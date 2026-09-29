Alibaba'dan getirilen çakma Range Rover'lara İsveç polisi el koydu: Ehliyet gerekmiyordu

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Tam Boyutta Gör İsveç'te Alibaba üzerinden getirtilen ve "ehliyetsiz kullanılabilir" vaadiyle satılan Çin yapımı elektrikli araçlar, teknik standartları ihlal ettiği gerekçesiyle polis engeline takıldı. Yetkililer yasal sınırları aşan bu araçlara el koymaya başladı.

Tam Boyutta Gör İsveç'teki bir satıcı, Çin merkezli e-ticaret platformu Alibaba üzerinden yaklaşık 3.500 euro'ya ithal edilebilen Çin yapımı Titan R7S model elektrikli hafif dört tekerlekli aracı satışa sundu. Range Rover'ın tasarımından esinlenilerek üretilen araç, İsveç'te Alibaba'daki fiyatının yaklaşık beş katına 15.950 euro karşılığında tüketicilere sunuldu.

Mevzuattaki açıktan yararlanmak istedi

Satıcının söz konusu aracı ehliyet gerektirmeden kullanılabilen bir model olarak tanıttığı bildiriliyor. İlanlarda azami hızı 25 km/s olarak gösterilse de açıklama kısmında 30 km/s hıza ulaşabildiği ifade edildi. İsveç'te resmi olarak II. sınıf moped kategorisinde değerlendirilen ve bu nedenle tescil zorunluluğu bulunmayan araç 1 kW motor gücüne, 4.02 metre uzunluğa, 1.62 metre genişliğe ve 1.70 metre yüksekliğe sahip.

Satıcının amacı, Citroen Ami ve Microlino Lite gibi hafif dört tekerlekli araçların 16 yaş ve üzeri veya ehliyetsiz kişilerce kullanılmasına izin veren Avrupa'daki mevzuat esnekliklerinden yararlanmaktı. Sokaktaki denetimler ise kağıt üzerindeki vaatleri boşa çıkardı.

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Engelli sürücü polis denetimine takıldı

Yürüme zorluğu çeken ve günlük ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bu aracı satın alan engelli vatandaş Stig Björkevall, bir süpermarket çıkışında polis denetimine takıldı. Sürücüden belgeleri isteyen polis ekipleri detaylı inceleme yapmak üzere araca geçici olarak el koydu.

Tam Boyutta Gör Yapılan teknik incelemede aracın bu kategoride izin verilen 425 kilogramlık ağırlık sınırını aştığı ve 600 kilogram olduğu belirlendi. Ayrıca en fazla 2 koltuğa izin verilen araç kategorisinde bu modelin 5 koltukla satıldığı tespit edildi. Polis aracın yasal sınırların üzerinde motor gücü ürettiği ve belirlenen hız limitini aştığı yönünde de şüphe tespit etti.

Ya ehliyet alınacak ya da satılacak

Satıcı şirket bataryanın ağırlık hesabına katılmaması gerektiğini savunarak polisin tartım işleminin hatalı olduğunu öne sürse de aracın diğer tüm teknik parametrelerinin de mevzuata aykırı olduğu açıklandı.

Resmi incelemelerin ardından Titan R7S'in ehliyetsiz kullanılabilecek araç sınıfında olmadığına karar verildi. Bu nedenle aracı satın alan sürücülerin ya araçlarını satması ya da geçerli bir sürücü belgesi alması gerekecek.

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