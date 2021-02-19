Akıllı Telefonlarınız için Hepsi Bir Arada Hizmet CepteTamir

Akıllı telefonlar hayatımızın her alanında çok büyük önem kazandı, hâl böyleyken telefonlarımızın bozulması veya bir şekilde işlevini kaybetmesi tüm planlarımızın bozulmasına, işlerimizin aksamasına tabir-i caizse hayatımızın durmasına sebep oluyor.

Eskiden bozulan veya kırılan telefonların tamiri ile uğraşmayıp yenisini alabiliyorduk ancak hem artan akıllı telefon fiyatları hem de özellikle resmi mobil uygulamaların telefon değişikliğinde bizlere tek tek onay isteme sebebiyle kullanıcılar artık akıllı telefonlarını daha uzun süreler kullanmak istiyor. Bu noktada telefon tamiri büyük önem kazanmaktadır ancak hem tamir yapılan yerin güvenirliği hem hizmet kalitesi hem de hızlı işlem süresi çok önemlidir.

Kullanıcıların ihtiyaçlarını baz alıp istekleri doğrultusunda çalışma modelini geliştiren CepteTamir; veri gizliliği, hızlı servis hizmeti ve yetkili servislerin dahi sağlamadığı 2 yıla kadar garanti hizmetiyle adeta akıllı telefonlarımız ve bizler için cankurtaran görevi üstlenmektedir.

Telefonunuz için ekran kırılması, batarya değişimi (performansı düştüğünde veya şiştiğinde), kamera bozulması, şebeke sorunu kısacası telefonunuzun başına gelebilecek her türlü sorunda sizlere ultra hızlı, garantili ve faturalı bir hizmet sunarak telefon tamiri hizmetine yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Bozulan akıllı9 telefonlarınız için ceptetamir.com sitesinde tamir adımlarında marka, model, arıza, konum ve ek hizmet seçeneklerini seçip olduğunuz yerde gözlerinizin önünde tamir işlemi sağlanıyor.

İlginizi Çekebilir

Siri’de can sıkan hata: Mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat

Tamir sonrası cihazınızın tüm testleri yapılır ve cihazınız dezenfekte edilip CepteTamir lisanslı barkodlu özel kutusunda size teslim edilir. Kutuyu elinize aldığınızda aldığınız hizmetin kalitesini hissetmeye başlıyorsunuz, sonrası ise kusursuz bir akıllı telefon deneyimi ile yeni bir telefon almış hissi uyandırılıyor.

CepteTamir, tamir sonrası gerek cihazınıza özel ek aksesuarlar gerekse şarj aletleri, kabloları ve kulaklar gibi hizmetlerin yanı sıra ekstra güçlü telefon kılıfları, kırılmaz özel ekran kaplamaları ile akıllı telefonlarınızın tamamlayıcısı olan tüm malzemeleri de sizlere sağlayabiliyor.

Kullanıcıların canını en çok sıkan anakart tamiri konusunda ise açık ara en başarılı servis olan CepteTamir bir çok kullanıcının sadece telefonunu hayata döndürmekle kalmayıp değerli fotoğraf ve videoların da kullanıcılara kazandırılmasını anakart tamiri işlemleri ile başarmıştır.

iPhone kullanıcılarına özel iPhone hafıza arttırma işlemi ile de cihazınızı değiştirmeye gerek kalmadan 2 yıl CepteTamir garantili olarak hafızasını yükseltebilirsiniz, bu sayede hem sadece depolama alanı kapasitesinden dolayı iPhone’unuzu değiştirmek zorunda kalmazsınız hem de yeni ve daha yüksek kapasiteli bir cihaz almanın maddi yükünden de kurtulmuş olursunuz.

Yakın zamanda yenilenen web sitesi, ve kullanıcılara sağlanan üstün hizmetlerle CepteTamir hem kullanıcıların bütçesine katkıda bulunan hem de geri dönüşüme önem veren bir girişim olarak ön plana çıkıyor.

CepteTamir aynı zamanda kurumsal şirketlerle olan anlaşmalarıyla da Türkiye’nin 4 bir yanında bulunan şirketler ve kullanıcılara hizmet vermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.