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    Akıllı telefonlarda uydu devrimi: Baz istasyonu ile uydu arasında kesintisiz geçiş gerçekleştirildi

    AT&T ve AST SpaceMobile, akıllı telefonların geleneksel baz istasyonlarından doğrudan uydu ağına bağlantısını kesintisiz şekilde aktarabilen ilk başarılı geçiş testini gerçekleştirdi.

    Akıllı telefonlar uyduya kesintisiz geçiş yapabilecek Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonların baz istasyonlarının kapsama alanından çıktığında uydu ağına otomatik olarak geçmesini sağlayacak teknolojide önemli bir aşama kaydedildi. AT&T ve AST SpaceMobile, geleneksel hücresel ağ ile uydu ağı arasında başarılı bir bağlantı aktarımı gerçekleştirdi.

    Şirketler, sektörün ilk başarılı doğrudan cihaz bağlantılı (Direct-to-Device) uydu ağı geçişi olduğunu belirttikleri bu testle, uydu bağlantısının günlük mobil kullanımın bir parçası haline gelmesi yolunda önemli bir adım attı.

    21 Ekim'de ABD'nin Washington eyaletindeki Granite Falls yakınlarında gerçekleştirilen test, sabah 08.15'te başladı. Daha önce AST SpaceMobile'ın BlueBird uyduları üzerinden standart akıllı telefonlarla sesli arama, kısa mesaj ve görüntülü görüşme gerçekleştirilmişti. Ancak son testin odağında, telefonların baz istasyonları üzerinden sağlanan bağlantıdan uydu ağına geçerken bağlantıyı kaybetmemesi vardı.

    Baz istasyonları ile uydular arasında milisaniyelik geçiş hedefleniyor

    Test kapsamında AT&T karasal mobil altyapıyı sağlarken AST SpaceMobile, standart akıllı telefonlarla doğrudan iletişim kurabilen uydu ağını kullandı. İki farklı altyapı arasında bağlantı aktarımının gerçekleştirilmesi için Ericsson ve Nokia da teknolojik destek sundu.

    Ericsson, AT&T'ye radyo ve çekirdek şebeke teknolojilerinin yanı sıra akıllı ağ otomasyonu çözümleri sağladı. Bu sistemin temel amacı, baz istasyonları ile uydular arasındaki bağlantı geçişini saniyeler yerine milisaniyeler içerisinde gerçekleştirmek. Böylece kullanıcılar hareket halindeyken kapsama alanı değişse bile telefon görüşmelerinin kesilmesi veya internet bağlantısının kopması önlenebilecek.

    Nokia ise AST SpaceMobile'ın uydu ağı için radyo erişim teknolojileri ve mobilite yazılımları sağladı. Bu çözümler, kullanıcıların karasal şebekeden uydu kapsama alanına geçerken bağlantılarını korumasına yardımcı oluyor.

    Şirketlerin hedefi, uydu bağlantısını kullanıcıların ayrıca etkinleştirmesi gereken bağımsız bir hizmet olmaktan çıkararak mevcut mobil ağların doğal bir uzantısına dönüştürmek. Böylece uyumlu standart akıllı telefonlar, herhangi bir özel uydu telefonu veya ek ağ ayarı gerektirmeden baz istasyonları ve uydular arasında otomatik geçiş yapabilecek.

    Uzak bölgelerde kesintisiz bağlantı mümkün olabilir

    Geliştirilen teknoloji özellikle geleneksel baz istasyonlarının kurulmasının zor veya ekonomik açıdan verimsiz olduğu bölgelerde önem kazanıyor. Kırsal yerleşimler, uzun otoyol güzergahları ve doğal afetlerden etkilenen bölgeler, uydu bağlantısının sağlayacağı ek kapsama alanından yararlanabilecek.

    AT&T, AST SpaceMobile'ın uydu ağını mevcut mobil altyapısının yerine geçecek bir sistem olarak değil, kapsama alanını genişletecek tamamlayıcı bir teknoloji olarak konumlandırıyor. Bu sayede müşterilerin yanı sıra acil durum ekipleri ve kritik görevlerde çalışan personelin de geleneksel mobil şebekelerin ulaşamadığı noktalarda bağlantıda kalması hedefleniyor.

    AST SpaceMobile ise BlueBird uydu takımyıldızı üzerinden standart akıllı telefonlara doğrudan 4G ve 5G geniş bant bağlantısı sunmayı amaçlıyor. Şirketin uyduları, özel uydu telefonlarına ihtiyaç duymadan mevcut mobil cihazlarla iletişim kurabilecek şekilde tasarlanmış geniş iletişim antenlerine sahip.

    Ticari kullanım için testler devam edecek

    Gerçekleştirilen başarılı gösterime rağmen teknolojinin geniş çaplı ticari kullanıma sunulması için henüz zamana ihtiyaç var. AT&T, bir sonraki aşamada gerçek kullanım koşullarında beta testlerine geçilmesinin planlandığını açıkladı. Bu süreçte bağlantı kararlılığı, geçiş süreleri ve farklı kapsama koşullarındaki performans daha kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

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