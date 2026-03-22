    Akıllı telefon dünyasında devrim! Plastik kasa, su damlası çentik, 4GB RAM, microSD kart

    Endişe verici seviyelere çıkan DRAM ve NAND maliyetleri nedeniyle akıllı telefon üreticileri 15 yıl öncesinin ucuz teknolojilerine geri dönmeye karar verdi.     

    Akıllı telefon
    Geçen yıl başlayan DRAM ve NAND bellek krizi akıllı telefon dünyasında benzeri görülmemiş bir değişikliğe neden oldu. Maliyetlerin inanılmaz noktalara çıkması akıllı telefon dünyasını 15 yıl geriye götürdü.

    Akıllı telefon dünyası tersine evriliyor

    Akıllı telefon üreticileri geçen yıla göre neredeyse yüzde 50 civarında maliyet artışına sebep olan DRAM ve NAND bellek fiyatlarının tüketiciye mümkün olduğunca az yansıtılması için geçmişte kalan alışkanlıklarına geri dönüyor.

    Gelen bilgilere göre bu yıl akıllı telefonlarda 4GB RAM bellek daha çok tercih edilir hale gelecek. 12GB, 16GB gibi kapasiteler hayal olurken en fazla 8GB RAM destekli üst seviye telefonlar piyasada olacak. Diğer taraftan 512GB üzerinde bir depolama seçeneği görmemizin ihtimali de epey düşüyor.

    Üreticiler sadece bununla da yetinmiyor. Geçmiş yıllarda maliyeti düşük olduğu için tercih edilen plastik kasalar geri dönüyor. Ayrıca 90Hz su damlası çentiğe sahip ekranlar, sabit bellek yerine microSD yuvaları ve daha düşük mesafeye sahip ekrana entegre parmak izi okuyucular üretim bantlarına geri döndü.

    Elbette akıllı telefon dünyasını 15 yıl geriye götüren bu kararlar fiyatların aynı seviyede kalacağı anlamına gelmiyor. Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus gibi markalar çoktan ilk zamlarını yaptılar. Bu düşük maliyetli seçeneklerin devreye girmesi bu yıl en azından ekstra 1 zam ile kurtulabileceğimiz anlamına geliyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 1 hafta önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 1 hafta önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

