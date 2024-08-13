Akıllı telefon bağımlılığına panzehir geldi: LoFone ile tanışın

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yeni kurulan LoFone şirketi modern ve minimalist bir telefon konsepti ile karşımıza çıktı. Cihaz, geliştiricileri tarafından "akıllı telefon bağımlılığına karşı panzehir" olarak konumlandırılıyor. Sadece temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmış bir telefondan bahsediyoruz.

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LoFone, özel olarak geliştirilmiş bir işletim sistemine sahip. Arama ve mesajlaşma fonksiyonlarının yanı sıra WhatsApp ve Spotify dahil olmak üzere en önemli üçüncü taraf uygulamaları destekliyor. Aynı zamanda navigasyon özelliği var ve Wi-Fi erişim noktası olarak kullanılabiliyor. Temassız ödeme işlevi de mevcut.

Tam Boyutta Gör Telefonda renkli E-Ink ekrana yer verilmiş. Bu sayede geleneksel ekranlara göre daha uzun pil ömrü sunuyor. Ayrıca en parlak gün ışığında bile okunabildiği belirtilmiş. Telefonun kasası ve bataryası değiştirilebiliyor. Telefonun arka tarafında kamera var ancak Canlı Görüntü özelliği olmadığı için, çekim yaparken ekranda anlık olarak görüntü göremiyorsunuz.

Gerçek hayata odaklanmayı sağlayacak

LoFone’un diğer özellikleri arasında el feneri, 3.5 mm kulaklık girişi ve kullanıcı tarafından çeşitli görevler atanabilen eylem tuşu bulunuyor. Cihazın en dikkat çekici tarafı ise web tarayıcısı, haber veya sosyal medya uygulamaları gibi dikkat dağıtıcı unsurlara sahip olmaması.

Tam Boyutta Gör Bu sayede kullanıcılar, dijital dünyanın getirdiği dikkat dağınıklığından uzaklaşıp, gerçek hayata daha iyi odaklanabiliyor. LoFone'un ne zaman ve nasıl bir fiyatla piyasaya sürüleceği belli değil. Ürüne ilgi duyanlar web sitesine e-posta adreslerini kaydederek gelişmelerden haberdar olabilirler.

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Akıllı telefon bağımlılığına panzehir geldi: LoFone ile tanışın