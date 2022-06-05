Sony gözünü karartı: Akıllı telefonlar DLSR kameraları geride bırakacak

Akıllı telefonlarda kullanılan kamera sensörleri ile büyük bir başarı elde eden Sony, önümüzdeki yıllarda mobil sensörlerin DLSR kameraları geride bırakacağına inanıyor. Yakın tarihli bir iş etkinliğinde Sony CEO'su Terushi Shimizu, akıllı telefon sensörlerinin geleceği hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
DLSR kameralar tozlu raflara kaldırılabilir
Geçtiğimiz yıl gelenelsel CMOS sensörlerinde bulunan fotodiyotların ve piksel transistörlerinin ayrı tabakalara bölündüğü iki katmanlı transistör piksel teknolojisini tanıtan şirket, yeni teknolojinin doygunluk sinyal seviyelerinin yaklaşık olarak iki katına çıkmasına, dinamik aralığın genişletilmesine ve görüntü kirliliğinin azalmasına katkı sağlayacağını duyurmuştu.
Nikkei tarafından bildirilenlere göre, açıklamalarında özellikle şirketin gelişmiş görüntü sensörü teknolojisinden ve her pikselin maruz kaldığı ışık miktarını iki katına çıkaran yapay zeka işlemeden bahseden Sony, bu iki özelliğin hedeflenen gelişmede büyük bir rol oynayacağını ifade ediyor.
Günümüzde akıllı telefon kameraları ve dijital kameraların bir süredir zıt yönde gelişmesi sebebiyle şirketin yeni hedefinin şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.