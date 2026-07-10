Alien: Earth'ün 2. sezonu için beklenen haber geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonuyla başarı yakalayan Alien dizisi Alien: Earth, yakında 2. sezonuyla geri dönecek. Kısa süre önce resmi onayı alan 2. sezon gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaştı. Bir süredir beklenen o haber dün geldi ve 2. sezon için sete çıkıldığı açıklandı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte, 2. sezona dair yeni detaylar da gelmeye başladı.

Alien: Earth, isminde yer alan "Earth" ifadesinden de anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya’ya taşıyor. 2120 yılında, yani ilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Kurtarma ekibi hayatta kalmaya çalışırken, arka planda dev şirketler ayaklarına gelen bu "fırsat" için güç mücadelesine giriyor.

Game of Thrones'un Sevilen İkilisi Alien: Earth'te Yeniden Buluşuyor

Tam Boyutta Gör Hatırlarsanız birkaç hafta önce dizinin oyuncu kadrosuna Peter Dinklage'ın da dâhil olacağı açıklanmıştı. Bugün ona Game of Thrones dizisindeki rol arkadaşı da katıldı. Game of Thrones dizisinde Bronn karakterine hayat veren Jerome Flynn de Alien: Earth'ün oyuncu kadrosuna katıldı. Onun yanı sıra duyurulan iki yeni isim ise Sam Spruell ve Tracey Ullman oldu.

Onların yanı sıra Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Babou Ceesay, Samuel Blenkin, Adarsh Gourav gibi oyuncular da ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.

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Alien: Earth'ün 2. sezonu da Noah Hawley öncülüğünde hazırlanıyor. Daha önce Fargo ve Legion gibi dizilere de imza atan Hawley'nin ilk sezonda ortaya koyduğu iş genel olarak beğenilmişti. Bu yüzden onun projenin başında kalacak olması yeni sezon için beklentileri artırıyor.

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