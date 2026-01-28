Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alibaba Qwen-3, yörüngede çalıştırılan ilk yapay zeka oldu

    Alibaba Cloud’un Qwen-3 modeli, yörüngede çalıştırılan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zekası oldu. Sistem, sorgudan sonuca kadar tüm süreci uzayda 2 dakikadan kısa sürede tamamladı.

    Alibaba Qwen-3, yörüngede çalıştırılan ilk yapay zeka oldu Tam Boyutta Gör
    Alibaba Cloud tarafından geliştirilen Qwen-3, yörüngede yüklenip çalıştırılan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka modeli oldu. Kasım ayında gerçekleştirilen operasyon kapsamında Qwen-3, Çinli uzay girişimi Adaspace Technology tarafından geliştirilen bir yörünge bilişim merkezine başarıyla yüklendi ve birden fazla çıkarım görevini uzayda yerine getirdi.

    Sorgudan çıkarıma 2 dakika

    Şirketin icra kurulu başkan yardımcısı Wang Yabo, pazartesi günü katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamada, bu sürecin teknik detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Wang Yabo’nun verdiği bilgilere göre yerden sorguların gönderilmesi, yörüngede yapay zeka çıkarımının yapılması ve sonuçların tekrar Dünya’ya iletilmesi dahil tüm süreç iki dakikadan kısa sürede tamamlandı.

    Qwen-3, Adaspace’in “Star-Compute Project” adını verdiği büyük ölçekli uzay bilişim altyapısının ilk halkasında konumlanan yörünge merkezine entegre edildi. Bu proje, fiziksel yapay zeka uygulamalarını desteklemek ve yapay zeka modellerinin eğitimi ile çıkarım süreçlerini uzaya taşımak amacıyla tasarlanan 2.800 uyduluk bir ağdan oluşuyor. Adaspace’in ilk uzay bilişim merkezi, geçtiğimiz yıl mayıs ayında yörüngeye gönderildi ve 12 uydudan oluşan dünyanın ilk yapay zeka bilişim uydu takımı olarak kayıtlara geçti.

    Uzayda gerçekleştirilen veri işleme, sınırsız güneş enerjisi, daha düşük soğutma ihtiyacı, azalan fırlatma maliyetleri ve veri iletim giderlerinin düşmesi gibi önemli avantajlar sunuyor. Aynı zamanda yer tabanlı veri merkezlerinin karşılaştığı fiziksel sınırlamaların büyük bölümünü de ortadan kaldırıyor.

    Proje 2035’te tamamlanacak

    Adaspace tarafından geliştirilen ikinci ve üçüncü uzay bilişim merkezlerinin üretim aşamasında olduğu ve 2026 yılında yörüngeye yerleştirilmesinin planlandığı bildiriliyor. Projenin nihai hedefi ise oldukça iddialı. Star-Compute Project kapsamında 2.400 çıkarım uydusu ve 400 eğitim birimi, alçak Dünya yörüngesine konuşlandırılacak. Tam ölçekli devreye alımın 2035 yılında tamamlanması öngörülüyor.

    Öte yandan geçtiğimiz Nisan ayında yayımlanan Qwen-3, Alibaba Cloud’un Qwen ailesini dünyanın en büyük açık kaynak yapay zeka ekosistemi konumuna taşıdı. Bu başarıyla birlikte, Meta’nın Llama topluluğu da geride bırakıldı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabanın şoför tarafı su alıyor opet mi shell mi kızılötesi kumanda uygulaması askerlik heyet raporu kaç günde çıkar bimcell hediye internet kazanma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5-5G
    Oppo A5-5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 17 HX
    MSI CROSSHAIR 17 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum