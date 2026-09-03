Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bunu da gördük: Çakmaklı akıllı telefon

    Oukitel W63 dayanıklılık odaklı akıllı telefon modeli işi biraz abartmış. Eski arabalardan hatırladığımız çakmaklık modülü şimdi de akıllı telefonlarda kendisine yer buluyor. 

    Oukitel W63 Tam Boyutta Gör
    Zaman içerisinde akıllı telefon pazarında yeni bir sınıf oluştu. Sürekli dış ortamda ve zorlu koşullarda çalışan tüketiciler için geliştirilen dayanıklılık odaklı akıllı telefonlar buna yönelik pek çok özelliği de ilk kez karşımıza çıkarmıştı.

    Çakmaklı akıllı telefon

    LED fener, kızıl ötesi sensör, askeri standartlarda dayanıklılık, uydu bağlantısı, powerbank, acil durum LED’leri artık alıştığımız özellikler arasındaydı. Şimdi bunlara dahili çakmak ekleniyor. Üstelik sıcaklık da verebiliyor.

    Oukitel W63 adındaki akıllı telefon tam bir kamp telefonu kıvamında. 20000mAh kapasiteli batarya günlerce kullanabilmenizi sağlarken entegre bir kamp feneri de bulunuyor. En ilginç tarafı ise dahili çakmağı. Üst kısımdan çıkan çakmak nesneleri tutuşturmak için kullanılırken ayrıca 4-10 dakika arasında da bulunduğu ortamı ısıtabiliyor. Çakmak uygulama üzerinden aktif hale getiriliyor.

    6.7 inçlik 1604x720 piksel çözünürlükte ekranı olan telefonun kalınlığı ise 27mm civarında. UNISOC T8200 (2+6 çekirdek) yonga setinden gücünü alan telefon 33W hızlı şarj ve 18W tersine şarj da destekliyor. Oukitel W63 modeli 399$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en az yakan suv araçlar atarax kilo aldırır mı whopper jr boyutu istanbul ticaret üniversitesi yorumlar elder scrolls online türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 &#231;ipli 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 çipli 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum