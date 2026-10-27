Akıllı telefonları cep mikroskobuna dönüştüren cihaz tanıtıldı

iMicro XL15 mini mikroskop neler sunuyor?
Yalnızca 1,2 gram ağırlığındaki cihaz, yaklaşık 21 milimetrelik çalışma mesafesi sayesinde üç boyutlu nesnelerin incelenmesine olanak tanıyor. Bu tasarım, lensi incelenecek yüzeye çok yaklaştırma gereksinimini azaltırken küçük parçalar üzerinde çalışmayı da kolaylaştırıyor.
iMicro XL15, yaklaşık 10 milimetrelik görüş alanı sunuyor. Böylece kullanıcılar, yalnızca çok küçük bir bölgeye odaklanmak yerine inceledikleri nesnenin daha geniş bir bölümünü görüntüleyebiliyor. Lens, elektronik devre kartları, bitki yapıları, böcekler ve çeşitli küçük bileşenlerin incelenmesi için kullanılabiliyor.
iMicro XL15'in öne çıkan özelliklerinden biri de bağımsız olarak konumlandırılabilen aydınlatma modülü. Şarj edilebilir pile sahip bu modül, farklı inceleme senaryolarına uygun aydınlatma seçenekleri sunuyor.
Bununla birlikte üretici, UV özelliğinin profesyonel floresans mikroskobisinin yerini almadığını ve daha çok keşif amaçlı kullanım için tasarlandığını belirtiyor. Cihazın ince taşıma kutusu da basit bir ışık kutusu olarak kullanılabiliyor.
iMicro XL15, uyumlu akıllı telefon ve tabletlere yeniden kullanılabilir nano vantuzlu pediyle sabitleniyor. Böylece özel bir telefon kılıfına veya ayrı bir adaptöre ihtiyaç duyulmuyor. En iyi sonuçlar için kamera çevresindeki pürüzsüz ve gözeneksiz yüzeyler öneriliyor.
Cihaz elde tutularak kullanılabildiği gibi daha kararlı görüntüler elde etmek ve hassas odaklama yapmak için kutudan çıkan FS-5 odaklama standından da yararlanılabiliyor. Paket içerisinde ayrıca ölçüm ölçeği olarak kullanılan μRuler M kademeli mikrometre bulunuyor.
iMicro XL15 için başlatılan Kickstarter kampanyasında başlangıç fiyatı, Super Early Bird kapsamında 84 Kanada doları olarak belirlendi. Bu tutar yaklaşık 60 ABD dolarına karşılık geliyor. Sevkiyatların Nisan 2027'de başlaması hedefleniyor. Pakette, XL15 lensi, çıkarılabilir aydınlatma modülü, odaklama standı, μRuler M ölçüm aracı, i-SEEING uygulaması ve taşıma kutusu yer alıyor.Kaynakça https://www.kickstarter.com/projects/uchart/imicro-xl15-a-pocket-sized-micro-exploration-studio?ref=9s2n5z&utm_campaign=c76759cd&utm_content=link&utm_medium=kickbooster&utm_source=newatlas.com https://newatlas.com/technology/imicro-xl15-pocket-microscope/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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