercih ettiği ürünler hâline gelmiş durumda. Araştırma şirketi IDC tarafından yayınlanan son rapor da elde taşınan akıllı kamera satışlarında kayda değer bir büyüme yaşandığını gösteriyor. (IDC, elde taşınabilir akıllı kameraları; işlem gücüne sahip, elektronik veya optik görüntü sabitleme teknolojisi kullanan, en az 2K çözünürlük sunan ve elde kullanılmak üzere tasarlanan tüketici ürünleri olarak tanımlıyor.)

    Rapora göre küresel elde taşınabilir akıllı kamera sevkiyatları 2026'nın ilk çeyreğinde 4,14 milyon adede ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33'lük bir büyümeye işaret ediyor. Aynı dönemde pazarın toplam geliri ise yüzde 20 artarak 1.5 milyar doları aştı. IDC, mevcut büyüme hızının korunması hâlinde küresel pazarın 2030 yılına kadar 40 milyon adedin üzerine çıkacağını ve önümüzdeki beş yıllık dönemde yıllık bileşik büyüme oranının yaklaşık yüzde 18 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

    DJI, Akıllı Kamera Pazarındaki Liderliğini Güçlendirdi

    Akıllı kamera pazarı hızla büyürken, DJI zirveye tırmanıyor Tam Boyutta Gör
    IDC'nin verilerine göre pazarın en dikkat çekici oyuncusu yine DJI oldu. Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde küresel elde taşınabilir akıllı kamera pazarının yüzde 65'ini kontrol ederek liderliğini korudu. DJI'ın sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarken, ikinci sıradaki Inspire ise yüzde 22 pazar payına ulaştı. Üstelik Inspire'ın büyüme oranı yüzde 66 seviyesine çıkarak pazardaki en hızlı yükselişi gösteren marka olmasını sağladı.

    Öte yandan aksiyon kamerası pazarının eski liderlerinden GoPro için tablo giderek daha zorlu bir hâl alıyor. Rapora göre DJI ve Inspire'ın agresif büyümesi nedeniyle GoPro'nun küresel sevkiyatları düşmeye devam ediyor. Özellikle fiyat-performans dengesinde yaşanan değişim ve yeni ürünlerin gördüğü yoğun ilgi, rekabetin yönünü önemli ölçüde değiştirmiş durumda.

    Aksiyon Kameraları Pazarı Hızla Büyüyor

    Rapora göre aksiyon kamerası kategorisi, elde taşınabilir akıllı kamera pazarının büyümesindeki en önemli itici güç olmaya devam ediyor. 2026'nın ilk çeyreğinde küresel aksiyon kamerası sevkiyatları yaklaşık 2,01 milyon adede ulaştı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39'luk bir artış anlamına geliyor.

    Ancak satış adetlerindeki yükselişe rağmen ortalama satış fiyatı yüzde 11 düşerek 316 dolar seviyesine geriledi. Uzmanlara göre bu düşüşün arkasında hem yeni modeller arasındaki yoğun rekabet hem de üreticilerin önceki nesil ürünlerde uyguladığı agresif indirim kampanyaları bulunuyor.

    Akıllı kamera pazarı hızla büyürken, DJI zirveye tırmanıyor Tam Boyutta Gör
    Özellikle son dönemde giderek popülerleşen çıkarılabilir modüllü aksiyon kameraları, yani kullanıcılar arasında yaygın olarak bilinen adıyla "thumb camera" modelleri, pazarın en hızlı büyüyen kategorisi oldu. IDC verilerine göre bu segmentteki sevkiyatlar geçen yıla kıyasla yüzde 350'nin üzerinde artış gösterdi. Geleneksel sabit yapılı aksiyon kameraları ise aynı dönemde yüzde 16 büyüdü.
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