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Yapay Zeka Özeti: Oynat 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Akıllı telefon pazarı RAM krizi nedeniyle üçüncü çeyrekte belirgin bir düşüş yaşadı. Satışların yüzde 16 azaldığı bu dönemde Android, yüzde 74 ile en düşük pazar payı seviyesine geriledi. iOS ise iPhone 18 Pro serisine gelen güçlü taleple payını yüzde 21’e çıkararak rekor kırdı. Çin pazarında da Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemi yükselişini sürdürdü. Tüm pazar yavaşlarken premium segment telefonlara olan yoğun talep dikkat çekiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Counterpoint Research, işletim sistemine göre küresel akıllı telefon satış payı raporunu yayınladı. 2026'nın üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarının yıllık bazda %16 düştüğü tespit edildi. Bu, önceki çeyreğe göre %11'lik düşüş anlamına geliyor. Raporda düşüşün, giriş segmentini etkileyen ve daha üst segmentlerde fiyat artışına yol açan RAM tedarik krizinden kaynaklandığı belirtiliyor.

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Akıllı telefon satışları %16 düştü

Android, 2026'nın üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarının %74'ünü oluşturdu. Bu oran 2025'in üçüncü çeyreğinde %79'du. Bu, Android'in üçüncü çeyrekte şimdiye kadar kaydettiği en düşük pay. Android'in birden fazla fiyat segmentinde bulunması, pazar yavaşlamasına karşı daha duyarlı olmasına neden oldu. Oppo, Vivo ve Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modellerinin piyasaya sürülmesi ve Samsung'un katlanabilir telefonlarının gelişi, düşüşü azaltmaya yardımcı oldu.

iOS pazar payı yükseldi

iOS, 2026'nın üçüncü çeyreğinde %21 ile şimdiye kadarki en yüksek üçüncü çeyrek pazar payını kaydetti. iPhone satışları, iPhone 18 Pro serisine olan güçlü talebin etkisiyle 2026'nın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %2 arttı. iPhone portföyündeki fiyat artışlarına rağmen talep güçlü kaldı.

Çin'de HarmonyOS hakim

Huawei'nin HarmonyOS'i, 2026'nın üçüncü çeyreğinde Çin anakarasındaki akıllı telefon satışlarının %22'sini oluşturdu. Huawei, çeyrekte yıllık bazda %12 büyüme kaydederek, %10 düşüş gösteren ülkenin genel akıllı telefon pazarından daha iyi performans gösterdi. Şirketin büyümesi, Huawei Enjoy 90 Pro Max, Nova 16 ve Mate 80 serisi gibi modellere yönelik yoğun taleple desteklendi. Rapora göre, Huawei'nin Eylül ayındaki fiyat artışları, önümüzdeki çeyrekteki büyüme ivmesini etkileyebilir.

Amerika’da, Apple’ın işletim sistemi iOS, 2026'nın 3. çeyreğinde akıllı telefon satışlarının %54'ünü oluşturdu. Bu oran bir önceki çeyrekteki %51 idi. Android ise kalan %46'lık payı elinde tuttu; bu oran 2025'in 3. çeyreğinde %45’di. Hindistan'da Android'in pazar payı %92 ile geçen yılın aynı çeyreğine göre değişmedi. Çin'de ise Android'in payı 2026'nın 3. çeyreğinde %60'a yükselirken, HarmonyOS'in payı düştü.

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Akıllı telefon pazarında satışlar düştü, Android kan kaybediyor

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