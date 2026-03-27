Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Akıllı telefonlarda ortalama batarya kapasitesi arttı: Çinliler arayı açtı

    Counterpoint araştırma şirketinin verilerine göre, Ocak 2026 itibarıyla akıllı telefonların ortalama batarya kapasitesi 5.291 mAh seviyesine ulaştı. Bu, geçen yıla göre 400 mAh’lik bir artış anlamına geliyor ve Aralık 2021’den bu yana görülen en büyük yıllık yükseliş olarak kaydedildi. Hatta bu ortalama değer, Galaxy S26 Ultra modelindeki 5.000 mAh bataryayı bile geride bırakmış durumda.

    Bu hızlı artışın ardında, Çinli akıllı telefon üreticilerinin silikon karbon pilleri hızla benimsemesi yatıyor. Bu teknoloji sayesinde, akıllı telefonların kalınlığı ve ağırlığı artmadan batarya kapasitelerini arttırmak mümkün hale geliyor. 6000 mAh ve üstü pil kapasitesine sahip akıllı telefonlar, Ocak 2026'da küresel akıllı telefon satışlarının %29'unu oluştururken, bu oran Ocak 2025'te sadece %10 idi.

    6.000 mAh ve üstü bataryalı en çok satan modeller

    6.000 mAh ve üzeri bataryaya sahip en çok satan telefonlar arasında, klasik lityum iyon pil kullanan Redmi 15C 4G öne çıkıyor. Öte yandan, 8.300 mAh kapasiteye sahip Honor X70 5G listedeki en büyük bataryalı cihaz olarak dikkat çekiyor. İlk 10’daki telefonların 6'sında silikon karbon pil teknolojisi bulunurken, yine altı modelin yalnızca Çin pazarına özel olduğu görülüyor.

    Counterpoint analistlerinden Harshit Rastogi, listede Çin’e özel cihazların ağırlıkta olmasının, bölgenin batarya teknolojilerindeki hızlı ilerlemesini gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca üreticilerin genellikle büyük bataryalı modelleri önce kendi iç pazarlarında piyasaya sürdüğünü de ekliyor.

    Bununla birlikte Avrupa ve Kuzey Amerika gibi bölgelerde, yüksek kapasiteli bataryalara sahip cihazların taşınmasına yönelik daha katı düzenlemeler bulunuyor. Bu da Çin’de satılan modellerin, Batı’daki muadillerine kıyasla daha büyük bataryalarla gelmesine yol açıyor.

    Çin'deki modeller 1.000 mAh daha fazla kapasite sunuyor

    Sonuç olarak Çin, ortalama batarya kapasitesi konusunda diğer bölgelere kıyasla 1.000 mAh’den fazla fark atmış durumda. Genel tabloya bakıldığında, batarya kapasitesindeki bu hızlı artış sevindirici. Şimdi gözler, Google, Apple ve Samsung gibi devlerin silikon karbon pil teknolojisine ne zaman geçeceğinde olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tivimate premium fiyat common interface nedir sharp buzdolabı yorumları otomatik vites kendiliğinden boşa geçiyor vitroseramik ocak nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen
    HP Omen
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum