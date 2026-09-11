AKINCI, Roketsan’ın süpersonik füzesiyle 250 kilometreden hedefi vurdu

İHA-300 ilk kez AKINCI’dan ateşlendi
Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta, deniz üzerindeki hedef AKINCI’dan ateşlenen İHA-300 tarafından 250+ kilometrelik mesafeden tam isabetle vuruldu. Atışın ardından AKINCI, planlanan uçuş rotasını takip ederek Çorlu’ya geri döndü.
ROKETSAN, füzenin ilk tanıtımını IDEF 2025’te gerçekleştirmişti. 300 ER, savaş uçakları ve SİHA’lardan fırlatılabilecek şekilde geliştirilen aerobalistik füze ailesinin en uzun menzilli ve yüksek etkili üyelerinden biri olarak konumlandırılıyor.
İHA-230 ve İHA-122’nin ardından geliştirilen sistem, yaklaşık 5 metre uzunluğa ve 900 kilogram ağırlığa sahip. Füzenin 370 mm çapındaki gövdesi, 150 kilogramdan daha ağır harp başlıklarının kullanılmasına imkan veriyor.
500 kilometreyi aşan menzil hedefleniyor
Füze, GNSS + INS ve TV kamera arayıcı gibi farklı güdüm seçenekleriyle geliştiriliyor. Yüksek patlayıcılı, parçacık etkili ve delici olmak üzere farklı harp başlığı seçenekleri de bulunuyor.
İHA-300 entegrasyonuyla birlikte AKINCI’nın uzun menzilli taarruz kapasitesi de genişliyor. Baykar daha önce de TİHA’ya İHA-230 ve İHA-122 süpersonik füzelerini entegre etmişti.
AKINCI bugüne kadar MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C ve TOLUN mühimmat ailesinin yanı sıra TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE ve GÖZDE güdüm kitleriyle donatıldı. Platform ayrıca KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi ve EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile de entegre edildi.
ROKETSAN 300 ER teknik özellikleri
- Uzunluk: 5 metre
- Ağırlık: 900 kilogram
- Çap: 370 mm
- Harp başlığı: 150+ kilogram
- Menzil: 500+ kilometre
- Güdüm sistemleri: GNSS + INS, TV kamera arayıcı
- Savaş başlıkları: Yüksek patlayıcı, parçacık etkili, delici
- Kullanım platformları: SİHA, savaş uçağı, sabit kanatlı hava aracı
- Hedef tipi: Radarlar, zırhlı araçlar, komuta merkezleri, hava savunma sistemleri, personel