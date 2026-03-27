Akıllı telefonlarda ortalama batarya kapasitesi arttı: Çinliler arayı açtı

Bu hızlı artışın ardında, Çinli akıllı telefon üreticilerinin silikon karbon pilleri hızla benimsemesi yatıyor. Bu teknoloji sayesinde, akıllı telefonların kalınlığı ve ağırlığı artmadan batarya kapasitelerini arttırmak mümkün hale geliyor. 6000 mAh ve üstü pil kapasitesine sahip akıllı telefonlar, Ocak 2026'da küresel akıllı telefon satışlarının %29'unu oluştururken, bu oran Ocak 2025'te sadece %10 idi.
6.000 mAh ve üstü bataryalı en çok satan modeller
Counterpoint analistlerinden Harshit Rastogi, listede Çin’e özel cihazların ağırlıkta olmasının, bölgenin batarya teknolojilerindeki hızlı ilerlemesini gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca üreticilerin genellikle büyük bataryalı modelleri önce kendi iç pazarlarında piyasaya sürdüğünü de ekliyor.
Bununla birlikte Avrupa ve Kuzey Amerika gibi bölgelerde, yüksek kapasiteli bataryalara sahip cihazların taşınmasına yönelik daha katı düzenlemeler bulunuyor. Bu da Çin’de satılan modellerin, Batı’daki muadillerine kıyasla daha büyük bataryalarla gelmesine yol açıyor.
Çin'deki modeller 1.000 mAh daha fazla kapasite sunuyor
Sonuç olarak Çin, ortalama batarya kapasitesi konusunda diğer bölgelere kıyasla 1.000 mAh'den fazla fark atmış durumda. Genel tabloya bakıldığında, batarya kapasitesindeki bu hızlı artış sevindirici. Şimdi gözler, Google, Apple ve Samsung gibi devlerin silikon karbon pil teknolojisine ne zaman geçeceğinde olacak.