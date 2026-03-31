Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kitap ayraçları akıllanıyor: Mark ile tanışın

    Kitap okuma deneyimini interaktif hale getirmek isteyenler için Mark akıllı kitap ayracı hem okuma istatistikleri hem de çevrim içi mücadeleler ile renkli bir tecrübe sunuyor. 

    Mark Tam Boyutta Gör
    Hayatımızın her alanını ele geçirmeye başlayan yapay zekânın zaman zaman çok ilginç kullanımlarına şahit oluyoruz. Belki kitabın var olduğu günden beri kullanımda olan kitap ayracı, yapay zekâ sayesinde büyük bir devrim yaşıyor.

    Mark nedir?

    Geçen yıldan bu yana geliştirilmekte olan Mark adındaki akıllı kitap ayracı, kitap okumayı daha etkileşimli bir eyleme dönüştürmek isteyenleri hedefliyor. Metal bir ayracı olan Mark'ın akıllı özellikleri üst kısımda yer alıyor. Bu kısımda OLED bir ekran ve bir de kontrol tekerleği mevcut.

    Ekranda çok fonksiyonellik yok. Ayracı sayfa arasına yerleştirdikten sonra sayfa numarasını seçmek için tekerleği hareket ettiriyorsunuz ve gerekli verilerin telefon uygulamasına gönderildiğine dair bir bildirim bu ekranda gösteriliyor. Sonrasını ise uygulamadaki yapay zekâ algoritması hallediyor.

    Akıllı kitap ayracı ile tanışın Tam Boyutta Gör

    Olduğunuz sayfaya kadar kitabın bir özetini çıkarmak, arkadaşlarınızın hangi kitapları nereye kadar okuduğunu göstermek, okuma yarışmaları yaparak eğlenmenizi sağlamak ve verileri istatistik halinde size vermek uygulamanın görevleri arasında. Mark kitap ayracı 129$ olarak piyasaya çıkacak ancak henüz bir tarih mevcut değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    H
    halogen666 8 dakika önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lpg li araçta motor arıza lambası söndürme orta susturucu iptali cezası lens suyu yerine ne kullanabilirim 4k film izle dizilab dizi indirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    O1 Neo
    O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum