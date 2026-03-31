Kitap ayraçları akıllanıyor: Mark ile tanışın

Mark nedir?
Geçen yıldan bu yana geliştirilmekte olan Mark adındaki akıllı kitap ayracı, kitap okumayı daha etkileşimli bir eyleme dönüştürmek isteyenleri hedefliyor. Metal bir ayracı olan Mark'ın akıllı özellikleri üst kısımda yer alıyor. Bu kısımda OLED bir ekran ve bir de kontrol tekerleği mevcut.
Ekranda çok fonksiyonellik yok. Ayracı sayfa arasına yerleştirdikten sonra sayfa numarasını seçmek için tekerleği hareket ettiriyorsunuz ve gerekli verilerin telefon uygulamasına gönderildiğine dair bir bildirim bu ekranda gösteriliyor. Sonrasını ise uygulamadaki yapay zekâ algoritması hallediyor.
Olduğunuz sayfaya kadar kitabın bir özetini çıkarmak, arkadaşlarınızın hangi kitapları nereye kadar okuduğunu göstermek, okuma yarışmaları yaparak eğlenmenizi sağlamak ve verileri istatistik halinde size vermek uygulamanın görevleri arasında. Mark kitap ayracı 129$ olarak piyasaya çıkacak ancak henüz bir tarih mevcut değil.
2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.