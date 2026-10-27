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    Akıllı telefonları cep mikroskobuna dönüştüren cihaz tanıtıldı

    Akıllı telefonları cep mikroskobuna dönüştüren iMicro XL15, 10 milimetrelik görüş alanı ve 21 milimetrelik çalışma mesafesiyle dikkat çekiyor.                  

    Akıllı telefonları cep mikroskobuna dönüştüren cihaz tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonları taşınabilir mikroskoplara dönüştürmeyi amaçlayan iMicro ekibi, yeni modeli XL15'i duyurdu. Şirketin 2024 yılında tanıttığı ve 1.200 kata kadar büyütme oranıyla öne çıkan iMicro Q3p modelinden farklı olarak XL15, daha geniş bir görüş alanına ve lens ile incelenen nesne arasında daha fazla mesafeye odaklanıyor.

    iMicro XL15 mini mikroskop neler sunuyor?

    Yalnızca 1,2 gram ağırlığındaki cihaz, yaklaşık 21 milimetrelik çalışma mesafesi sayesinde üç boyutlu nesnelerin incelenmesine olanak tanıyor. Bu tasarım, lensi incelenecek yüzeye çok yaklaştırma gereksinimini azaltırken küçük parçalar üzerinde çalışmayı da kolaylaştırıyor.

    iMicro XL15, yaklaşık 10 milimetrelik görüş alanı sunuyor. Böylece kullanıcılar, yalnızca çok küçük bir bölgeye odaklanmak yerine inceledikleri nesnenin daha geniş bir bölümünü görüntüleyebiliyor. Lens, elektronik devre kartları, bitki yapıları, böcekler ve çeşitli küçük bileşenlerin incelenmesi için kullanılabiliyor. 

    Akıllı telefonları cep mikroskobuna dönüştüren cihaz tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Üreticinin paylaştığı bilgilere göre çözünürlük, geniş açılı kamera kullanıldığında yaklaşık 8 mikrometreye, telefoto kamerayla ise yaklaşık 3 mikrometreye kadar ulaşabiliyor. Bununla birlikte elde edilecek görüntü kalitesi; kullanılan telefonun kamera özelliklerine, odaklama koşullarına ve aydınlatmaya bağlı olarak değişiyor.

    iMicro XL15'in öne çıkan özelliklerinden biri de bağımsız olarak konumlandırılabilen aydınlatma modülü. Şarj edilebilir pile sahip bu modül, farklı inceleme senaryolarına uygun aydınlatma seçenekleri sunuyor.

    Akıllı telefonları cep mikroskobuna dönüştüren cihaz tanıtıldı
    Kullanıcılar beyaz ışığın yanı sıra renkli ışık, düşük açılı yan aydınlatma ve ultraviyole (UV) ışık kullanabiliyor. Özellikle yan aydınlatma, nesnelerin yüzey dokusunu, kenarlarını ve kabartılarını daha belirgin hale getirebiliyor. UV ışık ise bazı malzemelerde floresans etkisinin gözlemlenmesine yardımcı oluyor.

    Bununla birlikte üretici, UV özelliğinin profesyonel floresans mikroskobisinin yerini almadığını ve daha çok keşif amaçlı kullanım için tasarlandığını belirtiyor. Cihazın ince taşıma kutusu da basit bir ışık kutusu olarak kullanılabiliyor.

    iMicro XL15, uyumlu akıllı telefon ve tabletlere yeniden kullanılabilir nano vantuzlu pediyle sabitleniyor. Böylece özel bir telefon kılıfına veya ayrı bir adaptöre ihtiyaç duyulmuyor. En iyi sonuçlar için kamera çevresindeki pürüzsüz ve gözeneksiz yüzeyler öneriliyor.

    Cihaz elde tutularak kullanılabildiği gibi daha kararlı görüntüler elde etmek ve hassas odaklama yapmak için kutudan çıkan FS-5 odaklama standından da yararlanılabiliyor. Paket içerisinde ayrıca ölçüm ölçeği olarak kullanılan μRuler M kademeli mikrometre bulunuyor.

    Akıllı telefonları cep mikroskobuna dönüştüren cihaz tanıtıldı
    XL15, telefonların standart kamera uygulamasıyla çalışabiliyor. İsteğe bağlı i-SEEING uygulaması ise kalibre edilmiş ölçek çubukları ve ölçüm araçları sunarak incelenen nesnelerin boyutlarının belirlenmesini kolaylaştırıyor.

    iMicro XL15 için başlatılan Kickstarter kampanyasında başlangıç fiyatı, Super Early Bird kapsamında 84 Kanada doları olarak belirlendi. Bu tutar yaklaşık 60 ABD dolarına karşılık geliyor. Sevkiyatların Nisan 2027'de başlaması hedefleniyor. Pakette, XL15 lensi, çıkarılabilir aydınlatma modülü, odaklama standı, μRuler M ölçüm aracı, i-SEEING uygulaması ve taşıma kutusu yer alıyor.

    Kaynakça https://www.kickstarter.com/projects/uchart/imicro-xl15-a-pocket-sized-micro-exploration-studio?ref=9s2n5z&utm_campaign=c76759cd&utm_content=link&utm_medium=kickbooster&utm_source=newatlas.com https://newatlas.com/technology/imicro-xl15-pocket-microscope/
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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

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