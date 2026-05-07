Akıllı saatte yeni güç standardı: Huawei Watch Fit 5 serisi inceleme

Tam Boyutta Gör HUAWEI’in ülkemizde çok satan akıllı saat serilerinden Watch Fit ailesi yenilendi. HUAWEI Watch Fit 5 serisi, erişilebilir fiyatını ve 10 güne kadar pil ömrünü korurken düşme algılama özelliği, NFC ödeme özelliği, mini egzersiz asistanı, daha parlak ve ince çerçeveli ekranı gibi yenilikler getiriyor. Gelin HUAWEI Watch FIT 5 serisine yakından bakalım.

HUAWEI Watch Fit 5 serisinde önceki modellerinde olduğu gibi günlük konforu şehirli estetikle buluşturuyor ve erişilebilir sağlık anlayışını merkeze alıyor. Huawei Watch Fit 5 modeli “Lifestyle” tarafında günlük kullanım ve şıklığı ön plana çıkarırken, Watch Fit 5 Pro modeli ise spor ve sağlık takibini daha ileriye taşımak isteyenler için “Pro Performance” segmentinde yer alıyor.

Her iki cihaz da hem Android hem de iOS cihazlarla tam uyumlu bir şekilde çalışıyor. Apple Watch SE 3 ve Samsung Galaxy Watch8’e rakip olarak geliyor. Rakiplerinin yaklaşık yarı fiyatına satılmasına rağmen çok daha fazla özellik sunuyor ve 10 güne varan pil ömrüyle farkını ortaya koyuyor.

Huawei Watch Fit 5 Fiyatı ve Ön Sipariş Kampanyası

Huawei Watch Fit 5 Fiyatı: 7.999 TL

Huawei Watch Fit 5 Pro Fiyatı: 11.499 TL

Huawei Watch Fit 5 serisi 7 Mayıs saat 10.08 itibarıyla ön siparişe açılacak. Ön sipariş döneminde depozito ödemesi yaparak 1.000 TL’ye varan indirim kazanabilirsiniz. Ayrıca kayış ve akıllı tartı gibi hediyeleri de var. Ön sipariş dönemi 22 Mayıs'a kadar devam edecek.

Huawei Watch Fit 5 Ön Sipariş Kampanyası : 99 TL kapora (depozito) ödeyen kullanıcılara 500 TL indirim ve FreeBuds SE 2 TWS kulaklık hediye.

: 99 TL kapora (depozito) ödeyen kullanıcılara 500 TL indirim ve FreeBuds SE 2 TWS kulaklık hediye. Huawei Watch Fit 5 Pro Ön Sipariş Kampanyası: 99 TL kapora (depozito) ödeyen kullanıcılara 1000 TL indirim ve FreeBuds SE 3 TWS kulaklık hediye.

Tasarım

Huawei Watch Fit serisinin yıllardır süre gelen ince, hafif ve gün boyu bilekte rahatsız etmeyen tasarım özellikleri korunurken Watch Fit 5 serisinde daha yüksek malzeme kalitesi ve daha iyi ekranıyla çıtayı daha yukarıya taşıyor. Serinin hem düz versiyonunda hem de Pro versiyonunda malzeme hissiyatı oldukça başarılı. Ayrıca hafifliği sayesinde bilekte varlığını unutturuyor. Watch Fit 5 sadece 27 gram, Watch Fit 5 Pro modeli ise sadece 30,4 gram gövde ağrılığına sahip. Bu serinin tüm modelleri bileğinize takıp unutacağınız, rahatsızlık hissiyatı yaşamayacağınız ve size şıklık katacak tasarımla geliyor.

Watch Fit 5 modelinde %100 geri dönüştürülmüş alüminyum kasa kullanılıyor. Saatin 1,82 inç boyutundaki AMOLED 60 Hz ekranı artık 2.500 nit’lik maksimum parlaklık seviyesine sahip. Artan ekran parlaklığı sayesinde açık havada yoğun güneş altındayken ekran net bir şekilde görülebiliyor.

Watch Fit 5 Pro’da ise birinci sınıf malzemeler kullanılırken aynı zamanda önceki versiyona kıyasla daha ince ekran çerçeveleri kullanılarak estetik görünüm yakalanmış. 2,5D kavisli safir cam, titanyum alaşımlı çerçeve ve havacılık sınıfı alüminyum gövde bir araya gelerek yüksek dayanıklılık ve premium görünüm yakalanıyor. Serinin beyaz renkli versiyonunda havacılık sınıfı nanokeramik metal kullanılıyor. Seramik benzeri doku sunan bu yeni malzeme ile yüzey sertliği artırıldı, lekelere karşı daha dayanıklı ve daha estetik bir tasarım elde edildi. Turuncu versiyonda ise ekran çerçevesinde turuncu şeritler ile dinamik görünüm yakalanıyor. Watch Fit 5 Pro’nun tüm versiyonlarında çerçeve yağlama tekniği kullanılıyor. Bu da saatin çerçevesinde daha parlak bir görünüm elde edilmesini sağlamış.

Watch Fit 5 Pro’da 1,92 inç boyutunda LTPO AMOLED 60 Hz ekran bizleri karşılıyor. Ekran hızı 1-60 Hz arasında değişkenlik göstererek pil tasarrufu sağlıyor. İnceltilen çerçeveler sayesinde ekran boyutu 0,10 inç büyüdü ve ekran-gövde oranı %83’e yükseldi. Maksimum parlaklık ise 3.000 nit seviyesine çıktı. Güneş altında spor yaparken ya da bir bildirimi okumak istediğinizde bu parlaklık seviyesi fazlasıyla yeterli oluyor. Tüm bilgileri rahat bir şekilde okuyabiliyoruz.

Premium tasarım ve yüksek dayanıklılık isteyen kullanıcılar Pro modelini tercih edebilir ancak düz versiyonun da oldukça şık göründüğünü ve kaliteli malzemeden üretildiğini söyleyebilirim.

Mini Egzersiz Asistanı: Panda sizi harekete geçiriyor!

Huawei Watch Fit 5 serisinde ilk kez Mini Egzersiz adında yeni bir özelliğe yer veriliyor. Akıllı saatler, spor yapan kullanıcılara yönelik çok sayıda özellik sunsa da pek çoğumuz aktif bir spor yaşamına sahip değiliz. Özellikle de ofis çalışanlarının sağlıklı bir yaşam için gün içerisinde birtakım egzersizler yapması gerekiyor. İşte tam da burada Watch Fit 5’teki sevimli bir Panda karakteri, daha hareketli bir yaşam için size rehberlik etmeye geliyor.

Panda özelliği yalnızca sevimli bir saat kadranı değil, Huawei’nin Watch Fit 5 serisinde özellikle öne çıkardığı bir “mikro egzersiz koçu” yaklaşımı. Gün içinde uzun süre hareketsiz kalındığında devreye girerek kullanıcıyı küçük hareket molalarına yönlendiriyor ve bunu klasik bildirim uyarıları gibi rahatsız edici değil, daha eğlenceli ve motive edici bir dille yapıyor. Huawei’nin burada hedefi, özellikle masa başında çalışan kullanıcıların “spora vakit ayıramama” sorununu çözmek.

Bu sistemin en önemli tarafı, egzersizi bir görev gibi sunmak yerine oyunlaştırma mantığıyla günlük rutine yerleştirmesi. Kullanıcı mini egzersiz yaptıkça Panda karakterinin ruh hali değişiyor; hareket ettikçe daha mutlu ve enerjik hale geliyor. Böylece saat, yalnızca aktivite ölçen bir cihaz değil, gün içinde aktif kalmayı hatırlatan bir “dijital yaşam koçu” rolüne bürünüyor. Örneğin çok uzun süre hareketsiz kaldığımızda panda karakterimiz üzgün görünürken siz hareket ettikçe mutlu olan, dans eden, etrafta koşuşturan animasyonlar gösteriliyor. Spor yapmaya vakit bulamayan kullanıcılar için, gün içine hareket alışkanlığı kazandırma konusunda yardımcı oluyor.

Panda mini egzersizleri, kısa süreli ve ekipmansız egzersiz animasyonlarılya klasik antrenman modlarından farklı olarak yoğun efor sarfetmeyi değil, özellikle boyun, omuz, sırt ve bel gibi bölgelerde kolay hareketlerle rahatlama sağlamayı hedefliyor. Bu da Watch Fit 5 serisini yalnızca sporculara değil, ofis çalışanlarına ve hareketsiz yaşam tarzına sahip geniş bir kitleye daha uygun hale getiriyor. Huawei’nin Panda yaklaşımıyla amaçladığı şey, kullanıcıya büyük hedefler koymak değil; gün içine serpiştirilen kısa hareketlerle uzun vadede daha sağlıklı bir alışkanlık kazandırmak.

Panda karakterinin animasyonları oldukça anlaşılır bir şekilde hazırlanmış. Kol, karın, sırt, bel, kalça bacak vb. dahil olmak üzere 11 vücut parçasını kapsayan 30 farklı hareket animasyonu bulunuyor.

Seride ilk defa: Düşme Algılama Özelliği

Watch Fit serisine ilk kez düşme algılama özelliği geldi. Watch Fit 5 ve Pro’daki 32g-range IMU sensörü düşmeleri doğru bir şekilde algılıyor. Düşme algılandığında saatte 3 saniyelik bir geri sayım başlıyor. Bu geri sayıma yanıt verilmezse acil durum kişilerine SMS gönderiyor ve otomatik arama başlatıyor. Ayrıca kaza ve deprem gibi acil durumlarda da devreye giriyor. Düşme algılama sensörünün başarılı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Düşme hareketleri yaptığımda devreye girdi. Spor esnasındaki hareketlerimde ise herhangi bir yanlış tespit olmadı.

Sağlık: Kusursuz Takip

Huawei Watch Fit serisinin önceki versiyonlarında olduğu gibi hem Watch Fit 5 hem de Watch Fit 5 Pro’da 100’den fazla spor takibi destekleniyor. Bu spor modlarında gerçek zamanlı rehberlik sunarak sınırları aşmanıza yardımcı oluyor. Kalp atış hızı, adım, SpO2, stres, duygu durumu gibi klasik takip özelliklerinin yanı sıra Watch Fit 5 Pro'da EKG analizi, deri sıcaklığı takibi gibi gelişmiş özellikler bulunuyor.

Watch Fit 5 serisinde bisiklet, golf, patika koşusu, tenis için özel izleme özellikleri mevcut. Bisiklet modunda gerçek zamanlı eğim, hız, sanal güç, sanal kadans gibi gerçek zamanlı veriler takip edilebiliyor. Şehir koşusu modunda ileri düzeydeki koşucular için koşu gücü ve tek ayakla koşma yeteneği gibi daha bilimsel ölçümler sunuyor. Patika koşusunda ise yükseklik ve eğim göstergesine ek olarak farklı arazi koşullarına göre enerjinizi doğru bir şekilde dağıtmanıza yardımcı olmak için rota navigasyonu, kesintisiz harita yakınlaştırma, rotadan sapma uyarıları vb. görüyoruz.

Watch Fit 5 Pro’da yer alan golf modunda geri salınım süresi, aşağı salım süresi gibi veriler gerçek zamanlı olarak izlenebilirken aynı zamanda dünya genelinde 17 binden fazla golf sahası haritasını içeriyor. Pro modelde ayrıca 40 metre serbest dalış modu da var.

Watch Fit 5 ve Watch Fit 5 Pro’da kadın sağlığı takip özelliği ile özel günler takip ediliyor. Pro modeldeki cilt sıcaklığı sensörüyle yüksek isabetli ovülasyon takibi yapılıyor.

TruSense sağlık takip sistemi ile gelen Watch Fit 5 Pro, uygun fiyatına rağmen tek kanallı EKG ölçümü ve Arteriyel Sertlik Tespiti yapabiliyor. Bu ölçümlerin parmaktan yapılabilmesi için saatin kenarında bir ölçüm noktası var. Buraya parmağınızı dokundurduğunuzda saniyeler içerisinde EKG raporu oluşturuluyor. HUAWEI Sağlık uygulamasından detaylı sonuçları inceleyebiliyoruz. Sağlık durumunuz hakkında olumlu ve olumsuz veriler gayet anlaşılır bir şekilde gösteriliyor. Bunun bir tıbbi cihaz olmadığını vurgulayarak sağlık durumunuz hakkında anlık takip ve bazı kalp, damar hastalıkların erken teşhisi için rehber olabileceğini söyleyelim.

Watch Fit 5 ve Watch Fit 5 Pro’da Darbe Dalgası Aritmi Analizi özelliği ortak bir şekilde yer alıyor. Bu özellik, kullanıcıların atriyal fibrilasyon ve erken atım risklerini etkili bir şekilde tespit etmelerine yardımcı oluyor. Bu özelliklere ek olarak HUAWEI Sunflower konumlandırma sistemi ile şehirdeki yüksek binalar arasında veya yoğun ağaçlık alanlarda egzersiz verilerini milimetrik doğrulukla haritaya işliyor.

Uyku Takibi

Rakip akıllı saatlerde kullanıcılar şarj etmek için gece saati çıkartırken Watch Fit 5 sahipleri saatle birlikte gelişmiş uyku verilerini takip ediyor. Derin uyku, hafif uyku, REM uykusu gibi evrelerin süresini görebilir, nabız değişimlerini, solunum kalitesini ve stres seviyelerini detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Sabah uyandığınızda detaylı bir uyku raporu sizleri karşılıyor. Uyku kalitenizi 100 üzerinden puanlıyor. Daha iyi uyku için önerileri listeliyor. Watch Fit 5 Pro’da olası uyku solunum bozukluklarını tespit eden “Uyku Sırasında Nefes Farkındalığı” özelliği bulunuyor. Bu özellik uyku apnesinin tespitine yardımcı oluyor.

HUAWEI Sağlık Uygulaması ve Aktivite Grubu Özelliği

HarmonyOS 6.1 arayüzü ile gelen Huawei Watch Fit 5 serisinde sağlıkla ilgili bilgiler saat üzerinden detaylı bir şekilde takip edilebiliyor. Daha fazla bilgiye ise akıllı saatler için geliştirilen en başarılı uygulama olduğunu düşündüğüm HUAWEI Sağlık uygulamasından erişebiliyoruz. Bu uygulama hem Android hem de iOS cihazlarda yer alıyor. Diğer marka saatlerin aksine HUAWEI Watch Fit 5’te platform özgürlüğü sunuluyor.

HUAWEI Sağlık uygulaması her güncellemeyle yeni özellikler kazanıyor ve daha aktif bir yaşamı destekliyor. Uygulamaya yeni eklenen “Aktivite Grubu Oluşturma” özelliğiyle aktivite verilerinizi arkadaşlarınızla bir yarışa dönüştürebilirsiniz. Adım sayısı, koşu mesafesi, egzersiz süresi gibi verileriniz üzerinden sıralama hazırlanıyor. Arkadaşlarınızla rekabet ederek listede yükselirken aynı zamanda daha sağlıklı bir hayata ulaşabilirsiniz.

NFC ile Ödeme

HUAWEI Watch Fit 5 ve Watch Fit 5 Pro modellerinde bulunan NFC ile ödeme özelliği Türkiye’de aktif bir şekilde çalışıyor. Garanti BBVA ve Akbank uygulamalarını saatinize yükleyerek temassız bir şekilde ödeme yapabilirsiniz. Garanti BBVA kartımla yaptığım denemelerde herhangi bir bağlantı soruyla karşılaşmadan ödeme işlemlerimi sorunsuz şekilde tamamladım. Günlük hayatta epey pratiklik katıyor. Elinizi cebinize götürmeden anında ödeme imkanı sunuyor.

10 Gün Pil Ömrü

Gelelim Huawei Watch Fit 5 serisinin en iddialı özelliği olan pil performansına. Tipik kullanımda 7 gün, hafif kullanımda ise 10 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre, özellikle Apple Watch ve Galaxy Watch gibi ile karşılaştırıldığında büyük fark yaratıyor. Rakip modelleri iki günde bir şarja takmak gerekirken Huawei Watch Fit kullanıcıları ne zaman şarja taktığını unutuyor.

Egzersiz, uygulama bildirimleri, sağlık takibi ve saat üzerinden sesli görüşmenin bir arada olduğu yoğun kullanımlarımda dahi vaat edilen pil sürelerini yakaladım. Always On Display açıkken kullanım süresi 4 güne düşüyor ancak AOD haricinde tüm özellikler açıkken rahatlıkla 7 günü görebilirsiniz.

Neden Watch Fit 4 serisi yerine Watch Fit 5 serisi alınmalı?

Daha Yüksek Performans : Yeni nesil çiple birlikte performans yüzde 50 oranında arttı. Depolama alanı 4 GB’dan 64 GB’a yükseldi. Watch Fit 5 serisi, önceki modele göre daha akıcı kullanıcı deneyimi sunuyor.

: Yeni nesil çiple birlikte performans yüzde 50 oranında arttı. Depolama alanı 4 GB’dan 64 GB’a yükseldi. Watch Fit 5 serisi, önceki modele göre daha akıcı kullanıcı deneyimi sunuyor. Mini Egzersiz : Panda karakteri eşliğinde vücudun 11 bölgesini çalıştıran 30 farklı egzersiz animasyonuyla kısa süreli ve ekipmansız egzersiz yapmanıza yardımcı oluyor.

: Panda karakteri eşliğinde vücudun 11 bölgesini çalıştıran 30 farklı egzersiz animasyonuyla kısa süreli ve ekipmansız egzersiz yapmanıza yardımcı oluyor. Panda Saat Temaları : Panda temalı saat yüzleri aktivite durumunuz hakkında bilgi veriyor ve sizi harekete teşvik ediyor.

: Panda temalı saat yüzleri aktivite durumunuz hakkında bilgi veriyor ve sizi harekete teşvik ediyor. Gelişmiş Sağlık Sensörü : Watch Fit 5 Serisinde PPG 6.0 (6 PD+6LED) sensör modülü modülü kullanılıyor. PPG 5.5 (2PD+2LED) sensör kullanılan önceki modele kıyasla daha hassas kalp atış hızı ve SpO2 izlemesi yapıyor.

: Watch Fit 5 Serisinde PPG 6.0 (6 PD+6LED) sensör modülü modülü kullanılıyor. PPG 5.5 (2PD+2LED) sensör kullanılan önceki modele kıyasla daha hassas kalp atış hızı ve SpO2 izlemesi yapıyor. Gelişmiş Uyku Takibi : TruSleep 5.0 teknolojisiyle gelişmiş uyku takibi yapılıyor. Uyku apnesini tespit ediyor.

: TruSleep 5.0 teknolojisiyle gelişmiş uyku takibi yapılıyor. Uyku apnesini tespit ediyor. Yeni Spor Modları : Gelişmiş bisiklet deneyimi, 17.000'den fazla golf sahası haritası, mikro hareket, mini egzersiz

: Gelişmiş bisiklet deneyimi, 17.000'den fazla golf sahası haritası, mikro hareket, mini egzersiz Kadın Sağlığı : Kadın sağlığı yönetimi geliştirildi ve yeni “Kadın Sağlığı Araştırması” özelliği eklendi.

: Kadın sağlığı yönetimi geliştirildi ve yeni “Kadın Sağlığı Araştırması” özelliği eklendi. Daha Büyük Ekran : Watch Fit 4 Pro’da 1,82 inç AMOLED ekran kullanılırken Watch Fit 5 Pro’da 1,92 inç büyüklüğün LTPO AMOLED yer alıyor.

: Watch Fit 4 Pro’da 1,82 inç AMOLED ekran kullanılırken Watch Fit 5 Pro’da 1,92 inç büyüklüğün LTPO AMOLED yer alıyor. Daha Parlak Ekran : Watch Fit 5’in ekran parlaklığı 500 nit seviyesinde artış gösterdi ve 2.500 nit maksimum parlaklık değerine ulaştı.

: Watch Fit 5’in ekran parlaklığı 500 nit seviyesinde artış gösterdi ve 2.500 nit maksimum parlaklık değerine ulaştı. Daha İnce Çerçeveler : Watch Fit 5 Pro’da ekranın dört köşesindeki çerçeveler 1,8 mm’ye inceltilerek ekran gövde oranı %78,8’den %82,75’e ulaştı. Watch Fit 5’te ise %78,8’den %79,2’ye yükseldi.

: Watch Fit 5 Pro’da ekranın dört köşesindeki çerçeveler 1,8 mm’ye inceltilerek ekran gövde oranı %78,8’den %82,75’e ulaştı. Watch Fit 5’te ise %78,8’den %79,2’ye yükseldi. Kavisli Ekran : Watch Fit 4 Pro’da düz ekran kullanılırken Watch Fit 5 Pro’da 2.5D kavisli ekran ile daha şık görünüm elde ediliyor.

: Watch Fit 4 Pro’da düz ekran kullanılırken Watch Fit 5 Pro’da 2.5D kavisli ekran ile daha şık görünüm elde ediliyor. Düşme Algılama : Watch Fit 5 ve 5 Pro’ya eklenen düşme algılama özelliği acil durumlarda hayat kurtarıyor.

: Watch Fit 5 ve 5 Pro’ya eklenen düşme algılama özelliği acil durumlarda hayat kurtarıyor. Daha Yüksek Pil Kapasitesi: Watch Fit 5 serisinde pil kapasitesi 71 mAh artarak 471 mAh’e yükseldi.

Watch Fit 5 Pro'nun Watch Fit 5'e Göre Artıları Neler?

Premium ve Dayanıklı Malzeme : Titanyum alaşımlı çerçeve ve havacılık sınıfı alüminyum gövde

: Titanyum alaşımlı çerçeve ve havacılık sınıfı alüminyum gövde Safir Cam : 2.5D kavisli safir cam ile çizilmelere karşı daha yüksek dayanıklılık

: 2.5D kavisli safir cam ile çizilmelere karşı daha yüksek dayanıklılık Büyük ve Parlak : Pro’da daha büyük ve daha parlak ekran (1.92″ vs 1.82″) ve (3000 nit vs. 2500 nit)

: Pro’da daha büyük ve daha parlak ekran (1.92″ vs 1.82″) ve (3000 nit vs. 2500 nit) İnce Ekran Çerçevesi : Watch Fit 5 Pro'da ekran-gövde oranı %82,75. Watch Fit 5'te %79,2

: Watch Fit 5 Pro'da ekran-gövde oranı %82,75. Watch Fit 5'te %79,2 LTPO Ekran Teknolojisi : Dinamik yenileme hızı ile pil tasarrufu

: Dinamik yenileme hızı ile pil tasarrufu Gelişmiş Sağlık Takibi : EKG, Atriyal Fibrasyon riski tespiti, gelişmiş TruSense sensörleri, gelişmiş uyku takibi

: EKG, Atriyal Fibrasyon riski tespiti, gelişmiş TruSense sensörleri, gelişmiş uyku takibi Profesyonel Spor Özellikleri: 17.000+ golf sahası, 40 m dalış desteği gibi ek spor modları

Sonuç

HUAWEI Watch FIT 5 serisi, iki farklı kullanıcı kitlesini aynı çatı altında toplayan akıllı bir stratejiyle geliyor. Standart FIT 5 modeli, hafifliği ve şık tasarımıyla günlük kullanım odaklı kullanıcıları hedeflerken; FIT 5 Pro modeli, safir cam ve titanyum gibi premium malzemelerle birlikte EKG, gelişmiş GPS ve profesyonel spor modları sayesinde daha gelişmiş bir spor-sağlık cihazına dönüşüyor.

Seriye yeni eklenen özelliklere rağmen 10 günlük devasa pil ömrünü sunuyor. Yüksek malzeme kalitesi, sağlık takip özellikleri, profesyonel spor takibi yetenekleri, NFC ödeme özelliği, düşme algılama özelliği ve dağa sağlıklı bir yaşamı teşvik eden özellikleriyle Huawei Watch Fit 5 serisi oldukça başarılı iş çıkarıyor.

Akıllı saat arayışınız varsa ve bildirimlerimi takip edeyim, sesli görüşme yapayım, kolumda şık dursun, egzersizlerimi takip edeyim, daha sağlıklı bir yaşam için beni teşvik etsin ve tüm bunlara ek olarak haftada bir şarja takayım diyorsanız Huawei Watch Fit 5 serisini gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.

