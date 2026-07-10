Alien: Earth'ün 2. sezonu için beklenen haber geldi

Alien: Earth, isminde yer alan "Earth" ifadesinden de anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya’ya taşıyor. 2120 yılında, yani ilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Kurtarma ekibi hayatta kalmaya çalışırken, arka planda dev şirketler ayaklarına gelen bu "fırsat" için güç mücadelesine giriyor.
Game of Thrones'un Sevilen İkilisi Alien: Earth'te Yeniden Buluşuyor
Onların yanı sıra Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Babou Ceesay, Samuel Blenkin, Adarsh Gourav gibi oyuncular da ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.
Alien: Earth'ün 2. sezonu da Noah Hawley öncülüğünde hazırlanıyor. Daha önce Fargo ve Legion gibi dizilere de imza atan Hawley'nin ilk sezonda ortaya koyduğu iş genel olarak beğenilmişti. Bu yüzden onun projenin başında kalacak olması yeni sezon için beklentileri artırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: