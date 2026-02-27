Giriş
    Akıllı telefon pazarı 2026'da %13'lük rekor düşüş yaşayabilir

    Küresel akıllı telefon pazarı, 2026 yılında tarihinin en büyük gerilemesini yaşayabilir. Araştırma şirketi IDC, yükselen bellek fiyatları neticesinde yıllık satışların %13 azalacağını tahmin ediyor.

    Küresel akıllı telefon pazarı, 2026 yılında tarihinin en büyük gerilemesini yaşayabilir. Araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından yayımlanan rapora göre, yükselen bellek çipi fiyatları cihaz maliyetlerini artırırken, akıllı telefon sevkiyatlarının son on yılın en düşük seviyesine gerilemesi bekleniyor.

    IDC’nin tahminlerine göre 2026 yılında akıllı telefon sevkiyatları %12,9 düşerek 1,12 milyar adede gerileyecek. Bu sert düşüşün özellikle düşük fiyatlı Android telefon üreticilerini ciddi şekilde etkileyeceği belirtiliyor. 

    Bu tahmin, yalnızca üç ay önce yapılan öngörülere kıyasla oldukça daha olumsuz bir tablo çiziyor. IDC daha önce 2026 için yalnızca %0,9’luk küçük bir düşüş bekliyordu. Araştırma şirketi Counterpoint Research de Aralık ayında tahminini güncelleyerek %2,1’lik bir gerileme öngörmüştü. Ancak IDC’nin yeni verileri bu tahminlerin çok ötesine geçerek krizin analistlerin beklediğinden çok daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor.

    Rapora göre, pazarın üst segmentinde güçlü konuma sahip olan Apple ve Samsung ise bu süreçte pazar paylarını artırabilir. Daha küçük üreticilerin maliyet baskısı nedeniyle zorlanması veya pazardan çekilmesi bekleniyor.

    IDC Dünya Çapında İstemci Cihazları Başkan Yardımcısı Francisco Jeronimo, yaşanan durumu şu sözlerle değerlendirdi: “Karşı karşıya olduğumuz durum geçici bir sıkışıklık değil; bellek tedarik zincirinden kaynaklanan tsunami benzeri bir şok.”

    Krizin arkasında, teknoloji devlerinin hızla büyüyen yapay zeka yatırımları bulunuyor. Meta, Google ve Microsoft gibi şirketlerin AI veri merkezlerini genişletmesi, bellek çiplerine olan talebi büyük ölçüde artırdı. Üreticiler daha yüksek kâr marjı sunan veri merkezi bileşenlerine öncelik verdiği için tüketici elektroniği için ayrılan bellek miktarı azaldı.

    Akıllı telefonlarda kullanılan DRAM bellek çipleri, yüksek performans gerektiren uygulamaların sorunsuz çalışabilmesi için kritik öneme sahip. Ancak artan bileşen maliyetleri özellikle uygun fiyatlı cihaz üreticilerini zorluyor. Analistlere göre bu şirketler yükselen maliyetleri doğrudan tüketicilere yansıtmak zorunda kalabilir.

    IDC, bu yıl akıllı telefonların ortalama satış fiyatının %14 artarak 523 dolarla rekor seviyeye ulaşmasını bekliyor. Üreticilerin maliyet baskısını dengelemek için daha yüksek kâr marjına sahip premium modellere yönelmesi öngörülüyor.

    Araştırma şirketi krizin etkilerinin tamamen kalıcı olmayacağını, ancak pazarın eski dengelerine de dönmeyebileceğini belirtiyor. IDC, 2027 yılında %2’lik sınırlı bir toparlanma, 2028’de ise %5,2’lik bir büyüme bekliyor.

    IDC Mobile Phone Tracker Kıdemli Araştırma Direktörü Nabila Popal ise yaşanan gelişmenin yalnızca geçici bir düşüş olmadığını vurguladı:
    “Bellek krizi sadece kısa süreli bir gerilemeye yol açmayacak; aynı zamanda tüm pazarın yapısal olarak yeniden şekillenmesine neden olacak.” Popal’a göre özellikle 100 doların altındaki akıllı telefon segmenti (yaklaşık 171 milyon cihazlık bir pazar) bellek fiyatları 2027 ortasında dengelense bile ekonomik olarak sürdürülebilir olmaktan çıkabilir.

