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    Alfa Romeo, yeni SUV modelinin ilk ipucu görselini paylaştı

    İtalyan üretici, ürün gamını yeni bir SUV modelle genişletmeyi planlıyor. Şirket, C-SUV segmentinde yer alacağı belirtilen modelin ipucu görselini paylaştı.       

    Alfa Romeo'nun yeni SUV modeline ilk bakış Tam Boyutta Gör
    İtalyan premium otomobil üreticisi Alfa Romeo, gelecekteki ürün gamına ilişkin önemli bir ipucunu kamuoyuyla paylaştı. Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Emanuele Cappellano, markanın geliştirdiği yeni SUV modelinin arka tasarımına ait ilk görseli tanıttı. Paylaşılan ilk tasarım ipucu, Alfa Romeo’nun kendine özgü tasarım dilini geleceğe taşıyacak yeni model hakkında önemli sinyaller veriyor.

    Fastlane 2030 stratejisinin yeni adımı

    Alfa Romeo, 21 Mayıs'ta gerçekleştirilen Stellantis Yatırımcı Günü 2026 kapsamında açıkladığı Fastlane 2030 stratejisi doğrultusunda ürün gamını genişletmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda geliştirilen yeni SUV modeli, markanın pazarın merkezindeki en rekabetçi segmentte daha güçlü bir konum elde etmesini hedefliyor. Yeni model, farklı müşteri beklentilerine hitap edecek çoklu enerji seçeneklerine sahip güç-aktarma sistemleriyle sunulacak.

    İtalya'da tasarlanıp üretilecek üretilecek

    Yeni SUV modeli, Torino'daki Centro Stile Alfa Romeo tarafından tasarlanacak ve markanın İtalya'daki Melfi fabrikasında üretilecek. Böylece Alfa Romeo, tasarım ve üretimde İtalyan köklerini koruyarak geleceğe taşıyacak. Resmi tanıtımının 2027 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni model, Alfa Romeo'nun ürün gamında önemli bir rol üstlenerek markanın büyüme stratejisine katkı sağlayacak.

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