Akıllı telefon pazarı düşerken Qualcomm’un gözü veri merkezlerinde

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Akıllı telefon pazarındaki daralma Qualcomm'u yeni arayışlara itti. Şirket, telefon çiplerindeki gerileme ve Apple'ın ayrılışıyla oluşan açığı yapay zeka veri merkezleriyle kapatmayı planlıyor. 2029'a kadar bu alandan 15 milyar dolar gelir hedefleyen Qualcomm, veri merkezlerinin toplam işinin yüzde 30'unu oluşturmasını bekliyor. CEO Cristiano Amon, bu stratejinin uzun vadeli büyümeyi güvenceye alacağını vurguluyor. Böylece Qualcomm, pazardaki durgunluğu telafi etmeyi amaçlıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör

Qualcomm, akıllı telefon pazarındaki daralma ve Apple kaynaklı gelir kaybını telafi etmek için yapay zeka veri merkezi işine ağırlık veriyor. Şirket, 2029 mali yılına kadar veri merkezi gelirini 15 milyar dolara çıkarmayı ve bu segmentin toplam işinin yüzde 30'unu oluşturmasını hedefliyor.

Akıllı telefon gelirleri yüzde 26 geriledi

Qualcomm, 2026 mali yılının dördüncü çeyreğinde akıllı telefon çiplerine yönelik talepteki zayıflama nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Şirketin telefon biriminin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 düşerek 5,14 milyar dolara geriledi.

Bu düşüş Qualcomm'un çip segmentinin gelirini de etkiledi. Söz konusu segmentin geliri yüzde 8 azalarak 9,02 milyar dolara indi. Buna rağmen şirketin düzeltilmiş toplam geliri yüzde 7 düşüşle 10,44 milyar dolar oldu ve 10,11 milyar dolarlık analist beklentisini aştı.

Counterpoint Research verilerine göre eylül çeyreğinde dünya genelindeki akıllı telefon sevkiyatları yüzde 20 düşerek son 14 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yapay zeka veri merkezlerinden gelen yoğun talep nedeniyle bellek çiplerinin fiyatlarının yükselmesi, telefon üretim maliyetlerini ve cihaz fiyatlarını artırarak pazarı olumsuz etkiledi.

Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, Android telefon satışlarının dip seviyeyi gördüğünü ve yeniden artışa geçtiğini belirtti. Amon, bellek maliyetlerindeki yükselişe önceden hazırlandıklarını ve şirketin akıllı telefon dışındaki faaliyetlerini büyütmeye odaklandığını söyledi.

Apple kaynaklı gelir kaybı telafi edilmeye çalışılıyor

Qualcomm'un karşı karşıya olduğu bir diğer sorun, Apple'ın kendi modem çiplerini kullanmaya başlaması. Şirket, iPhone üreticisinden elde ettiği gelirin beklenenden daha hızlı düşeceği konusunda daha önce uyarıda bulunmuştu.

SpaceX ve Qualcomm’dan Starlink Mobile için 5G hamlesi 8 sa. önce eklendi

Amon, Qualcomm'un 2027 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin tahminlerinde Apple'dan gelecek yeni gelirleri hesaba katmadığını açıkladı. Şirket, 2027 mali yılında akıllı telefon dışındaki faaliyetlerinden elde ettiği geliri yıllık bazda yüzde 60 artırmayı ve Apple kaynaklı gelir kaybını tamamen telafi etmeyi hedefliyor. Amon ayrıca, Apple hariç tutulduğunda tasarım kazanımlarının 2027 mali yılında yıllık bazda yüzde 70 artmasını beklediklerini belirtti.

Veri merkezi gelirinde 15 milyar dolar hedefi

Qualcomm, yapay zeka veri merkezlerini büyümenin temel alanlarından biri olarak görüyor. Şirket, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde veri merkezi ürünlerinden 650 milyon dolar gelir elde etmeyi bekliyor. Bu tahmin, analistlerin 539,1 milyon dolarlık beklentisinin üzerinde.

Qualcomm'un veri merkezi gelirinin 2027 yılının sonuna kadar 5 milyar dolara, 2029 mali yılına kadar ise yıllık 15 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Şirket, veri merkezlerinin uzun vadede toplam işinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturmasını bekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Akıllı telefon pazarı düşerken Qualcomm’un odağı merkezlerinde

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: