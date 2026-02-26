Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alexa+ artık ruh halinize bağlı olarak ses tonunu değiştirebiliyor

    Alexa Plus artık orijinal ses tonuna ek olarak, üç yeni kişilik seçeneği sunuyor. Brief doğrudan cevaplar verirken, Chill daha rahat yanıtlar sunuyor, Sweet daha sıcak bir hava katıyor.

    amazon alexa plus yeni ses tonları Tam Boyutta Gör
    Amazon, Alexa+'ın artık sizinle konuşma şeklini değiştirebileceğinizi duyurdu. Ruh halinize bağlı olarak ses tonunu ayarlamanıza olanak tanıyan üç yeni özelleştirilebilir stil bulunuyor: Kısa, Rahat ve Tatlı. Yani ister hızlı, özlü cevaplar, ister daha rahat bir sohbet havası, isterseniz de daha sıcak bir sohbet istiyor olun, Alexa size uygun bir seçenek sunuyor. Elbette, bunların hiçbiri Alexa'nın işlevlerini etkilemiyor; sadece sizinle nasıl iletişim kuracağını değiştiriyor.

    Amazon Alexa+ için yeni ses tonları: Brief, Chill ve Sweet

    Brief muhtemelen en belirgin şekilde farklı olanı. Alexa+, bu tona ayarlandığında gereksiz laf kalabalığı yapmadan kısa ve doğrudan cevaplar veriyor. Basit bir soru sorduğunuzda Alexa'nın uzun bir monologa hazırlanıyormuş gibi hissediyorsanız, aradığınız ayar bu. Chill ayarı, rahat ve sohbet havasında bir ortam yaratıyor, tıpkı bir arkadaşınızdan yardım isterken yaptığınız muhabbet gibi. Sweet ise daha sıcak ve coşkulu bir tonda; örnek ses biraz flörtöz gibi geliyor.

    Alexa'nın yeni kişilik stilleri artık tüm Alexa+ kullanıcılarına sunuldu. Alexa Plus’a eklenen farklı ses tonlarını denemek için, Alexa uygulamasında Cihazınız - Cihaz Ayarları - Alexa Personality Style bölümüne gidebilir veya Echo cihazınıza "Alexa, change your personality style” diyebilirsiniz. Alexa'nın sekiz farklı sesi bu stillerle birlikte çalışmaya devam ediyor, sesi ve kişiliği bağımsız olarak değiştirebilirsiniz. Bunun için, Alexa uygulamasında Cihazlar sekmesinden cihazınızı seçin, Ayarlar'a dokunun, ardından Genel altında Alexa’s Voice’u seçin.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cs 1.5 download easytronic şanzıman ford focus alınır mı dama taktikleri öpüşmek nasıl bir his

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum