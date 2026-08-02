Akıllı telefon pazarının gelirinin yarısını Apple topladı

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Tam Boyutta Gör Araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından yayımlanan son verilere göre Apple, 2026 yılının ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon gelirlerinin yüzde 49'unu tek başına elde etti. Sektör genelinde sevkiyatlarda düşüş yaşanmasına rağmen Apple, gelirini güçlü şekilde artırmayı başardı. Bu sayede şirket, ikinci çeyrek bazında tarihindeki en yüksek gelir payına ulaştı.

Büyümenin lokomotifi iPhone 17 serisi

Rapora göre küresel akıllı telefon gelirleri yıllık bazda yüzde 7 artarak 109 milyar dolarla ikinci çeyrek rekorunu kırdı. Ortalama satış fiyatlarının ise yüzde 17 artışla 400 dolara yükseldiği görüldü.

Tam Boyutta Gör Apple'ın akıllı telefon gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttı. Aynı dönemde şirketin sevkiyatları yüzde 13 yükselirken ortalama iPhone satış fiyatı da 879 dolardan 946 dolara çıktı.

iPhone Air 2 özellikleri detaylı olarak ortaya çıktı 22 sa. önce eklendi

Bu performansın arkasındaki en önemli etkenin iPhone 17 serisine yönelik güçlü talep olduğu vurgulandı. Şirket ayrıca ikinci çeyrek için şimdiye kadarki en yüksek sevkiyat payına da ulaştı. Apple'ın küresel sevkiyat payı yüzde 17'den yüzde 21'e yükseldi. Buna yüzde 23 payla Samsung liderliğini korudu.

Apple'ın büyümesinde Çin, Avrupa ve gelişmekte olan pazarlar öne çıktı. Android telefonlarda bellek krizi nedeniyle görülen yaygın fiyat artışları karşısında Apple'ın fiyatlarını koruması, iPhone'ların tüketiciler açısından daha cazip bir seçenek haline gelmesini sağladı.

Rakipler geride kaldı

Gelir sıralamasında Samsung yüzde 16 payla Apple'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Şirketin gelirleri ve sevkiyatları yüzde 9 artarken ortalama satış fiyatı 270 dolar seviyesinde sabit kaldı.

İlk beş üretici arasında en sert düşüşü ise Xiaomi yaşadı. Şirketin sevkiyatları yüzde 26, gelirleri ise yüzde 17 geriledi. Buna rağmen ortalama satış fiyatı yüzde 13 yükseldi. OPPO ve vivo da sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 11 gelir kaybı yaşadı.

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