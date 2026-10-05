Aktif Samsung Galaxy cihaz kullanıcısı 1.2 milyarı geçti

Tam Boyutta Gör Samsung, dünya genelinde şu anda 1.2 milyar kişinin Galaxy cihaz kullandığını belirtiyor. Bu büyümede, geniş fiyat aralığı, önemli donanım yenilikleri ve Note ile Fold gibi kategoriyi tanımlayan cihazlar rol oynuyor.

Samsung küresel akıllı telefon pazarında liderliğini sürdürdü 2 hf. önce eklendi

Aktif Galaxy telefon ve tablet kullanıcı sayısı 1.2 milyarı geçti

Bu önemli kilometre taşı, Samsung Japonya'nın YouTube'da yayınladığı yakın tarihli bir videoda açıklandı. Bir milyar kullanıcı barajını aşmak tesadüf eseri gerçekleşen bir durum değil; Samsung'un başarısı birkaç temel güçlü yönüne dayanıyor.

Her segmentte cihaz var

Samsung, cihaz çeşitliliğiyle akıllı telefon pazarında yılardır Apple’ı zorluyor. Yalnızca üst segment telefonlar piyasaya süren Apple'ın aksine Samsung, uygun fiyatlı giriş seviye Galaxy A serisi telefonlardan pahalı amiral gemisi ve katlanabilir cihazlara kadar hemen hemen her fiyat kategorisine hitap ediyor.

Samsung, Android'in ticari olarak piyasaya sürülmesinden sadece birkaç ay sonra Haziran 2009'da ilk Android akıllı telefonu olan Galaxy GT-I7500'ü tanıttı. Şirket, 2010 yılında ilk Galaxy S telefonunu piyasaya sürdüğünde, büyüme hızı büyük bir ivme kazandı. Marka daha sonra 2011 yılında Galaxy Note ve ikonik S Pen ile "Phablet" (telefon-tablet melezi) olarak adlandırılan büyük ekranlı eğlence ve üretkenlik segmentini oluşturdu. Ardından şirket, metal ve cam tasarımına sahip Galaxy S6 serisi ile endüstriyel tasarım anlayışını baştan aşağı yeniledi. Bu seri aynı zamanda Samsung Pay özelliğini de bünyesinde barındırıyordu.

Hangi yıl, hangi model tanıtıldı?

Samsung, 2019 yılında ilk Galaxy Fold modeliyle katlanabilir cihaz pazarına giriş yaptı. Bugün Samsung, neredeyse her tercihe uygun cihazın bulunmasını sağlayacak şekilde çeşitli form faktörlerinde katlanabilir cihazlar sunuyor.

2009: İlk Galaxy telefon Galaxy GT-I7500

2010: Amiral gemisi Galaxy S serisinin ilk telefonu Galaxy S

2011: Toplamda 40 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşan Galaxy S II

2011: Dünyanın ilk ana akım phableti (büyük ekranlı akıllı telefonu) ve ikonik S Pen kalemine sahip ilk Galaxy cihazı olan Galaxy Note

2012: Toplam satış adedi 70 milyonu aşan Galaxy S III

2014: Kavisli kenar ekrana sahip ilk Galaxy telefonu olan Galaxy Note Edge

2015: Metal ve cam tasarımı ile Samsung Pay özelliğini sunan ilk Galaxy telefonlar olan Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge

2016: IP68 derecesine ve Dual Pixel kamera otomatik odaklama teknolojisine sahip ilk Galaxy telefonlar olan Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge

2017: Infinity Display (Sonsuz Ekran) ve Samsung DeX özelliklerini kullanıma sunan Galaxy S8 ve Galaxy S8+

2018: Samsung'un yazılım arayüzü One UI . Aynı yıl, Galaxy serisine 4K 60fps video kaydı özelliğini getiren Galaxy S9 serisi tanıtıldı

. Aynı yıl, Galaxy serisine 4K 60fps video kaydı özelliğini getiren serisi tanıtıldı 2019: Dünyanın ticari olarak satışa sunulan ilk katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold

2020: 108 MP kamera ve 100x Space Zoom özelliklerine sahip ilk Galaxy telefonu olan Galaxy S20 Ultra

2024: Galaxy AI ile güçlendirilen ve 7 yıl güncelleme alacağı açıklanan ilk telefonlar olan Galaxy S24 serisi.

serisi. 2026: Dahili Gizlilik Ekranına (Privacy Display) sahip dünyanın ilk telefonu Galaxy S26 Ultra

Samsung, donanımın ötesine geçerek kullanıcıların ekosisteme girmesini de kolaylaştırdı. Basit QR kod kurulumuyla desteklenen Smart Switch uygulaması, eski cihazdan veri aktarımını zahmetsiz hale getiriyor. RCS ve Quick Share sayesinde iPhone kullanıcılarıyla platformlar arası paylaşım deneyimi de önemli ölçüde iyileştirildi. Gizlilik ve güvenlik noktasında da Samsung telefonlar, kullanıcı verilerini ve gizliliğini korumak amacıyla savunma sınıfı donanım ve yazılım güvenliği sağlayan Samsung Knox ile korunuyor.

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Aktif Samsung Galaxy cihaz kullanıcısı 1.2 milyarı geçti

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