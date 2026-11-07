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    Akıllı telefon işlemci pazarında Qualcomm ve MediaTek kan kaybediyor

    Bellek fiyatlarındaki hızlı yükseliş, akıllı telefon işlemci pazarında yüzde 21'lik sevkiyat düşüşüne neden oldu. MediaTek ve Qualcomm pazar payı kaybederken Apple ve Samsung yükselişe geçti.

    Akıllı telefon işlemci pazarında Qualcomm ve MediaTek geriliyor Tam Boyutta Gör
    Counterpoint Research tarafından yayımlanan verilere göre, 2026'nın üçüncü çeyreğinde akıllı telefon işlemcisi sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 azaldı. Gerilemenin arkasında artan telefon fiyatları nedeniyle tüketicilerin mevcut cihazlarını daha uzun süre kullanması ve üreticilerin belirsiz piyasa koşullarına karşı stoklarını düşük tutmayı tercih etmesi bulunuyor.

    MediaTek ve Qualcomm pazar payı kaybediyor

    İşlemci pazarındaki daralmadan en fazla etkilenen şirket MediaTek oldu. Daha uygun fiyatlı akıllı telefonlara yönelik talebin zayıflamasıyla şirketin ARM tabanlı akıllı telefon işlemcilerindeki pazar payı yüzde 34'ten yüzde 28'e geriledi. Buna rağmen MediaTek, pazar liderliğini korumayı başardı.

    Akıllı telefon işlemci pazarında Qualcomm ve MediaTek geriliyor Tam Boyutta Gör
    İkinci sırada yer alan Qualcomm da önemli ölçüde pazar payı kaybetti. Snapdragon işlemcilerin payı yüzde 25'ten yüzde 22'ye düşerken şirket, Apple ile arasındaki farkın giderek kapanmasına engel olamadı. Samsung'un Galaxy S26 serisinin bazı modellerinde yeniden kendi geliştirdiği Exynos işlemcilere yönelmesi de Qualcomm üzerindeki baskıyı artıran faktörlerden biri oldu.

    Apple ve Samsung yükselişe geçti

    MediaTek ve Qualcomm gerilerken Apple ile Samsung, işlemci pazarındaki konumlarını güçlendirdi. Apple, dört puanlık artışla pazar payını yüzde 21'e yükselterek Qualcomm'a oldukça yaklaştı. Böylece şirket, akıllı telefon işlemcisi pazarında ikinci sıraya yerleşmeye bir adım daha yaklaştı.

    Samsung ise pazar payını iki puan artırarak yüzde 8'e çıkardı. Şirketin Exynos işlemcilerini Galaxy modellerinde daha fazla kullanması, kendi yarı iletken biriminin pazardaki konumunu güçlendirmesine yardımcı oldu.

    RAM fiyatları dördüncü çeyrekte de artacak

    Counterpoint, bellek maliyetlerindeki yükselişin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor. Tahminlere göre RAM fiyatları 2026'nın dördüncü çeyreğinde yüzde 5 daha artacak. Bellek fiyatlarındaki yükselişin 2027 yılında da sürmesi bekleniyor.

    Artan maliyetlerin akıllı telefon üreticileri üzerindeki baskıyı artıracağı ve tüketicilerin yeni cihaz satın alma kararlarını ertelemesine neden olacağı değerlendiriliyor. Counterpoint, bu gelişmelerin etkisiyle küresel akıllı telefon pazarının 2027 yılında yüzde 3 ila 4 oranında daha daralabileceğini öngörüyor.

    Bellek krizinin devam etmesi halinde özellikle giriş ve orta segment telefonların daha fazla etkilenmesi bekleniyor. Üreticiler bir yandan fiyatları kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan donanım özelliklerinde kısıtlamalara gitmek zorunda kalabilir. 

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