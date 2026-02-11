Giriş
    Akıllı telefonlarda 100 MP selfie kamerası dönemi başlıyor

    Çinli bir sızıntı kaynağına göre, büyük bir akıllı telefon markası, arka tarafta çift 200 MP kamera ve ön tarafta 100 MP selfie kamerası bulunan bir model üzerinde çalışıyor.

    Akıllı telefonlarda 100MP selfie kamerası dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Ünlü Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre, büyük bir akıllı telefon markası bir sonraki ultra amiral gemisi modeli için sıra dışı bir kamera sistemi üzerinde testler yapıyor.

    Sektörde ilk olacak

    İddiaya göre prototip cihazda arka tarafta 200 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve ön tarafta ise 100 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Bu özellik hayata geçerse, 100 MP çözünürlüklü ön kamera sektörde bir ilk olacak.

    Sızıntıda, cihazın özel olarak tasarlanmış küçük pikselli bir sensör çözümü kullandığı ve hala erken test aşamasında olduğu belirtiliyor. Bu da, nihai donanımın piyasaya çıkmadan önce değişebileceği anlamına geliyor. Üreticinin kimliği açıklanmazken, yorumlarda bunun Oppo ya da Vivo olabileceği tahmin ediliyor.

    Bu gelişme dikkat çekici çünkü arka kameralar yıllar içerisinde hızla gelişip çözünürlükleri artaraken, ön kameralarda fazla bir değişim yaşanmadı. 100 MP’lik bir selfie kamerası, görüntülü görüşmeler, canlı yayınlar, vlog çekimleri ve sosyal medya içerikleri gibi alanlarda akıllı telefonların yerini aldığı geleneksel kameraların rolünü daha da azaltabilir. 

    Sektör eğilimleri, gelecekte çift 200 MP arka kamera sistemlerinin amiral gemilerinde daha yaygın hale gelebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda Huawei, Oppo ve Vivo gibi firmaların yeni ön kamera sensör formatları üzerinde çalıştığı da bildiriliyor.

    Şimdilik tüm bilgiler doğrulanmış değil, ancak bu testler akıllı telefon kameralarının gelecekte hangi yöne evrilebileceğine dair ipuçları veriyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/02/10/leak-claims-100mp-front-camera-and-dual-200mp-setup-for-ultra-flagship-phone/ https://www.ithome.com/0/920/777.htm
