Ali Atay ve Haluk Bilginer, Amazon yapımı Güneye Giderken'de buluşuyor

Güneye Giderken, Ali Atay'ın imzasını taşıyor. Daha çok oyuncu olarak tanınsa da senarist ve yönetmen olarak da dikkat çekici işlere imza atan Atay, senaryosunu yazdığı Güneye Giderken'in yönetmen koltuğuna da oturacak.
Güneye Giderken İçin Bu Ay Sete Çıkılacak
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Güneye Giderken'in çekimlerine 30 Temmuz'da başlanacak. Bu da filmi yakın bir gelecekte izleme şansı yakalayacağımızı gösteriyor.
Güney Giderken, bir yol filmi olacak. Yol boyunca yaşanan beklenmedik olaylar, karakterlerin geçmişleriyle ve kendi aralarındaki çatlaklarla yüzleşmesine sebep olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: