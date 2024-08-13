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    Anlık Bildirim

    Akıllı telefon bağımlılığına panzehir geldi: LoFone ile tanışın

    Akıllı telefonların sosyal medya gibi dikkat dağıtıcı unsurlarını içermeyen bir telefon tanıtıldı. LoFone sadece temel ihtiyaçlaır karşılayarak kullanıcıları dijital dünyanın esiri olmaktan kurtaracak
    Akıllı telefon bağımlılığına panzehir geldi: LoFone ile tanışın Tam Boyutta Gör
    Yeni kurulan LoFone şirketi modern ve minimalist bir telefon konsepti ile karşımıza çıktı. Cihaz, geliştiricileri tarafından "akıllı telefon bağımlılığına karşı panzehir" olarak konumlandırılıyor. Sadece temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmış bir telefondan bahsediyoruz.

    LoFone, özel olarak geliştirilmiş bir işletim sistemine sahip. Arama ve mesajlaşma fonksiyonlarının yanı sıra WhatsApp ve Spotify dahil olmak üzere en önemli üçüncü taraf uygulamaları destekliyor. Aynı zamanda navigasyon özelliği var ve Wi-Fi erişim noktası olarak kullanılabiliyor. Temassız ödeme işlevi de mevcut.

    Akıllı telefon bağımlılığına panzehir geldi: LoFone ile tanışın Tam Boyutta Gör
    Telefonda renkli E-Ink ekrana yer verilmiş. Bu sayede geleneksel ekranlara göre daha uzun pil ömrü sunuyor. Ayrıca en parlak gün ışığında bile okunabildiği belirtilmiş. Telefonun kasası ve bataryası değiştirilebiliyor. Telefonun arka tarafında kamera var ancak Canlı Görüntü özelliği olmadığı için, çekim yaparken ekranda anlık olarak görüntü göremiyorsunuz.

    Gerçek hayata odaklanmayı sağlayacak

    LoFone’un diğer özellikleri arasında el feneri, 3.5 mm kulaklık girişi ve kullanıcı tarafından çeşitli görevler atanabilen eylem tuşu bulunuyor. Cihazın en dikkat çekici tarafı ise web tarayıcısı, haber veya sosyal medya uygulamaları gibi dikkat dağıtıcı unsurlara sahip olmaması.

    Akıllı telefon bağımlılığına panzehir geldi: LoFone ile tanışın Tam Boyutta Gör
    Bu sayede kullanıcılar, dijital dünyanın getirdiği dikkat dağınıklığından uzaklaşıp, gerçek hayata daha iyi odaklanabiliyor. LoFone'un ne zaman ve nasıl bir fiyatla piyasaya sürüleceği belli değil. Ürüne ilgi duyanlar web sitesine e-posta adreslerini kaydederek gelişmelerden haberdar olabilirler.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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