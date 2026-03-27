Akıllı telefonlarda ortalama batarya kapasitesi arttı: Çinliler arayı açtı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Counterpoint araştırma şirketinin verilerine göre, Ocak 2026 itibarıyla akıllı telefonların ortalama batarya kapasitesi 5.291 mAh seviyesine ulaştı. Bu, geçen yıla göre 400 mAh’lik bir artış anlamına geliyor ve Aralık 2021’den bu yana görülen en büyük yıllık yükseliş olarak kaydedildi. Hatta bu ortalama değer, Galaxy S26 Ultra modelindeki 5.000 mAh bataryayı bile geride bırakmış durumda.

Bu hızlı artışın ardında, Çinli akıllı telefon üreticilerinin silikon karbon pilleri hızla benimsemesi yatıyor. Bu teknoloji sayesinde, akıllı telefonların kalınlığı ve ağırlığı artmadan batarya kapasitelerini arttırmak mümkün hale geliyor. 6000 mAh ve üstü pil kapasitesine sahip akıllı telefonlar, Ocak 2026'da küresel akıllı telefon satışlarının %29'unu oluştururken, bu oran Ocak 2025'te sadece %10 idi.

6.000 mAh ve üstü bataryalı en çok satan modeller

Tam Boyutta Gör 6.000 mAh ve üzeri bataryaya sahip en çok satan telefonlar arasında, klasik lityum iyon pil kullanan Redmi 15C 4G öne çıkıyor. Öte yandan, 8.300 mAh kapasiteye sahip Honor X70 5G listedeki en büyük bataryalı cihaz olarak dikkat çekiyor. İlk 10’daki telefonların 6'sında silikon karbon pil teknolojisi bulunurken, yine altı modelin yalnızca Çin pazarına özel olduğu görülüyor.

Counterpoint analistlerinden Harshit Rastogi, listede Çin’e özel cihazların ağırlıkta olmasının, bölgenin batarya teknolojilerindeki hızlı ilerlemesini gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca üreticilerin genellikle büyük bataryalı modelleri önce kendi iç pazarlarında piyasaya sürdüğünü de ekliyor.

Bununla birlikte Avrupa ve Kuzey Amerika gibi bölgelerde, yüksek kapasiteli bataryalara sahip cihazların taşınmasına yönelik daha katı düzenlemeler bulunuyor. Bu da Çin’de satılan modellerin, Batı’daki muadillerine kıyasla daha büyük bataryalarla gelmesine yol açıyor.

Çin'deki modeller 1.000 mAh daha fazla kapasite sunuyor

Sonuç olarak Çin, ortalama batarya kapasitesi konusunda diğer bölgelere kıyasla 1.000 mAh’den fazla fark atmış durumda. Genel tabloya bakıldığında, batarya kapasitesindeki bu hızlı artış sevindirici. Şimdi gözler, Google, Apple ve Samsung gibi devlerin silikon karbon pil teknolojisine ne zaman geçeceğinde olacak.

