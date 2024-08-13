Akıllı telefon bağımlılığına panzehir geldi: LoFone ile tanışın

LoFone, özel olarak geliştirilmiş bir işletim sistemine sahip. Arama ve mesajlaşma fonksiyonlarının yanı sıra WhatsApp ve Spotify dahil olmak üzere en önemli üçüncü taraf uygulamaları destekliyor. Aynı zamanda navigasyon özelliği var ve Wi-Fi erişim noktası olarak kullanılabiliyor. Temassız ödeme işlevi de mevcut.
Gerçek hayata odaklanmayı sağlayacak
LoFone’un diğer özellikleri arasında el feneri, 3.5 mm kulaklık girişi ve kullanıcı tarafından çeşitli görevler atanabilen eylem tuşu bulunuyor. Cihazın en dikkat çekici tarafı ise web tarayıcısı, haber veya sosyal medya uygulamaları gibi dikkat dağıtıcı unsurlara sahip olmaması.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.