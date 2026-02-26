Alexa+ artık ruh halinize bağlı olarak ses tonunu değiştirebiliyor

Tam Boyutta Gör Amazon, Alexa+'ın artık sizinle konuşma şeklini değiştirebileceğinizi duyurdu. Ruh halinize bağlı olarak ses tonunu ayarlamanıza olanak tanıyan üç yeni özelleştirilebilir stil bulunuyor: Kısa, Rahat ve Tatlı. Yani ister hızlı, özlü cevaplar, ister daha rahat bir sohbet havası, isterseniz de daha sıcak bir sohbet istiyor olun, Alexa size uygun bir seçenek sunuyor. Elbette, bunların hiçbiri Alexa'nın işlevlerini etkilemiyor; sadece sizinle nasıl iletişim kuracağını değiştiriyor.

Brief muhtemelen en belirgin şekilde farklı olanı. Alexa+, bu tona ayarlandığında gereksiz laf kalabalığı yapmadan kısa ve doğrudan cevaplar veriyor. Basit bir soru sorduğunuzda Alexa'nın uzun bir monologa hazırlanıyormuş gibi hissediyorsanız, aradığınız ayar bu. Chill ayarı, rahat ve sohbet havasında bir ortam yaratıyor, tıpkı bir arkadaşınızdan yardım isterken yaptığınız muhabbet gibi. Sweet ise daha sıcak ve coşkulu bir tonda; örnek ses biraz flörtöz gibi geliyor.

Alexa'nın yeni kişilik stilleri artık tüm Alexa+ kullanıcılarına sunuldu. Alexa Plus’a eklenen farklı ses tonlarını denemek için, Alexa uygulamasında Cihazınız - Cihaz Ayarları - Alexa Personality Style bölümüne gidebilir veya Echo cihazınıza "Alexa, change your personality style” diyebilirsiniz. Alexa'nın sekiz farklı sesi bu stillerle birlikte çalışmaya devam ediyor, sesi ve kişiliği bağımsız olarak değiştirebilirsiniz. Bunun için, Alexa uygulamasında Cihazlar sekmesinden cihazınızı seçin, Ayarlar'a dokunun, ardından Genel altında Alexa’s Voice’u seçin.

Alexa Plus artık ruh haline bağlı farklı tonlarda konuşabiliyor

