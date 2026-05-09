Akıllı telefonlara yeni taksit düzenlemesi geliyor

Akıllı telefon pazarında uzun süredir tartışılan taksit sınırlamasıyla ilgili önemli bir düzenleme gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni uygulama kapsamında, bugün 20 bin TL’nin altındaki telefonlar için geçerli olan 12 taksit imkanının daha yüksek fiyatlı modellere de genişletilmesi planlanıyor.

Mevcut sistemde fiyatı 20 bin TL’nin altında kalan akıllı telefonlar için 12 aya kadar taksit yapılabiliyor. Ancak bu sınırın üzerindeki modellerde taksit sayısı 3 ay ile sınırlandırılıyor. Özellikle son dönemde yükselen cihaz fiyatları nedeniyle birçok model bu limitin üzerine çıkarken tüketicinin kaliteli cihazlara erişimi zorlaşmıştı. Yeni düzenleme ile birlikte orta segmentte yer cihazların yeniden 12 taksit kapsamına alınması hedefleniyor.

12 ay taksit imkanı 30-35 bin TL seviyesine çıkabilir

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Ticaret Bakanlığı ile sektör temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin ardından, taksit limitinin yukarı çekilmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. Görüşmelerde özellikle 20 bin TL olan mevcut sınırın 30 bin TL veya 35 bin TL seviyesine yükseltilmesi üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Aktarılanlara göre yeni düzenlemenin mayıs ayı sonunda ya da haziran ayında duyurulabileceği ifade ediliyor.

Sektör uzmanları, taksit sınırının yükseltilmesinin özellikle orta segment akıllı telefon pazarında önemli bir hareketlilik oluşturacağını düşünüyor. Yapılan değerlendirmelere göre düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yılın ikinci yarısında satışlarda yüzde 15 ila yüzde 20 arasında artış yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Hangi telefonlar 12 ay taksit sınırına girecek?

Söz konusu düzenlemenin ardından 12 taksit ile alınabilecek bazı telefonlar şu şekilde:

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy A73

Nothing Phone 2

Honor 600

Poco X6

Poco X8 Pro

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A57

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus

