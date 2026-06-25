Akıllı kamera pazarı hızla büyüyor; DJI yükseldikçe GoPro kan kaybediyor

Rapora göre küresel elde taşınabilir akıllı kamera sevkiyatları 2026'nın ilk çeyreğinde 4,14 milyon adede ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33'lük bir büyümeye işaret ediyor. Aynı dönemde pazarın toplam geliri ise yüzde 20 artarak 1.5 milyar doları aştı. IDC, mevcut büyüme hızının korunması hâlinde küresel pazarın 2030 yılına kadar 40 milyon adedin üzerine çıkacağını ve önümüzdeki beş yıllık dönemde yıllık bileşik büyüme oranının yaklaşık yüzde 18 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.
DJI, Akıllı Kamera Pazarındaki Liderliğini Güçlendirdi
Öte yandan aksiyon kamerası pazarının eski liderlerinden GoPro için tablo giderek daha zorlu bir hâl alıyor. Rapora göre DJI ve Inspire'ın agresif büyümesi nedeniyle GoPro'nun küresel sevkiyatları düşmeye devam ediyor. Özellikle fiyat-performans dengesinde yaşanan değişim ve yeni ürünlerin gördüğü yoğun ilgi, rekabetin yönünü önemli ölçüde değiştirmiş durumda.
Aksiyon Kameraları Pazarı Hızla Büyüyor
Rapora göre aksiyon kamerası kategorisi, elde taşınabilir akıllı kamera pazarının büyümesindeki en önemli itici güç olmaya devam ediyor. 2026'nın ilk çeyreğinde küresel aksiyon kamerası sevkiyatları yaklaşık 2,01 milyon adede ulaştı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39'luk bir artış anlamına geliyor.
Ancak satış adetlerindeki yükselişe rağmen ortalama satış fiyatı yüzde 11 düşerek 316 dolar seviyesine geriledi. Uzmanlara göre bu düşüşün arkasında hem yeni modeller arasındaki yoğun rekabet hem de üreticilerin önceki nesil ürünlerde uyguladığı agresif indirim kampanyaları bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: