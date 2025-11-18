Giriş
    Alfa Solar ve Astronergy, Türkiye’de güneş hücresi üretecek!

    Alfa Solar ile Astronergy Europe, Balıkesir’de yıllık 2,5 GW kapasiteli entegre güneş hücresi ve wafer tesisi kurmak için ortaklık başlattı. İlk aşamada 200 milyon dolarlık yatırım planlanıyor.

    Alfa Solar ve Astronergy, Türkiye’de güneş hücresi üretecek! Tam Boyutta Gör

    Türkiye’de güneş enerjisi üretim zincirini güçlendirecek yeni bir adım atılıyor. Ankara merkezli panel üreticisi Alfa Solar ile Almanya merkezli Astronergy Europe, Türkiye’de entegre güneş hücresi ve wafer üretim tesisi kurmak üzere ortaklığa gidiyor. İki şirket arasında imzalanan ortak girişim anlaşmasına göre proje, Astronergy Europe’a ait ve İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı Astronergy Yüksek Teknoloji Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinden yürütülecek.

    Güneş enerjisi için kritik girişim

    KAP’a yapılan açıklamada, planlanan hisse devri veya sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni şirkette Alfa Solar ve Astronergy Europe’un eşit oranlarda, yani yüzde 50’şer paya sahip olacağı belirtildi. Ortak yatırımla kurulacak entegre tesis, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsis edilen alanda yükselecek. Üretim, ingot kesim süreciyle başlayacak ve yıllık 2,5 GW kapasiteye ulaşacak şekilde tasarlanacak.

    Projenin ilk aşamasının yaklaşık 200 milyon dolar düzeyinde bir yatırım gerektirdiği hesaplanıyor. Yatırımın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın stratejik üretim ve ileri teknoloji projelerini destekleyen HIT-30 programı kapsamına alınması hedefleniyor.

    Alfa Solar, Ankara’daki tesisinde yıllık 2,5 milyon adet panel üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Şirketin 40.000 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisinde half-cut, bifacial ve TOPCon teknolojili paneller üretiliyor. Astronergy Europe ise Çinli Chint Group’un Avrupa’daki iştiraki olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, bu yılın başlarında Türkiye’de 500 milyon dolarlık yeni bir TOPCon hücre üretim hattı yatırımı planladığını açıklamış, üretimin en az yüzde 80’inin ihracata yönelik olacağını duyurmuştu.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/11/17/alfa-solar-and-astronergy-plan-solar-cell-wafer-venture-in-turkey/ https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1517113
