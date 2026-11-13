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    AKINCI ve Bayraktar TB2, kara yoluna başarıyla inip kalktı

    Bayraktar TB2 ve AKINCI SİHA'lar, acil durum senaryoları kapsamında Manisa-Balıkesir Karayolu'na iniş ve kalkış yaptı. Hedef, tüm milli İHA'ların kara yollarını alternatif pist olarak kullanabilmesi.

    AKINCI ve Bayraktar TB2, kara yoluna başarıyla inip kalktı Tam Boyutta Gör
    Olası bir savaş veya acil durum senaryosunda hava üslerinin ve pistlerin kullanılamaz hâle gelmesi, hava araçlarının görevlerini sürdürmesini zorlaştırabilir. Bu yüzden askeri hava araçlarının uygun kara yolları gibi alternatif alanlardan da iniş ve kalkış yapabilmesi büyük önem taşıyor. BAYKAR'ın dün gerçekleştirdiği tatbikat, AKINCI ve Bayraktar TB2'nin böyle bir senaryoya hazır olduğunu gözler önüne serdi. AKINCI ve Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir Karayolu'na başarıyla inip kalktı.

    AKINCI ve Bayraktar TB2, Kara Yolunu Pist Olarak Kullandı

    Tatbikat kapsamında farklı üslerden havalanan üç milli hava aracı, Manisa-Balıkesir Karayolu üzerinde bir araya geldi. Baykar'ın eğitim ve test faaliyetlerinde kullandığı Keşan'dan havalanan bir Bayraktar TB2, Çorlu'dan havalanan bir AKINCI ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki İzmir çıkışlı bir başka Bayraktar TB2, belirlenen kara yolu güzergâhına başarıyla iniş yaptı. SİHA'lar daha sonra aynı güzergâhtan yeniden havalanarak kara yolunun alternatif bir pist olarak kullanılabileceğini gösterdi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Baykar koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışma, pistlerin kullanılamadığı acil durum senaryolarına yönelik daha geniş kapsamlı bir hazırlığın ilk uygulaması niteliğinde. Çalışma kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinde saha incelemeleri yapılarak uygun kara yolu güzergâhları belirlendi. Böylece milli İHA ve SİHA'ların ihtiyaç duyulması hâlinde mevcut hava üslerine bağımlı kalmadan görev yapabilmesinin önü açılmak isteniyor. Bu kabiliyet özellikle askeri hava üslerinin saldırıya uğradığı, pistlerin hasar gördüğü veya başka nedenlerle kullanılamaz hâle geldiği durumlarda önem kazanıyor.

    Hedef, Baykar'ın Geliştirdiği Tüm İHA'ları Kapsamak

    Kara yollarını piste alternatif olarak kullanma kabiliyeti, yalnızca Bayraktar TB2 ve AKINCI ile sınırlı kalmayacak. Baykar tarafından oluşturulan operasyonel konseptin, şirketin geliştirdiği tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye'nin ilk milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ve kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek şekilde geliştirilen Bayraktar TB3 de projeye dâhil edilecek. Elbette her platformun kalkış ve iniş gereksinimleri farklı olduğu için güzergâhların uzunluğu, genişliği ve yüzey koşulları gibi kriterlerin araçların teknik özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekiyor.

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