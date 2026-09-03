Bunu da gördük: Çakmaklı akıllı telefon

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Tam Boyutta Gör Zaman içerisinde akıllı telefon pazarında yeni bir sınıf oluştu. Sürekli dış ortamda ve zorlu koşullarda çalışan tüketiciler için geliştirilen dayanıklılık odaklı akıllı telefonlar buna yönelik pek çok özelliği de ilk kez karşımıza çıkarmıştı.

Çakmaklı akıllı telefon

LED fener, kızıl ötesi sensör, askeri standartlarda dayanıklılık, uydu bağlantısı, powerbank, acil durum LED’leri artık alıştığımız özellikler arasındaydı. Şimdi bunlara dahili çakmak ekleniyor. Üstelik sıcaklık da verebiliyor.

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Oukitel W63 adındaki akıllı telefon tam bir kamp telefonu kıvamında. 20000mAh kapasiteli batarya günlerce kullanabilmenizi sağlarken entegre bir kamp feneri de bulunuyor. En ilginç tarafı ise dahili çakmağı. Üst kısımdan çıkan çakmak nesneleri tutuşturmak için kullanılırken ayrıca 4-10 dakika arasında da bulunduğu ortamı ısıtabiliyor. Çakmak uygulama üzerinden aktif hale getiriliyor.

6.7 inçlik 1604x720 piksel çözünürlükte ekranı olan telefonun kalınlığı ise 27mm civarında. UNISOC T8200 (2+6 çekirdek) yonga setinden gücünü alan telefon 33W hızlı şarj ve 18W tersine şarj da destekliyor. Oukitel W63 modeli 399$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

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