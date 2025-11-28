Alibaba, değiştirilebilir batarya ile AI gözlük dünyasına girdi

Çin dışına da çıkacaklar
Serinin en üst modeli olan Quark AI S1, şeffaf micro-OLED ekranları, çoklu renk seçenekleri ve farklı lens türleriyle dikkat çekiyor. Daha çok günlük kullanım odaklı tasarlanan G1 ise daha erişilebilir bir fiyat seviyesinde konumlandırılıyor. S1 modeli 3.799 yuan (yaklaşık 537 dolar), G1 ise 1.899 yuan (yaklaşık 268 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Şirket, iki model arasındaki temel ayrımın ekran teknolojisi ve lens tipi olduğunu belirtiyor.
Yeni seri, şirket ekosistemine entegre çalışacak şekilde tasarlanmış durumda. Kullanıcılar, Alipay ve Taobao gibi popüler servislerle etkileşime girebilirken QQ Music ve NetEase Cloud Music gibi müzik platformlarıyla da doğrudan bağlantı kurulabilecek. Gözlükler anlık çeviri, fiyat tanıma, navigasyon desteği, transkript gibi günlük kullanımda pratik fayda sunan özelliklerle geliyor.
Alibaba, Quark serisi akıllı gözlüklerini sadece Çin ile sınırlı tutmayacak. Aktarılanlara göre 2026’da uluslararası sürüm de piyasaya çıkacak. Ancak hangi ülkelerde satılacağı henüz paylaşılmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
