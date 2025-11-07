Akıllı telefonlar kasetçalara dönüşüyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun yıllar önce ana akım haline gelen kasetçalar, CD çalar, MP3 çalar, pikap gibi müzik dinleme araçlarının bugün nostalji haline geldiğini görüyoruz. Pikap ve MP3 çalar nispeten hayatta kalmaya çalışsa da mobil cihazlar artık şans tanımıyor.

Kasetçalar akıllı telefon

Reddit üzerinde bir kullanıcının paylaştığı DIY projesi büyük ilgi görüyor. 3D yazıcılar ile oluşturulan bu projede akıllı telefon kasetçalara dönüşüyor. Özel kasetini taktığınız zaman, telefon ekranında bir kaset görseli beliriyor ve müzik çalıyor.

Projenin temelinde NFC etiketleri olan 3D kasetler yer alıyor. Kasette herhangi bir teyp yok ve kayıt yapılamıyor. NFC etiketini okuduğunda akıllı telefonda bir Android uygulaması tetikleniyor ve etikete gömülmüş Spotify oynatma listesi çalmaya başlıyor.

Geliştirici projesini hobi amaçlı olarak yaptığını ve satışının olmayacağını belirtiyor. Yine de elinde gerekli ekipmanları olanlar için nostalji yaşatacak bir proje. Hatta 3D kasetlerin kalem takıp çevirecek şekilde rulosunun olduğu da belirtiliyor.



