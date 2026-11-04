AKSUNGUR, İHA'dan sonobuoy bırakarak denizaltı tespiti yaptı

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Oynat TUSAŞ üretimi AKSUNGUR İHA, Akdeniz’deki tatbikatta ilk kez havadan sonobuoy bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. Ankara’dan kalkan ve milli motorla havalanan platform, Akdeniz'e bıraktığı ASELBUOY sistemleriyle akustik dinleme gerçekleştirdi. Elde edilen veriler uydu üzerinden Ankara'ya aktarıldı ve su altı hedefleri uzaktan başarıyla tespit edildi. Böylece ilk kez bir insansız hava aracından denizaltı tespit görev zinciri eksiksiz tamamlanmış oldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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TUSAŞ tarafından geliştirilen AKSUNGUR, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TURNAs-26 İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı kapsamında Akdeniz'de yeni bir kabiliyetini sergiledi. İlk kez bir insansız hava aracından sonobuoy bırakan AKSUNGUR, sualtı akustik dinleme sistemleriyle denizaltı tespit görevini başarıyla tamamladı. Milli motor TEI-PD170 ile havalanan platform, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELBUOY sistemlerinden topladığı akustik verileri Ankara'ya aktararak su altı hedeflerinin uzaktan tespit edilmesini sağladı.

AKSUNGUR, ASELBUOY sistemlerini Akdeniz'e bıraktı

Ankara'dan havalanan ve uydu üzerinden kontrol edilen AKSUNGUR, Antalya açıklarındaki görev bölgesine intikal etti. Tatbikat kapsamında üç adet ASELBUOY 100P sualtı akustik dinleme sistemi ve bir sonobuoy taşıyan platform, görev bölgesinde 1.000 feet irtifaya alçaldı.

AKSUNGUR, üzerindeki pod aracılığıyla taşıdığı sistemleri Akdeniz'e bıraktıktan sonra 6.000 feet irtifaya yükselerek sinyal dinleme aşamasına geçti.

Görev bölgesinde yaklaşık dört saat uçuş gerçekleştiren AKSUNGUR, ASELBUOY sistemlerinden elde edilen akustik verileri Ankara'daki Yer Kontrol İstasyonu'na entegre veri aktarım merkezine iletti. Merkezde işlenen veriler üzerinden su altı hedefleri tespit edildi.

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Bu görevle ASELBUOY sistemleri ilk kez bir insansız hava aracından bırakılmış oldu. Sistemlerin görev bölgesine taşınması, denize bırakılması ve elde edilen verilerin uzaktaki bir merkezde değerlendirilmesini kapsayan görev zinciri başarıyla tamamlandı.

AKSUNGUR'un öne çıkan teknik özellikleri

Kanat açıklığı: 24 metre

Uzunluk: 12,5 metre

Yükseklik: 3,84 metre

Azami kalkış ağırlığı: 3.300 kg

Faydalı yük kapasitesi: 750 kg üzeri

Havada kalış süresi: 50 saate kadar

Servis tavanı: 40.000 feet

Datalink menzili: 250 km üzeri

Uydu haberleşme menzili: 5.000 km üzeri

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