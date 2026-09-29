Alibaba'dan getirilen çakma Range Rover'lara İsveç polisi el koydu: Ehliyet gerekmiyordu

Mevzuattaki açıktan yararlanmak istedi
Satıcının söz konusu aracı ehliyet gerektirmeden kullanılabilen bir model olarak tanıttığı bildiriliyor. İlanlarda azami hızı 25 km/s olarak gösterilse de açıklama kısmında 30 km/s hıza ulaşabildiği ifade edildi. İsveç'te resmi olarak II. sınıf moped kategorisinde değerlendirilen ve bu nedenle tescil zorunluluğu bulunmayan araç 1 kW motor gücüne, 4.02 metre uzunluğa, 1.62 metre genişliğe ve 1.70 metre yüksekliğe sahip.
Satıcının amacı, Citroen Ami ve Microlino Lite gibi hafif dört tekerlekli araçların 16 yaş ve üzeri veya ehliyetsiz kişilerce kullanılmasına izin veren Avrupa'daki mevzuat esnekliklerinden yararlanmaktı. Sokaktaki denetimler ise kağıt üzerindeki vaatleri boşa çıkardı.
Engelli sürücü polis denetimine takıldı
Yürüme zorluğu çeken ve günlük ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bu aracı satın alan engelli vatandaş Stig Björkevall, bir süpermarket çıkışında polis denetimine takıldı. Sürücüden belgeleri isteyen polis ekipleri detaylı inceleme yapmak üzere araca geçici olarak el koydu.
Ya ehliyet alınacak ya da satılacak
Satıcı şirket bataryanın ağırlık hesabına katılmaması gerektiğini savunarak polisin tartım işleminin hatalı olduğunu öne sürse de aracın diğer tüm teknik parametrelerinin de mevzuata aykırı olduğu açıklandı.
Resmi incelemelerin ardından Titan R7S'in ehliyetsiz kullanılabilecek araç sınıfında olmadığına karar verildi. Bu nedenle aracı satın alan sürücülerin ya araçlarını satması ya da geçerli bir sürücü belgesi alması gerekecek.Kaynakça https://www.nwt.se/nyheter/polisen-tog-stigs-bil-sitter-ju-bara-har/ https://carup.se/polisen-beslagtog-stigs-korkortsfria-rs7a/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: