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    Snapdragon telefonlara PC oyunları geliyor: Resmi GPU sürücüleri yolda

    Qualcomm, Snapdragon işlemcili Android telefonlarda PC oyunlarını daha iyi çalıştırmak için resmi GPU sürücüleri geliştiriyor. DirectX 12 desteği de gündemde.  

    Akıllı telefonlara PC oyunları yolda: Qualcomm'dan destek geliyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Snapdragon işlemcili üst seviye Android telefonların PC oyunlarını daha iyi çalıştırabilmesi için önemli bir çalışma yürütüyor olabilir. Yeni raporlara göre şirket, Windows oyunlarının Android üzerinde çalıştırılmasını kolaylaştıracak resmi GPU sürücüleri geliştiriyor. Çalışmaların ilerleyen aşamalarında DirectX 12 desteğinin de doğrudan ele alınabileceği belirtiliyor.

    Resmi GPU sürücüleri geliyor

    Günümüzde güçlü Android telefonlar donanım tarafında ciddi bir performans sunmasına rağmen PC oyunlarının çalıştırılması halen yazılım desteği nedeniyle oldukça sınırlı. Kullanıcılar bu amaçla Winlator ve GameHub gibi araçların yanı sıra topluluk tarafından geliştirilen Turnip GPU sürücülerinden yararlanıyor. Ancak uyumluluk ve performans oyunlara göre önemli ölçüde değişiyor.

    Akıllı telefonlara PC oyunları yolda: Qualcomm'dan destek geliyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un Snapdragon Summit 2026'da tanıttığı Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, bu alandaki çalışmalar için önemli bir donanım altyapısı sunuyor. Özellikle Extreme modeli, 5 GHz'e kadar çıkan Oryon CPU çekirdeklerinin yanı sıra yapay zeka işlemlerine yönelik Adreno Matrix çekirdekleriyle geliyor. Bu yapı, süper çözünürlük ve kare oluşturma gibi teknolojilerin mobil oyunlarda kullanılmasına da imkan sağlıyor.

    Çin merkezli teknoloji kanalı Geekerwan'ın aktardığı testlerde ise Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 kullanan Qualcomm referans cihazında Cyberpunk 2077 ve Black Myth: Wukong çalıştırıldı. Her iki oyun da çeviri katmanı üzerinden DirectX 12 modunda çalışırken ortalama 30 FPS'nin biraz üzerinde sonuç verdi.

    Buradaki en önemli nokta ise oyunların doğrudan Android için geliştirilmemiş olması. Windows ve x86 tabanlı oyunların Android üzerinde çalıştırılması için Wine ve grafik API çeviri katmanlarından yararlanılıyor.

    Qualcomm resmi GPU sürücüsü geliştiriyor olabilir

    Geekerwan'ın iddiasına göre Qualcomm, bu süreci iyileştirmek amacıyla PC oyunlarının çevirisine özel resmi GPU sürücüleri üzerinde çalışıyor. Şirketin ayrıca DirectX 12 desteğini Android tarafında daha doğrudan hale getirme seçeneklerini değerlendirdiği belirtiliyor. Qualcomm henüz Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisi veya gelecekteki Snapdragon platformları için doğrudan DirectX 12 desteğini resmi olarak doğrulamadı.

    Eğer Qualcomm ilerleyen dönemde resmi sürücüler sunarsa, Android telefonlarda PC oyunlarının uyumluluğunun artırılması ve çeviri katmanlarından kaynaklanan performans kayıplarının azaltılması mümkün olabilir.

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