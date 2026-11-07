Akıllı telefon işlemci pazarında Qualcomm ve MediaTek kan kaybediyor

Yapay Zeka Özeti:
- Bellek fiyatlarındaki hızlı artış, akıllı telefon işlemci pazarında yüzde 21'lik sert bir düşüşe yol açtı. Pazardaki daralmayla MediaTek'in payı yüzde 28'e, Qualcomm'un ise yüzde 22'ye geriledi. Şirketler kan kaybederken Apple payını yüzde 21'e çıkararak zirveye yaklaştı; Samsung ise Exynos işlemcileriyle konumunu güçlendirdi. Yükselen bellek maliyetleri yüzünden daralmanın önümüzdeki dönemde de süreceği tahmin ediliyor.
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MediaTek ve Qualcomm pazar payı kaybediyor
İşlemci pazarındaki daralmadan en fazla etkilenen şirket MediaTek oldu. Daha uygun fiyatlı akıllı telefonlara yönelik talebin zayıflamasıyla şirketin ARM tabanlı akıllı telefon işlemcilerindeki pazar payı yüzde 34'ten yüzde 28'e geriledi. Buna rağmen MediaTek, pazar liderliğini korumayı başardı.
Apple ve Samsung yükselişe geçti
MediaTek ve Qualcomm gerilerken Apple ile Samsung, işlemci pazarındaki konumlarını güçlendirdi. Apple, dört puanlık artışla pazar payını yüzde 21'e yükselterek Qualcomm'a oldukça yaklaştı. Böylece şirket, akıllı telefon işlemcisi pazarında ikinci sıraya yerleşmeye bir adım daha yaklaştı.
Samsung ise pazar payını iki puan artırarak yüzde 8'e çıkardı. Şirketin Exynos işlemcilerini Galaxy modellerinde daha fazla kullanması, kendi yarı iletken biriminin pazardaki konumunu güçlendirmesine yardımcı oldu.
RAM fiyatları dördüncü çeyrekte de artacak
Counterpoint, bellek maliyetlerindeki yükselişin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor. Tahminlere göre RAM fiyatları 2026'nın dördüncü çeyreğinde yüzde 5 daha artacak. Bellek fiyatlarındaki yükselişin 2027 yılında da sürmesi bekleniyor.
Artan maliyetlerin akıllı telefon üreticileri üzerindeki baskıyı artıracağı ve tüketicilerin yeni cihaz satın alma kararlarını ertelemesine neden olacağı değerlendiriliyor. Counterpoint, bu gelişmelerin etkisiyle küresel akıllı telefon pazarının 2027 yılında yüzde 3 ila 4 oranında daha daralabileceğini öngörüyor.
Bellek krizinin devam etmesi halinde özellikle giriş ve orta segment telefonların daha fazla etkilenmesi bekleniyor. Üreticiler bir yandan fiyatları kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan donanım özelliklerinde kısıtlamalara gitmek zorunda kalabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: