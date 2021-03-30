Aktüel Broşürlerdeki Elektronik Ürünler Daha Ucuza Nasıl Alınır?

Aktüel broşürlerdeki bazı elektronik ürünler gerçekten ucuz olmayabilir. Oysaki bu ürünleri broşür fiyatlarından daha da ucuza alabilmek mümkün. Peki ya nasıl? İşte cevabı:

Elektronik ürünler fiyatlarıyla adeta cep yakıyor. Hal böyle olunca tüketiciler de mağaza mağaza, site site indirim kovalayarak istedikleri ürünü en ucuza almaya çalışıyor. Bu noktada Şok, A101 ve Bim gibi marketlerin indirim broşürleri tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. İndirim broşürlerindeki ürünler, kimi zaman piyasanın altında fiyatlara satılsa da bazen de daha ucuza başka bir yerde satılabiliyor. Dolayısıyla broşür ürünü de olsa fiyat karşılaştırması yapmakta fayda bulunuyor. Ancak tüketicilerin bir ürün için tek tek fiyat araştırması yapıp sonrasında da bu fiyatları karşılaştırması oldukça zahmetli bir durum. Zira market fiyatı, internet fiyatı, broşür fiyatı derken tüm fiyat seçeneklerini bulup karşılaştırmak bir hayli güç. Bu noktada akıllı alışveriş asistanı Akakçe bir ürünün piyasadaki tüm fiyatları bulup karşılaştırarak en ucuz fiyatı tek tıkla sunabiliyor.

Aradığın Elektronik Cihaz En Ucuza Bim Aktüel’de Mi?

Türkiye’nin birçok yerinde mağazası bulunan Bim, her hafta içerisinde süpermarketten kozmetiğe, kişisel bakımdan evcil hayvan ürünlerine kadar farklı farklı ürünlerin yer aldığı aktüel broşürler çıkarıyor. Bu broşürler özellikle elektronik ürünlerdeki indirimli fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hatta bu fiyatlar kimi zaman tüketicilere o kadar uygun geliyor ki Türkiye’nin birçok yerinde Bim mağazaları önünde sabahın erken saatlerinden itibaren sıra oluştuğuna tanıklık ediyoruz. Özellikle cep telefonu, oyun konsolu ve dizüstü bilgisayar gibi ürünlerdeki indirimler oldukça dikkat çekiyor. Peki Bim kataloğundaki elektronik ürünler gerçekten en ucuz fiyatlara mı satılıyor? Bu sorunun cevabı yapılan indirime göre değişkenlik gösterebiliyor. Öyle ki kimi zaman Bim aktüel kataloğundaki bir elektronik ürün en ucuz fiyata Bim’de satılırken, bazense katalogdaki bir ürünün daha ucuza başka bir yerde satıldığı olabiliyor. Dolayısıyla indirim broşürü de olsa bir ürüne piyasadaki en ucuz fiyat ile sahip olmak için fiyat karşılaştırması yapmakta fayda bulunuyor. Bunun için Akakçe’deki Bim bu hafta sayfasını ziyaret ederek, Bim kataloğundaki bir ürünün gerçekten en ucuza Bim’de satılıp satılmadığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca almak istediğiniz ürün başka bir yerde daha ucuza satılıyorsa da yine Akakçe aktüel sayesinde o ürünü Bim’deki fiyatından daha ucuza satın alabilirsiniz.

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A101 Kataloğundaki Elektronik Cihazları Daha Ucuza Satın Alma İmkânı Akakçe Aktüel’de!

Elektronik ürünlerin indirime girdiği kataloglardan birisi de A101 aktüel broşürleridir. Her hafta düzenli olarak indirim ve kampanyalar düzenleyen A101, on bini aşkın mağazasında telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, tıraş makinelerinden televizyonlara kadar onlarca elektronik ürünü indirimli fiyatlardan tüketicilerle buluşturuyor. Bu fiyatlar kimi zaman piyasanın en ucuzu olsa da bazen de A101 kataloğundaki bir elektronik cihazın daha ucuza başka bir yerde satıldığına da sıkça rastlanıyor. Özellikle elektronik ürünlerin fiyatları düşünüldüğünde o ürünlere en ucuz fiyata sahip olmak varken, kimse o ürün için en ucuz fiyattan daha yüksek bir meblağ ödemek istemez. Dolayısıyla A101’e gelen elektronik ürünleri satın almadan önce fiyat karşılaştırması yapmakta fayda bulunuyor. Söz konusu fiyat karşılaştırması olduğunda tüketici bir hayli zorlanıyor. Çünkü internet fiyatı, market fiyatı ve broşür fiyatı derken bir ürünün tüm fiyat seçeneklerini bulup karşılaştırmak oldukça karmaşık bir durum. Oysaki akakce.com’un fiyat kontrol sistemi sayesinde A101 aktüel broşüründeki bir elektronik cihaz, şayet başka bir yerde daha ucuza satılıyorsa tüketici uyarılıyor. Böylece tüketici tasarruf ederek, bir ürüne olması gereken fiyattan fazla para ödemek zorunda kalmıyor.

Şok Kataloğundan Daha Ucuz Fiyatları Keşfedin

Elektronik ürünlerin uğrak adreslerinden birisi de Şok marketlerdir. Her hafta farklı farklı elektronik ürünleri cazip fiyatlardan satışa sunan Şok, kimi zaman indirim konusunda tatmin edici olmayabiliyor. Çünkü bir ürünün Şok katalog fiyatı bazen piyasanın en ucuzu olsa da bazen de o ürünün başka bir yerde daha ucuza satıldığı durumlar olabiliyor. Dolayısıyla mecra fark etmeksizin bir ürünü satın almadan önce fiyat karşılaştırması yapmakta fayda bulunuyor. Bir elektronik ürünün fiyatını karşılaştırırken de şu kriterlere dikkat etmek gerekiyor:

Teşhir ürünü olup olmadığı

Garanti süresi

İthalatçı garantili mi olduğu yoksa distribütör (Türkiye) garantili olduğu

Hacimce büyük ürünlerde teslimat ve montajın tedarikçi firma tarafından yapılıp yapılmadığı

Kutu içeriği

Aradığınız elektronik ürün, Şok’tan daha ucuza başka bir yerde satılıyorsa en ucuz fiyat bilgisine ve bu fiyatların koşullarına da Akakçe ile ulaşabilirsiniz.

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