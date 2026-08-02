Akıllı telefon pazarının gelirinin yarısını Apple topladı

Büyümenin lokomotifi iPhone 17 serisi
Rapora göre küresel akıllı telefon gelirleri yıllık bazda yüzde 7 artarak 109 milyar dolarla ikinci çeyrek rekorunu kırdı. Ortalama satış fiyatlarının ise yüzde 17 artışla 400 dolara yükseldiği görüldü.
Bu performansın arkasındaki en önemli etkenin iPhone 17 serisine yönelik güçlü talep olduğu vurgulandı. Şirket ayrıca ikinci çeyrek için şimdiye kadarki en yüksek sevkiyat payına da ulaştı. Apple'ın küresel sevkiyat payı yüzde 17'den yüzde 21'e yükseldi. Buna yüzde 23 payla Samsung liderliğini korudu.
Apple'ın büyümesinde Çin, Avrupa ve gelişmekte olan pazarlar öne çıktı. Android telefonlarda bellek krizi nedeniyle görülen yaygın fiyat artışları karşısında Apple'ın fiyatlarını koruması, iPhone'ların tüketiciler açısından daha cazip bir seçenek haline gelmesini sağladı.
Rakipler geride kaldı
Gelir sıralamasında Samsung yüzde 16 payla Apple'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Şirketin gelirleri ve sevkiyatları yüzde 9 artarken ortalama satış fiyatı 270 dolar seviyesinde sabit kaldı.
İlk beş üretici arasında en sert düşüşü ise Xiaomi yaşadı. Şirketin sevkiyatları yüzde 26, gelirleri ise yüzde 17 geriledi. Buna rağmen ortalama satış fiyatı yüzde 13 yükseldi. OPPO ve vivo da sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 11 gelir kaybı yaşadı.Kaynakça https://9to5mac.com/2026/07/31/report-apple-hit-a-record-49-share-of-global-smartphone-revenue-for-q2/ https://counterpointresearch.com/en/insights/global-smartphone-revenue-up-7-percent-q2-2026-despite-shipment-slump Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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