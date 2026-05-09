Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Akıllı telefonlara yeni taksit düzenlemesi geliyor

    Akıllı telefonlarda taksit sınırı genişliyor. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemeyle 30-35 bin TL bandındaki modeller için de 12 taksit imkanı sunulması bekleniyor.

    Akıllı telefonlara yeni taksit düzenlemesi geliyor Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon pazarında uzun süredir tartışılan taksit sınırlamasıyla ilgili önemli bir düzenleme gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni uygulama kapsamında, bugün 20 bin TL’nin altındaki telefonlar için geçerli olan 12 taksit imkanının daha yüksek fiyatlı modellere de genişletilmesi planlanıyor.

    Mevcut sistemde fiyatı 20 bin TL’nin altında kalan akıllı telefonlar için 12 aya kadar taksit yapılabiliyor. Ancak bu sınırın üzerindeki modellerde taksit sayısı 3 ay ile sınırlandırılıyor. Özellikle son dönemde yükselen cihaz fiyatları nedeniyle birçok model bu limitin üzerine çıkarken tüketicinin kaliteli cihazlara erişimi zorlaşmıştı. Yeni düzenleme ile birlikte orta segmentte yer cihazların yeniden 12 taksit kapsamına alınması hedefleniyor.

    12 ay taksit imkanı 30-35 bin TL seviyesine çıkabilir

    Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Ticaret Bakanlığı ile sektör temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin ardından, taksit limitinin yukarı çekilmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. Görüşmelerde özellikle 20 bin TL olan mevcut sınırın 30 bin TL veya 35 bin TL seviyesine yükseltilmesi üzerinde durulduğu belirtiliyor.

    Aktarılanlara göre yeni düzenlemenin mayıs ayı sonunda ya da haziran ayında duyurulabileceği ifade ediliyor.

    Sektör uzmanları, taksit sınırının yükseltilmesinin özellikle orta segment akıllı telefon pazarında önemli bir hareketlilik oluşturacağını düşünüyor. Yapılan değerlendirmelere göre düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yılın ikinci yarısında satışlarda yüzde 15 ila yüzde 20 arasında artış yaşanabileceği tahmin ediliyor.

    Hangi telefonlar 12 ay taksit sınırına girecek?

    Söz konusu düzenlemenin ardından 12 taksit ile alınabilecek bazı telefonlar şu şekilde:

    • Samsung Galaxy S25 FE
    • Samsung Galaxy A73
    • Nothing Phone 2
    • Honor 600
    • Poco X6
    • Poco X8 Pro
    • Samsung Galaxy S24
    • Samsung Galaxy A55
    • Samsung Galaxy A57
    • Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    CWaRRioR +86 ExtrameBOY27 +64 Dr.Perga +63 DeepBluee2 +49 mert1907 +44 Source +42 zahidow +41 typing +38 estf +31 pskillercheto +28
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    53 Kişi Okuyor (20 Üye, 33 Misafir) 16 Masaüstü 37 Mobil
    Hasikomen, airflow1, Ronades ve 15 üye daha okuyor
    A
    R
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1459 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung, xiaomi ve
    6 etiket daha Türkiye Haberleri honor taksit ticaret bakanlığı Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    polo classic tutulan modeli tafe traktör kullanıcı yorumları koyun neresi üniversitede kopya çekmenin cezası deveye sormuşlar boynun neden eğri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme C75
    realme C75
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP OmniBook 5 Flip
    HP OmniBook 5 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum