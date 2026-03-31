Kitap ayraçları akıllanıyor: Mark ile tanışın

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Hayatımızın her alanını ele geçirmeye başlayan yapay zekânın zaman zaman çok ilginç kullanımlarına şahit oluyoruz. Belki kitabın var olduğu günden beri kullanımda olan kitap ayracı, yapay zekâ sayesinde büyük bir devrim yaşıyor.

Mark nedir?

Geçen yıldan bu yana geliştirilmekte olan Mark adındaki akıllı kitap ayracı, kitap okumayı daha etkileşimli bir eyleme dönüştürmek isteyenleri hedefliyor. Metal bir ayracı olan Mark'ın akıllı özellikleri üst kısımda yer alıyor. Bu kısımda OLED bir ekran ve bir de kontrol tekerleği mevcut.

Ekranda çok fonksiyonellik yok. Ayracı sayfa arasına yerleştirdikten sonra sayfa numarasını seçmek için tekerleği hareket ettiriyorsunuz ve gerekli verilerin telefon uygulamasına gönderildiğine dair bir bildirim bu ekranda gösteriliyor. Sonrasını ise uygulamadaki yapay zekâ algoritması hallediyor.

Olduğunuz sayfaya kadar kitabın bir özetini çıkarmak, arkadaşlarınızın hangi kitapları nereye kadar okuduğunu göstermek, okuma yarışmaları yaparak eğlenmenizi sağlamak ve verileri istatistik halinde size vermek uygulamanın görevleri arasında. Mark kitap ayracı 129$ olarak piyasaya çıkacak ancak henüz bir tarih mevcut değil.

