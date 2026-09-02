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    AKINCI'dan peş peşe TOLUN atışları: 3 farklı hedef vuruldu

    ASELSAN'ın TOLUN mühimmat ailesinin üç farklı varyantı, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen atışlarda konteyner, zırhlı araç ve iki katlı beton binayı başarıyla vurdu.

    AKINCI'dan peş peşe TOLUN atışları: 3 farklı hedef vuruldu Tam Boyutta Gör
    ASELSAN’ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği TOLUN Derin Taarruz Mühimmat Ailesi, Bayraktar AKINCI TİHA'dan gerçekleştirilen yeni atış testlerinde üç farklı hedefi başarıyla vurdu.

    1 Eylül’de Karapınar Atış Test Poligonunda gerçekleştirilen atış testlerini 15’ten fazla ülkenin askeri yetkilileri takip etti. TOLUN I, TOLUN F ve TOLUN P’nin vurucu gücü sergilendi.

    Üç mühimmat, üç farklı hedef

    Testlerin ilkinde TOLUN I, çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlığıyla konteyner hedefi tam isabetle vurdu.

    AKINCI'dan peş peşe TOLUN atışları: 3 farklı hedef vuruldu Tam Boyutta Gör

    İkinci atışta TOLUN F, çevresinde personel bulunan zırhlı personel taşıma aracına karşı kullanıldı. TOLUN F'nin en önemli özelliklerinden biri, hedefe ulaşmadan önce belirli bir mesafede harp başlığını patlatabilen yaklaşım sensörü. Bu yapı, mühimmatın hedef üzerindeki etkisini artırmak üzere tasarlandı. TOLUN F ayrıca kokpitten programlanabilen zaman ayarlı elektronik tapaya ve seçilebilir vuruş açısına sahip. Sistem, GPS aldatmasına karşı dayanıklı yazılım özellikleriyle de donatıldı.

    AKINCI'dan peş peşe TOLUN atışları: 3 farklı hedef vuruldu Tam Boyutta Gör

    Üçüncü testte ise TOLUN P, iki katlı beton bina hedefine karşı kullanıldı. Delici harp başlığı ve özel şekilli delici burun yapısına sahip mühimmat, iki kat beton yapıyı aşarak programlanabilir zaman ayarlı tapa sayesinde hedeflenen katmandaki unsura etki etti. TOLUN P'nin kullandığı ASAF-Sert Hedef Tapası, güçlendirilmiş beton gibi sert hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirildi.

    AKINCI'dan peş peşe TOLUN atışları: 3 farklı hedef vuruldu Tam Boyutta Gör

    TOLUN, ASELSAN tarafından geliştirilen SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı üzerinden taşınıyor. SADAK-4T, dört adet TOLUN veya TOLUN-IIR mühimmatını aynı anda taşıyıp bırakabiliyor. Sistem F-16 ve Bayraktar AKINCI gibi platformlarda aktif şekilde kullanılıyor.

    TOLUN'un teknik özellikleri neler?

    ASELSAN'ın geliştirdiği TOLUN, farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilen modüler bir hava-yer mühimmatı olarak öne çıkıyor. Standart TOLUN'un ağırlığı 139 kilogram, uzunluğu 1,8 metre, çapı ise 17 santimetre seviyesinde.

    Mühimmat, GPS/INS güdüm sistemi kullanıyor ve açıklanan teknik verilere göre yaklaşık 102 kilometre menzile ulaşabiliyor. Katlanabilir kanat yapısı sayesinde hava platformundan bırakıldıktan sonra süzülerek hedefe ilerliyor.

    TOLUN ailesinin en önemli özelliklerinden biri ise farklı görevler için farklı harp başlığı ve tapa seçeneklerinin kullanılabilmesi. Bu kapsamda parçacık etkili harp başlığı, delici harp başlığı, çarpma tapası, yaklaşım sensörü ve programlanabilir zaman ayarlı tapa gibi farklı konfigürasyonlar bulunuyor. Bu yapı, aynı mühimmat ailesinin konteyner, zırhlı araç veya betonarme yapı gibi farklı hedeflere karşı kullanılmasına olanak sağlıyor.

    Özellikle sert hedeflere yönelik geliştirilen TOLUN P, delici harp başlığı ve özel tasarlanmış delici burun yapısıyla beton hedeflerin içine nüfuz edebiliyor. Programlanabilir zaman ayarlı tapa ise mühimmatın hedef içerisinde belirlenen noktada etkisini göstermesine imkan tanıyor.

    TOLUN F ise yaklaşım sensörü sayesinde mühimmat hedefe fiziksel olarak çarpmadan önce belirli bir mesafede harp başlığını ateşleyebiliyor. Bu özellik, parçacık etkili harp başlığının hedef üzerindeki etkisini artırmaya yönelik kullanılıyor.

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