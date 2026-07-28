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    Ali Atay ve Haluk Bilginer, Amazon yapımı Güneye Giderken'de buluşuyor

    Amazon Prime Video, Türkiye'de dikkat çekici bir proje daha hayata geçiriyor. Güney Giderken adını taşıyan film, Ali Atay ve Haluk Bilginer'i yeniden bir araya getirecek.

    Ali Atay ve Haluk Bilginer, Amazon yapımı Güneye Giderken'de buluşuyor Tam Boyutta Gör
    Daha önce Masum, Nuh Tepesi, Sekizinci Aile gibi yapımlarda birlikte çalışan Ali Atay ve Haluk Bilginer, şimdi ilgi çekici yeni bir proje için tekrar bir araya geliyor. İkili, Amazon çatısı altında hazırlanan Güneye Giderken filminde birlikte rol alacak.

    Güneye Giderken, Ali Atay'ın imzasını taşıyor. Daha çok oyuncu olarak tanınsa da senarist ve yönetmen olarak da dikkat çekici işlere imza atan Atay, senaryosunu yazdığı Güneye Giderken'in yönetmen koltuğuna da oturacak.

    Güneye Giderken İçin Bu Ay Sete Çıkılacak

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Güneye Giderken'in çekimlerine 30 Temmuz'da başlanacak. Bu da filmi yakın bir gelecekte izleme şansı yakalayacağımızı gösteriyor.

    Güney Giderken, bir yol filmi olacak. Yol boyunca yaşanan beklenmedik olaylar, karakterlerin geçmişleriyle ve kendi aralarındaki çatlaklarla yüzleşmesine sebep olacak.

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