Ünlü isimleri bir araya getiren aksiyon filmi Crime 101'den yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör 2026'nın ilk aylarında sinemaseverlerle buluşacak dikkat çekici filmlerden biri de Crime 101 olacak. Kartel Üçlemesi ile tanınan ünlü suç yazarı Don Winslow'un aynı adlı romanından uyarlanan film, 13 Şubat 2026'da sinemaseverlerle buluşacak. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Crime 101 için bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman daha yayınlandı.

Crime 101'in oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Ayrıca onlara Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins gibi son dönemde yıldızı parlayan isimler de eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Bart Layton (American Animals) oturuyor.

Crime 101, Ünlü Soygun Filmi Heat'e Benzetiliyor

Al Pacino ve Robert De Niro'lu aksiyon klasiği Heat'e benzetilen Crime 101, Los Angeles’ın ikonik 101 otoyolu boyunca gerçekleşen yüksek riskli soygunları konu alıyor. Chris Hemsworth, bu soygunları gerçekleştiren zeki ve deneyimli mücevher hırsızını canlandırıyor. Mark Ruffalo ise bu suçları çözmeye çalışan azimli bir dedektifi oynuyor.

ABD'de 13 Şubat'ta gösterime girecek olan Crime 101'in Türkiye'de vizyona girip girmeyeceği henüz netleşmiş değil. Ancak Amazon yapımı filmi ülkemizde vizyona sokulmayıp, ileri bir tarihte Amazon Prime Video'da yayınlanması da mümkün.

