Ay Yapım tamamen yapay zekâ ile Castle Walls dizisini hazırladı

Castle Walls geliyor
Castle Walls adı verilen dizi tamamen yapay zekâ tarafından hazırlandı ve 15’er dakikalık 3 bölümden oluşuyor. Alamut Kalesi’nin gizeminden ilham alan mini dizi yıl bitmeden yayınlanmış olacak. Henüz isim verilmese de ulusal televizyon kanallarında ve global bir dijital içerik platformunda yayınlanacağı açıklandı.
Ay Yapım bir süre önce Singapur'da AI Yapım adında yeni bir iştirak hayata geçirdiğini duyurmuştu. İştirak, lisanslı video eğitim modeli olan AYDNA 1.0'ı üretti ve özel bir senaryo panosu aracını kullanıyor. Dizi ayrıca tamamen yapay zekâ ile üretilen ilk dizilerden birisi olarak Cannes Mipcom fuarında da gösterilecek.
