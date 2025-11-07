Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Akıllı telefonlar kasetçalara dönüşüyor

    Reddit üzerinde paylaşılan bir proje akıllı telefonlarınızı kasetçalar haline getirmenizi sağlıyor. Üstelik 3 boyutlu yazıcı imkânı ile kolayca baskı alınabiliyor. 

    Akıllı telefon Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllar önce ana akım haline gelen kasetçalar, CD çalar, MP3 çalar, pikap gibi müzik dinleme araçlarının bugün nostalji haline geldiğini görüyoruz. Pikap ve MP3 çalar nispeten hayatta kalmaya çalışsa da mobil cihazlar artık şans tanımıyor. 

    Kasetçalar akıllı telefon

    Reddit üzerinde bir kullanıcının paylaştığı DIY projesi büyük ilgi görüyor. 3D yazıcılar ile oluşturulan bu projede akıllı telefon kasetçalara dönüşüyor. Özel kasetini taktığınız zaman, telefon ekranında bir kaset görseli beliriyor ve müzik çalıyor. 

    Projenin temelinde NFC etiketleri olan 3D kasetler yer alıyor. Kasette herhangi bir teyp yok ve kayıt yapılamıyor. NFC etiketini okuduğunda akıllı telefonda bir Android uygulaması tetikleniyor ve etikete gömülmüş Spotify oynatma listesi çalmaya başlıyor. 

    Geliştirici projesini hobi amaçlı olarak yaptığını ve satışının olmayacağını belirtiyor. Yine de elinde gerekli ekipmanları olanlar için nostalji yaşatacak bir proje. Hatta 3D kasetlerin kalem takıp çevirecek şekilde rulosunun olduğu da belirtiliyor. 
     

    [twitter=https://www.instagram.com/reel/DP-VZ0qERkl/]

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2006 kia sportage 2.0 crdi ex kullanıcı yorumları rtx 3050 laptop alınır mı tek kırmızı ışık ne anlama gelir hangi motor yağı daha iyi flash sms

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 14
    MSI NB MODERN 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum