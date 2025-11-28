Giriş
    Alibaba, değiştirilebilir batarya ile AI gözlük dünyasına girdi

    Çinli dev Alibaba, Quark AI S1 ve G1 akıllı gözlüklerini değiştirilebilir batarya, micro-OLED ekran, yapay zeka destekli komutlar ve geniş uygulama entegrasyonuyla tanıttı.

    Alibaba, değiştirilebilir batarya ile AI gözlük dünyasına girdi Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji şirketi Alibaba, yapay zeka destekli akıllı gözlük pazarına Quark AI serisiyle giriş yaptı. Çin’de tanıtılan yeni modeller, özellikle tüm gün kullanım sunan değiştirilebilir çift batarya sistemi ile piyasadaki rakiplerinden ayrılıyor. Şirket, pazarın geleceğini belirlemesi beklenen giyilebilir yapay zeka teknolojilerine güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor.

    Çin dışına da çıkacaklar

    Serinin en üst modeli olan Quark AI S1, şeffaf micro-OLED ekranları, çoklu renk seçenekleri ve farklı lens türleriyle dikkat çekiyor. Daha çok günlük kullanım odaklı tasarlanan G1 ise daha erişilebilir bir fiyat seviyesinde konumlandırılıyor. S1 modeli 3.799 yuan (yaklaşık 537 dolar), G1 ise 1.899 yuan (yaklaşık 268 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Şirket, iki model arasındaki temel ayrımın ekran teknolojisi ve lens tipi olduğunu belirtiyor.

    Alibaba, değiştirilebilir batarya ile AI gözlük dünyasına girdi Tam Boyutta Gör
    Her iki gözlükte de kemik iletimli mikrofonlar, dahili kamera ve kullanıcıya toplamda 24 saate kadar kullanım sağlayan değiştirilebilir batarya yapısı bulunuyor. Gözlükler, şirketin kendi yapay zeka modeli Qwen tarafından destekleniyor ve bağlı bir uygulama üzerinden dokunma veya ses komutlarıyla kontrol edilebiliyor. Gözlüklerde yer alan kamera ile 3K video, fotoğraf çekimi ve AI ile geliştirilmiş 4K çıktı alınabiliyor.

    Yeni seri, şirket ekosistemine entegre çalışacak şekilde tasarlanmış durumda. Kullanıcılar, Alipay ve Taobao gibi popüler servislerle etkileşime girebilirken QQ Music ve NetEase Cloud Music gibi müzik platformlarıyla da doğrudan bağlantı kurulabilecek. Gözlükler anlık çeviri, fiyat tanıma, navigasyon desteği, transkript gibi günlük kullanımda pratik fayda sunan özelliklerle geliyor.

    Alibaba, Quark serisi akıllı gözlüklerini sadece Çin ile sınırlı tutmayacak. Aktarılanlara göre 2026’da uluslararası sürüm de piyasaya çıkacak. Ancak hangi ülkelerde satılacağı henüz paylaşılmış değil.

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    C
    cerdem40 5 dakika önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 7 dakika önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 26 dakika önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 41 dakika önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 46 dakika önce

    Kupon varsa talibim.

