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    AKINCI, MGK mühimmatıyla ilk atış testini tam isabetle tamamladı

    Baykar’ın AKINCI TİHA’sı, ASELSAN tarafından geliştirilen Morfoz Güdüm Kiti ile ilk atış testinde hedefini tam isabetle vurdu. Test, Saros Körfezi’nde başarıyla tamamlandı.

    AKINCI, MGK mühimmatıyla ilk atış testini tam isabetle tamamladı Tam Boyutta Gör

    Baykar tarafından geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN’ın yerli imkanlarla ürettiği Morfoz Güdüm Kiti (MGK) ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefini tam isabetle vurdu. Test kapsamında AKINCI, farklı yerli mühimmatlarla uçuş gerçekleştirerek Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne geri döndü.

    AKINCI, Saros Körfezi’nde hedefi vurdu

    8 Ekim 2026'da gerçekleştirilen test kapsamında AKINCI, Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalandı. Uçuşta, ASELSAN'ın yerli bileşenlerle geliştirdiği MGK'nın yanı sıra ROKETSAN ve STM tarafından geliştirilen Alpagut dolanan mühimmatı da yer aldı.

    Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen atış faaliyetinde MGK ile hedefini başarıyla vuran AKINCI, testin tamamlanmasının ardından Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne döndü. Böylece MGK'nın AKINCI ile entegrasyonu kapsamında önemli bir aşama geride bırakıldı.

    AKINCI'nın yerli mühimmat seçenekleri genişliyor

    AKINCI'nın geliştirme ve mühimmat entegrasyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar çok sayıda yerli silah sistemi platforma entegre edildi. Bunlar arasında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV ve MAM-C mühimmatları bulunuyor. Ayrıca TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82 ve HGK-82 sistemleri de AKINCI'nın kullandığı mühimmatlar arasında yer alıyor.

    Platforma entegre edilen diğer sistemler arasında GÖKÇE ve GÖZDE Güdüm Kitleri, KGK-82-SİHA, İHA-300 Süpersonik Füze ve İHA-230 Süpersonik Füze bulunuyor. İHA-122 Süpersonik Füze ise TV arayıcı ve lazer arayıcı başlıklı seçenekleriyle öne çıkıyor.

    AKINCI'nın mühimmat envanterinde ayrıca ÇAKIR Seyir Füzesi, EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ve SUNGUR Hava Savunma Füzesi de bulunuyor. Son olarak Morfoz Güdüm Kiti'nin de başarılı şekilde entegre edilmesiyle platformun kullanabileceği yerli mühimmat seçenekleri genişledi.

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