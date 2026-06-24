Alibaba'dan yapay zekânın artan yükü için yeni çözüm: Gece kullanmak daha ucuz olacak

Tam Boyutta Gör Bir yandan giderek daha popüler hâle gelen büyük dil modelleri, diğer yandan tüm gün otonom olarak çalışabilen AI ajanlarının yavaş yavaş gerçeğe dönüşmesi derken, AI'ın artan veri yükünü karşılamak giderek zorlaşıyor. Dev bulut ağlarına ve veri merkezlerine sahip şirketler bile artan bu yüke yetişmekte zorlanıyor. Tam da böyle bir dönemde, Alibaba'dan ilginç bir çözüm geldi. Alibaba Cloud, maliyet ve performans dengesini yeniden tanımlayan yeni bir sistem duyurdu.

Yapay Zekâyı Gece Kullanmak Daha Ucuz Olacak

Alibaba Cloud’un açıkladığı yeni modele göre QoderWork (şirketin AI ajanı yeteneklerine sahip yeni platformu) içerisinde “Peak Valley Token” adı verilen bir yapı devreye alındı. Bu sistem, yapay zekâ işlemlerinin günün belirli saatlerinde daha düşük maliyetle çalıştırılmasına olanak tanıyor. Gece 22:00 ile sabah 08:00 arasında geçerli olan bu indirimli kullanım döneminde, sistem otomatik olarak daha düşük fiyatlandırma uyguluyor. Şirketin aktardığına göre, bu saatlerde QoderWork, QoderDesktop ve CLI gibi ürünlerde Qwen3.7-Max modelinin kullanım maliyeti yüzde 20’ye kadar düşebiliyor. Genel olarak bakıldığında ise gece saatlerinde yapılan işlemlerde harcanan “token” miktarı gündüze kıyasla yüzde 20 ila 40 arasında daha düşük seviyelerde kalıyor.

Görevler Sabahtan Zamanlanıp Geceye Bırakılabilecek

Sistemin temel mantığı yalnızca fiyat indirimi sunmakla sınırlı değil. Kullanıcılar gün içinde görevlerini planlayabiliyor veya daha kapsamlı iş akışlarını geceye zamanlayarak sisteme bırakabiliyor. Bu noktada QoderWork, bir tür dijital çalışan gibi hareket ederek verilen komutları arka planda otonom şekilde yürütüyor ve sabah saatlerine gelindiğinde tamamlanmış sonuçları kullanıcıya sunuyor. Bu yaklaşım özellikle uzun süren veri işleme, doküman üretimi veya analiz görevlerinde verimliliği artırmayı hedefliyor.

Ocak ayında tanıtılan QoderWork, kullanıcıların doğal dil komutlarıyla bilgisayarlarındaki yerel uygulamaları ve dosyaları kontrol edebilmesine imkân tanıyor. Mac ve Windows işletim sistemlerinde çalışabilen platform, belge oluşturma, veri analizi ve dosya yönetimi gibi görevleri tek bir akış içerisinde gerçekleştirebiliyor.

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Alibaba'nın sunduğu bu model, diğer yapay zekâ ve bulut şirketleri için de örnek olabilir. Veri merkezleri gün içinde insanların anlık sorularına ve isteklerine yanıt vermek için kullanılırken, daha kapsamlı görevleri yerine getirecek AI ajanları, acelesi olmayan işleri geceye bırakarak veri merkezlerinin yükü tüm güne dağıtmasına yardımcı olabilir. Buna karşılık kullanıcılar da anlık yapılması gerekmeyen işlemleri daha düşük maliyete yapabilir.

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