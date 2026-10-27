Akıllı telefonları cep mikroskobuna dönüştüren cihaz tanıtıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonları taşınabilir mikroskoplara dönüştürmeyi amaçlayan iMicro ekibi, yeni modeli XL15'i duyurdu. Şirketin 2024 yılında tanıttığı ve 1.200 kata kadar büyütme oranıyla öne çıkan iMicro Q3p modelinden farklı olarak XL15, daha geniş bir görüş alanına ve lens ile incelenen nesne arasında daha fazla mesafeye odaklanıyor.

iMicro XL15 mini mikroskop neler sunuyor?

Yalnızca 1,2 gram ağırlığındaki cihaz, yaklaşık 21 milimetrelik çalışma mesafesi sayesinde üç boyutlu nesnelerin incelenmesine olanak tanıyor. Bu tasarım, lensi incelenecek yüzeye çok yaklaştırma gereksinimini azaltırken küçük parçalar üzerinde çalışmayı da kolaylaştırıyor.

iMicro XL15, yaklaşık 10 milimetrelik görüş alanı sunuyor. Böylece kullanıcılar, yalnızca çok küçük bir bölgeye odaklanmak yerine inceledikleri nesnenin daha geniş bir bölümünü görüntüleyebiliyor. Lens, elektronik devre kartları, bitki yapıları, böcekler ve çeşitli küçük bileşenlerin incelenmesi için kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Üreticinin paylaştığı bilgilere göre çözünürlük, geniş açılı kamera kullanıldığında yaklaşık 8 mikrometreye, telefoto kamerayla ise yaklaşık 3 mikrometreye kadar ulaşabiliyor. Bununla birlikte elde edilecek görüntü kalitesi; kullanılan telefonun kamera özelliklerine, odaklama koşullarına ve aydınlatmaya bağlı olarak değişiyor.

iMicro XL15'in öne çıkan özelliklerinden biri de bağımsız olarak konumlandırılabilen aydınlatma modülü. Şarj edilebilir pile sahip bu modül, farklı inceleme senaryolarına uygun aydınlatma seçenekleri sunuyor.

Kullanıcılar beyaz ışığın yanı sıra renkli ışık, düşük açılı yan aydınlatma ve ultraviyole (UV) ışık kullanabiliyor. Özellikle yan aydınlatma, nesnelerin yüzey dokusunu, kenarlarını ve kabartılarını daha belirgin hale getirebiliyor. UV ışık ise bazı malzemelerde floresans etkisinin gözlemlenmesine yardımcı oluyor.

Bununla birlikte üretici, UV özelliğinin profesyonel floresans mikroskobisinin yerini almadığını ve daha çok keşif amaçlı kullanım için tasarlandığını belirtiyor. Cihazın ince taşıma kutusu da basit bir ışık kutusu olarak kullanılabiliyor.

iPhone 18e özellikleri sızdırıldı: 60Hz ekran ve dahası 8 sa. önce eklendi

iMicro XL15, uyumlu akıllı telefon ve tabletlere yeniden kullanılabilir nano vantuzlu pediyle sabitleniyor. Böylece özel bir telefon kılıfına veya ayrı bir adaptöre ihtiyaç duyulmuyor. En iyi sonuçlar için kamera çevresindeki pürüzsüz ve gözeneksiz yüzeyler öneriliyor.

Cihaz elde tutularak kullanılabildiği gibi daha kararlı görüntüler elde etmek ve hassas odaklama yapmak için kutudan çıkan FS-5 odaklama standından da yararlanılabiliyor. Paket içerisinde ayrıca ölçüm ölçeği olarak kullanılan μRuler M kademeli mikrometre bulunuyor.

XL15, telefonların standart kamera uygulamasıyla çalışabiliyor. İsteğe bağlı i-SEEING uygulaması ise kalibre edilmiş ölçek çubukları ve ölçüm araçları sunarak incelenen nesnelerin boyutlarının belirlenmesini kolaylaştırıyor.

iMicro XL15 için başlatılan Kickstarter kampanyasında başlangıç fiyatı, Super Early Bird kapsamında 84 Kanada doları olarak belirlendi. Bu tutar yaklaşık 60 ABD dolarına karşılık geliyor. Sevkiyatların Nisan 2027'de başlaması hedefleniyor. Pakette, XL15 lensi, çıkarılabilir aydınlatma modülü, odaklama standı, μRuler M ölçüm aracı, i-SEEING uygulaması ve taşıma kutusu yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Akıllı telefonları cep mikroskobuna dönüştüren cihaz tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: