AKINCI, Roketsan’ın süpersonik füzesiyle 250 kilometreden hedefi vurdu

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Tam Boyutta Gör ROKETSAN’ın geliştirdiği İHA-300 (300 ER) süpersonik balistik füze, ilk atış testinde Bayraktar AKINCI TİHA’dan fırlatıldı. Tekirdağ’daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan AKINCI, Karadeniz üzerindeki test bölgesine ilerledi.

İHA-300 ilk kez AKINCI’dan ateşlendi

Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta, deniz üzerindeki hedef AKINCI’dan ateşlenen İHA-300 tarafından 250+ kilometrelik mesafeden tam isabetle vuruldu. Atışın ardından AKINCI, planlanan uçuş rotasını takip ederek Çorlu’ya geri döndü.

ROKETSAN, füzenin ilk tanıtımını IDEF 2025’te gerçekleştirmişti. 300 ER, savaş uçakları ve SİHA’lardan fırlatılabilecek şekilde geliştirilen aerobalistik füze ailesinin en uzun menzilli ve yüksek etkili üyelerinden biri olarak konumlandırılıyor.

İHA-230 ve İHA-122’nin ardından geliştirilen sistem, yaklaşık 5 metre uzunluğa ve 900 kilogram ağırlığa sahip. Füzenin 370 mm çapındaki gövdesi, 150 kilogramdan daha ağır harp başlıklarının kullanılmasına imkan veriyor.

500 kilometreyi aşan menzil hedefleniyor

Tam Boyutta Gör 300 ER’nin menzili, fırlatma irtifasına göre önemli ölçüde değişiyor. Daha önce açıklanan teknik verilere göre füze, 30 bin feet irtifadan yaklaşık 350 kilometre, 40 bin feet irtifadan ise 500 kilometreden fazla menzil sağlayabiliyor.

Füze, GNSS + INS ve TV kamera arayıcı gibi farklı güdüm seçenekleriyle geliştiriliyor. Yüksek patlayıcılı, parçacık etkili ve delici olmak üzere farklı harp başlığı seçenekleri de bulunuyor.

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İHA-300 entegrasyonuyla birlikte AKINCI’nın uzun menzilli taarruz kapasitesi de genişliyor. Baykar daha önce de TİHA’ya İHA-230 ve İHA-122 süpersonik füzelerini entegre etmişti.

AKINCI bugüne kadar MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C ve TOLUN mühimmat ailesinin yanı sıra TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE ve GÖZDE güdüm kitleriyle donatıldı. Platform ayrıca KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi ve EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile de entegre edildi.

ROKETSAN 300 ER teknik özellikleri

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Uzunluk: 5 metre

Ağırlık: 900 kilogram

Çap: 370 mm

Harp başlığı: 150+ kilogram

Menzil: 500+ kilometre

Güdüm sistemleri: GNSS + INS, TV kamera arayıcı

Savaş başlıkları: Yüksek patlayıcı, parçacık etkili, delici

Kullanım platformları: SİHA, savaş uçağı, sabit kanatlı hava aracı

Hedef tipi: Radarlar, zırhlı araçlar, komuta merkezleri, hava savunma sistemleri, personel

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AKINCI, Roketsan 300 ER ile 250 kilometreden hedefi vurdu

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