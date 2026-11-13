AKINCI ve Bayraktar TB2, kara yoluna başarıyla inip kalktı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Milli SİHA'lar AKINCI ve Bayraktar TB2, acil durum tatbikatıyla Manisa-Balıkesir kara yoluna başarıyla iniş kalkış yaptı. MSB ve Baykar koordinasyonunda gerçekleşen tatbikatta farklı üslerden kalkan üç hava aracı kara yolunu pist olarak kullandı. Çalışmayla, olası bir savaş veya saldırı anında hava üsleri kullanılmaz hale gelse bile İHA'ların görevlerini kesintisiz sürdürebilmesi amaçlanıyor. Gelecekte KIZILELMA ve Bayraktar TB3 de bu operasyonel konsepte dahil edilecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Olası bir savaş veya acil durum senaryosunda hava üslerinin ve pistlerin kullanılamaz hâle gelmesi, hava araçlarının görevlerini sürdürmesini zorlaştırabilir. Bu yüzden askeri hava araçlarının uygun kara yolları gibi alternatif alanlardan da iniş ve kalkış yapabilmesi büyük önem taşıyor. BAYKAR'ın dün gerçekleştirdiği tatbikat, AKINCI ve Bayraktar TB2'nin böyle bir senaryoya hazır olduğunu gözler önüne serdi. AKINCI ve Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir Karayolu'na başarıyla inip kalktı.

AKINCI ve Bayraktar TB2, Kara Yolunu Pist Olarak Kullandı

Tatbikat kapsamında farklı üslerden havalanan üç milli hava aracı, Manisa-Balıkesir Karayolu üzerinde bir araya geldi. Baykar'ın eğitim ve test faaliyetlerinde kullandığı Keşan'dan havalanan bir Bayraktar TB2, Çorlu'dan havalanan bir AKINCI ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki İzmir çıkışlı bir başka Bayraktar TB2, belirlenen kara yolu güzergâhına başarıyla iniş yaptı. SİHA'lar daha sonra aynı güzergâhtan yeniden havalanarak kara yolunun alternatif bir pist olarak kullanılabileceğini gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Baykar koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışma, pistlerin kullanılamadığı acil durum senaryolarına yönelik daha geniş kapsamlı bir hazırlığın ilk uygulaması niteliğinde. Çalışma kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinde saha incelemeleri yapılarak uygun kara yolu güzergâhları belirlendi. Böylece milli İHA ve SİHA'ların ihtiyaç duyulması hâlinde mevcut hava üslerine bağımlı kalmadan görev yapabilmesinin önü açılmak isteniyor. Bu kabiliyet özellikle askeri hava üslerinin saldırıya uğradığı, pistlerin hasar gördüğü veya başka nedenlerle kullanılamaz hâle geldiği durumlarda önem kazanıyor.

Türkiye ile Çin arasında 15 milyar dolarlık enerji anlaşması 3 sa. önce eklendi

Hedef, Baykar'ın Geliştirdiği Tüm İHA'ları Kapsamak

Kara yollarını piste alternatif olarak kullanma kabiliyeti, yalnızca Bayraktar TB2 ve AKINCI ile sınırlı kalmayacak. Baykar tarafından oluşturulan operasyonel konseptin, şirketin geliştirdiği tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye'nin ilk milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ve kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek şekilde geliştirilen Bayraktar TB3 de projeye dâhil edilecek. Elbette her platformun kalkış ve iniş gereksinimleri farklı olduğu için güzergâhların uzunluğu, genişliği ve yüzey koşulları gibi kriterlerin araçların teknik özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

AKINCI ve Bayraktar TB2, kara yoluna inip kalktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: