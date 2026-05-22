    Vites topuzuna akıllı saat entegre eden sürücü gündem oldu

    Yazılım bilgisi olmayan bir kullanıcı araç içerisinde vites hareketlerini anlık olarak algılayacak ve müzik oynatıcısını kontrol edecek akıllı bir vites topuzu geliştirmeyi başardı.

    Yapay zekâ
    Bugüne kadar araç içerisinde veya dışında sayısız modifikasyon örneğine şahit olmuştuk ancak böylesi ilk kez oluyor. Bir kullanıcı aracının vites topuzuna akıllı saat entegre ederek farklı kontroller sağlamayı başardı.

    Akıllı vites topuzu

    Reddit üzerinde paylaştığı gönderiye göre Desmontei adındaki geliştirici ilk olarak vites topuzunun üzerine 3D yazıcıyla özel bir kasa bastırdı. Bu kasanın içerisine de eski bir TicWatch akıllı saatini monte etti.

    WearOS işletim sistemi için de kodlama bilmemesine rağmen vibecoding ile bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama saatin dahili ivmeölçerini ve jiroskopunu kullanarak vites kolunun fiziksel açısını okuyor ve hangi viteste olduğunu ekrana yansıtıyor. Ayrıca yokuşlarda hassas ölçüm için bir de dinamik kalibrasyon ekliyor.

    Diğer taraftan özel Spotify kontrol uygulaması da dokunmatik sürükleme hareketlerine göre müziği değiştiriyor. Kullanıcı araç ekranına odaklanmadan müziği kontrol edebiliyor. Vites geçişleri arasında ekranda müzik bilgileri görülebiliyor.

    Kullanıcının hazırladığı şey herkes için oldukça kolay talimatlar içeriyor. 3D yazıcı, vibecoding araçları ve buna uyum sağlayacak bir akıllı saat ya da akıllı bileklik kasası. Elbette farklı fikirleri olanlar bu projeyi daha da ileri götürecektir.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Müştemilat Bey 4 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

