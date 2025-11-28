Alibaba, değiştirilebilir batarya ile AI gözlük dünyasına girdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji şirketi Alibaba, yapay zeka destekli akıllı gözlük pazarına Quark AI serisiyle giriş yaptı. Çin’de tanıtılan yeni modeller, özellikle tüm gün kullanım sunan değiştirilebilir çift batarya sistemi ile piyasadaki rakiplerinden ayrılıyor. Şirket, pazarın geleceğini belirlemesi beklenen giyilebilir yapay zeka teknolojilerine güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Çin dışına da çıkacaklar

Serinin en üst modeli olan Quark AI S1, şeffaf micro-OLED ekranları, çoklu renk seçenekleri ve farklı lens türleriyle dikkat çekiyor. Daha çok günlük kullanım odaklı tasarlanan G1 ise daha erişilebilir bir fiyat seviyesinde konumlandırılıyor. S1 modeli 3.799 yuan (yaklaşık 537 dolar), G1 ise 1.899 yuan (yaklaşık 268 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Şirket, iki model arasındaki temel ayrımın ekran teknolojisi ve lens tipi olduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Her iki gözlükte de kemik iletimli mikrofonlar, dahili kamera ve kullanıcıya toplamda 24 saate kadar kullanım sağlayan değiştirilebilir batarya yapısı bulunuyor. Gözlükler, şirketin kendi yapay zeka modeli Qwen tarafından destekleniyor ve bağlı bir uygulama üzerinden dokunma veya ses komutlarıyla kontrol edilebiliyor. Gözlüklerde yer alan kamera ile 3K video, fotoğraf çekimi ve AI ile geliştirilmiş 4K çıktı alınabiliyor.

Yeni seri, şirket ekosistemine entegre çalışacak şekilde tasarlanmış durumda. Kullanıcılar, Alipay ve Taobao gibi popüler servislerle etkileşime girebilirken QQ Music ve NetEase Cloud Music gibi müzik platformlarıyla da doğrudan bağlantı kurulabilecek. Gözlükler anlık çeviri, fiyat tanıma, navigasyon desteği, transkript gibi günlük kullanımda pratik fayda sunan özelliklerle geliyor.

Alibaba, Quark serisi akıllı gözlüklerini sadece Çin ile sınırlı tutmayacak. Aktarılanlara göre 2026’da uluslararası sürüm de piyasaya çıkacak. Ancak hangi ülkelerde satılacağı henüz paylaşılmış değil.

