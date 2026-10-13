Alfa Romeo'nun yeni tasarım dili Cuorerosso konseptiyle ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Alfa Romeo, Cuorerosso konseptinin tasarımını ve teknik detaylarını ortaya çıkardı. İlk bakışta iki kapılı bir spor otomobili andıran model, aslında 4 kapılı ve 2+2 oturma düzenine sahip bir Gran Turismo. Konseptin kaputunun altında ise elektrik desteğiyle güçlendirilen 2,9 litrelik çift turbo V6 bulunuyor.

Markanın Bellezza Necessaria adlı yeni tasarım anlayışını sergileyen Cuorerosso, süper otomobillerin dramatik çizgilerini uzun yol odaklı GT modellerinin gövde oranlarıyla birleştiriyor. Ancak Alfa Romeo, konseptin seri üretime geçeceğine ilişkin bir açıklama yapmış değil.

Uzun kaput, alçak gövde ve altın renkli jantlar

Cuorerosso’nun ön bölümünde uzun ve alçak kaput, belirgin gövde çizgileri ve Alfa Romeo’nun karakteristik üçgen ızgarası öne çıkıyor. Çok sayıda küçük LED’den oluşan kama biçimli farlar, markanın alışılmış aydınlatma tasarımlarına farklı bir yorum getiriyor.

Yan tarafta gövde boyunca uzanan kıvrımlar ve keskin çizgiler dikkat çekiyor. Yan camlar, tavanın kenarlarına doğru uzanarak kabini saran bir görünüm oluşturuyor. Altın renkli dövme jantlarda kullanılan 6 dairesel unsur da Alfa Romeo’nun tanıdık jant tasarımlarını yeniden yorumluyor.

Tam Boyutta Gör Arka bölümde Scudetto biçimli arka cam, dairesel LED stoplar ve tamponun merkezine üst üste yerleştirilen egzoz çıkışları bulunuyor.

Yaklaşık 4,7 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 1,3 metre yüksekliğindeki Cuorerosso, Giulia’dan biraz daha uzun, daha geniş ve daha alçak bir gövdeye sahip.

Quadrifoglio’nun V6 motoruna hibrit desteği

Konseptte, Giulia ve Stelvio Quadrifoglio’dan tanıdığımız 2,9 litrelik çift turbo V6 motor kullanılıyor. Söz konusu motor, 512 beygir güç ve 600 Nm tork üretiyor. Teknik altyapıda dört tekerlekten çekiş, tork konvertörlü otomatik şanzıman ve karbon fiber şaft da yer alıyor.

Cuorerosso’da V6 motor bir hibrit sistemle destekleniyor. Ancak elektrik motorunun gücü, batarya kapasitesi ve toplam sistem çıkışı henüz açıklanmış değil. Bu nedenle konseptin kesin güç değeri bilinmiyor.

1967 model 33 Stradale’den ilham alan kabin

Tam Boyutta Gör Cuorerosso’nun iç mekânında 1967 tarihli Alfa Romeo 33 Stradale’den esinlenilmiş. Sade ön konsol, dairesel havalandırma çıkışları ve kırmızı-siyah deri kaplı spor koltuklar, kabinin karakterini belirliyor.

Geleneksel yuvarlak direksiyon yerine lövye biçimli bir direksiyon kullanılıyor. Sürüş modu seçicisi ve diğer anahtarlar doğrudan direksiyon üzerine yerleştirilmiş.

En dikkat çekici detaylardan biri ise sürücünün önündeki gösterge. Tek büyük gösterge, bir düğmeye basıldığında 2 ayrı göstergeye bölünebiliyor. Böylece sürücü farklı bir gösterge düzenine geçebiliyor.

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Koltukların arasındaki yüzer orta konsolda büyük bir dokunmatik panel ile fiziksel kontroller birlikte kullanılıyor.

Arka koltuklara ters açılan kapılardan erişiliyor

Cuorerosso’nun coupe görünümünün arkasında, arka yolcular için ayrı kapılar bulunuyor. Geriye doğru açılan arka kapılar, 2 kişilik arka bölüme erişim sağlıyor.

Öndekiler gibi sportif biçimde tasarlanan arka koltuklara, çeşitli işlevlerin yönetilebildiği ayrı bir dokunmatik ekran eşlik ediyor. Böylece konsept, sürücü odaklı tasarımını arka yolculara yönelik detaylarla tamamlıyor.

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Alfa Romeo'nun yeni tasarım dili Cuorerosso konseptiyle sahnede

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