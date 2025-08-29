Giriş
    Akıllı telefonların kamera sayısı azalıyor: Üreticiler artık nicelikten çok niteliğe önem veriyor

    Akıllı telefon üreticileri uzun süredir cihazlarına daha fazla kamera ekleme konusunda yarış halindeydiler. Ancak son araştırmalar bu durumun tersine döndüğünü gösteriyor. İşte rakamlar...

    Akıllı telefonların kamera sayısı azalıyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon üreticileri uzun süredir cihazlarına daha fazla kamera ekleme konusunda yarış halindeydiler. Bir dönem amiral gemisi telefonların arkasında dört lens görmek olağan hale gelmişti. Ancak son araştırmalar bu durumun tersine döndüğünü, son üç yıldır telefonların daha az kamerayla piyasaya sürüldüğünü ortaya koyuyor.

    Ortalama kamera sayısı 3,19'a geriledi

    Pazar araştırma şirketi Omdia’nın raporuna göre, 2025’in ikinci çeyreğinde satılan telefonların ön ve arka toplam ortalama kamera sayısı 3,19 oldu. Bu rakam geçen yıl 3,37 idi ve 2021’in başında 4,01 ile zirveye çıktıktan bu yana üst üste 13 çeyrektir düşüşünü sürdürüyor. Bu değişim neredeyse tamamen arka kameraların azaltılmasından kaynaklanıyor, çünkü hiçbir üretici doğal olarak ön taraftaki kamerayı kaldırmıyor.

    Akıllı telefonların kamera sayısı azalıyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde en yaygın kombinasyon, geçen çeyrekteki sevkiyatların %41'ini oluşturan arkada iki kameralı kurulum. Üçlü kamera düzeni %36 ile onu takip ederken, tek kameralı modeller de iPhone 16e gibi cihazların etkisiyle %21’e yükseldi.

    Akıllı telefonların kamera sayısı azalıyor Tam Boyutta Gör

    Yüksek çözünürlüklü sensörler yaygınlaşıyor

    Düşen kamera sayısının yerini ise daha yüksek çözünürlüklü ve yenilikçi teknolojiler alıyor. Omdia’nın verilerine göre, 50 MP sınıfındaki sensörler artık tüm sevkiyatların %58’ini oluşturuyor. 100 MP üzeri kameralar da %9’luk bir payla kendine yer edinmeye başladı. Buna karşılık 15 MP altındaki düşük çözünürlüklü sensörler hızla ortadan kalkıyor; beş yıl önce telefonların yarısından fazlasında yer alırken, şimdi bu oran yalnızca%12’ye gerilemiş durumda. Yani, birkaç zayıf lens yerine tek bir güçlü sensöre yönelim giderek yaygınlaşıyor.

    Bu değişim, son dönemdeki amiral gemilerde gördüğümüz tabloyla da örtüşüyo. Artık sayıdan çok kalite ön planda. Gerçek yenilikler; gelişmiş HDR, sensör içi yakınlaştırma ve yapay zeka destekli düşük ışık çekimleri gibi özelliklerden geliyor. Modern telefonlarda kamera için ayrılan alan son derece sınırlı olduğundan, daha az donanımla daha fazlasını yapmak yeni standart haline geliyor.

    Kaynakça https://www.businesswire.com/news/home/20250827929816/en/Smartphones-Now-Shipping-With-Fewer-Cameras-Omdia-Reports https://omdia.tech.informa.com/om136743/smartphone-model-market-tracker--2q25-database
